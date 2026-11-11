Раскрыт главный секрет зимнего питания: без этих 5 продуктов вам хуже будет

Когда за окном холодает, наш организм переходит в режим энергосбережения. Иммунитет начинает сдавать позиции, кожа сохнет, да и настроение падает вместе с температурой воздуха. Главная ошибка в этот период — пытаться согреться быстрыми углеводами вроде булочек и конфет. На самом деле защитить здоровье в холодный сезон помогает правильная сезонная еда. Рассказываем о главных продуктах, которые должны стать основой осенне-зимнего рациона.
- Груша
- Хурма
- Гранат
- Цитрусовые
- Бананы
- Что еще добавить в рацион осенью и зимой
- Главный секрет зимнего питания
Груша
Хотя витамина C в грушах не так много (чуть больше 5% от дневной нормы на 100 граммов), этот фрукт скрывает в себе минеральный комплекс из кремния, железа, кобальта и меди. Нехватка железа зимой быстро выливается в анемию, мышечную слабость и постоянный упадок сил. Здесь на выручку приходит медь, которая помогает железу правильно усваиваться, насыщает ткани кислородом и защищает сердце от сбоев.
Кремний отвечает за молодость тканей и выработку коллагена, а кобальт запускает обмен жирных кислот и помогает усвоению фолиевой кислоты, без которой крепкого иммунитета не бывает.
По своей питательной ценности груши стоят на одной ступени с яблоками: они содержат много клетчатки, а витамины зимой в них сохраняются гораздо лучше, чем в привозных цитрусовых. Сочная груша укрепляет защитный барьер организма, помогает справляться с кашлем и отлично снимает хроническую усталость.
Хурма
Главная ассоциация с хурмой — ее знаменитый вяжущий вкус, за который отвечают танины. В медицине их ценят за мощные антибактериальные, противовоспалительные свойства. Кроме того, они укрепляют стенки сосудов и помогают организму брать максимум от витамина C.
Кроме того, хурма богата витамином A, йодом и селеном — важнейшими микроэлементами для здоровья щитовидной железы. Стоит ее функциям затормозить, как тут же рушится и вся общая защита организма.
— Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля, — добавляет диетолог Тамара Крамченинова. — Даже ее питательная ценность намного выше, чем у остальных фруктов. Чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу.
Гранат
Гранат — это комбо из витаминов B6, K и C.
Дефицит B6 зимой часто бьет по настроению и внешности, приводя к бледности кожи, потере аппетита и упадку сил.
Витамин K следит за правильным свертыванием крови, а сочные зерна работают как мощный природный энергетик. Их советуют есть для восстановления сил после затяжных болезней, при истощении и навязчивом кашле.
Витамин C в гранате делает его верным защитником иммунитета. Кроме того, этот фрукт — лучший друг тех, кто борется с анемией, так как без витамина C железо из пищи не усвоится.
Для женщин в осенне-зимний сезон это незаменимый источник свежести. Он безопасен для фигуры: не перегружен сахаром, а из-за специфической структуры зерен переесть его довольно сложно. В его составе обнаружили полтора десятка ценных аминокислот, причем половина из них уникальна — в природе они встречаются только в мясе. А благодаря высокой концентрации антиоксидантов гранат эффективно блокирует развитие внутренних воспалений.
Цитрусовые
Главный козырь цитрусовых — флавоноиды. Эти природные соединения мощно подстегивают защитные силы организма, поэтому долька лимона или апельсина при первых признаках простуды точно не повредит.
— Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Если вы хотите найти лучший источник этого витамина, то это будут лук и чеснок, — говорит Тамара Крамченинова. — Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.
Цитрусовые также богаты бета-каротином, витаминами А и B6, но почти вся эта польза сосредоточена в кожуре. Так что из нее можно приготовить полезные цукаты.
Бананы
Многие привыкли обходить бананы стороной, боясь набрать лишний вес из-за обилия углеводов. Однако за этой калорийной оболочкой скрывается заряд калия, марганца и витамина B6. За калий сердце скажет вам отдельное спасибо — этот элемент укрепляет сосуды и поддерживает стабильный пульс, что особенно необходимо пожилым людям и тем, кто ведет активный образ жизни.
Всего 100 граммов банана покрывают около 20% суточной потребности в витамине B6, который укрепляет иммунитет перед зимними простудами и помогает обновлению крови. А марганец в составе бананов берет на себя правильный обмен веществ, помогая организму эффективнее перерабатывать углеводы.
— Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана — это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет, — говорит Тамара Крамченинова.
Что еще добавить в рацион осенью и зимой
Чтобы рацион в холодное время года оставался полноценным, диетологи рекомендуют фокусироваться не на экзотике, а на доступных продуктах, которые отлично хранятся и согревают изнутри.
Квашеная капуста
Это мощный природный пробиотик, поддерживающий здоровье кишечника. В процессе натуральной ферментации в ней идеально сохраняется витамин C, что делает ее незаменимым и доступным средством для иммунной защиты в морозные месяцы.
Тыква
Королева осеннего урожая богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A. Всего 150 граммов тыквы закрывают суточную потребность в нем, защищая слизистые от вирусов, а кожу — от сезонной сухости.
Корнеплоды
Морковь, свекла, репа и другие корнеплоды содержат много клетчатки и органических кислот. Свекла богата калием и магнием для поддержки сердца, а запеченная репа станет отличным источником медленных углеводов, которые надолго обеспечивают тело чувством сытости.
Дикорастущие ягоды
Клюква, брусника, облепиха — настоящий концентрат антиоксидантов. Морсы и компоты из них отлично заменяют покупные соки и помогают организму противостоять сезонным инфекциям.
Жирная морская рыба
Сельдь, скумбрия и лосось необходимы в рационе как главные источники полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и дефицитного зимой витамина D. Они напрямую влияют на тонус сосудов, здоровье суставов и стабильное зимнее настроение.
Орехи и семечки
Грецкие орехи, миндаль или тыквенные семечки содержат растительный белок, магний и цинк. Небольшая горсть орехов защищает нервную систему от зимнего стресса и заменяет вредные калорийные перекусы.
Главный секрет зимнего питания
Чтобы поддержать свой организм в сезон ходов и простуд, делайте акцент на теплых, плотных блюдах. Например, на супах, рагу и запеканках. И обязательно сочетайте сложные углеводы с качественным белком и полезными жирами. Это позволит согревать организм изнутри без малейшего вреда для фигуры.