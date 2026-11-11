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Еда Интересно про еду Обзор Раскрыт главный секрет зимнего питания: без этих 5 продуктов вам хуже будет

Раскрыт главный секрет зимнего питания: без этих 5 продуктов вам хуже будет

Что добавить в рацион в ноябре, чтобы здоровье не подкачало

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Не стоит слепо доверять всему, что вам дают,&nbsp;— сперва узнайте, что будет действительно полезно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНе стоит слепо доверять всему, что вам дают,&nbsp;— сперва узнайте, что будет действительно полезно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Не стоит слепо доверять всему, что вам дают, — сперва узнайте, что будет действительно полезно

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Когда за окном холодает, наш организм переходит в режим энергосбережения. Иммунитет начинает сдавать позиции, кожа сохнет, да и настроение падает вместе с температурой воздуха. Главная ошибка в этот период — пытаться согреться быстрыми углеводами вроде булочек и конфет. На самом деле защитить здоровье в холодный сезон помогает правильная сезонная еда. Рассказываем о главных продуктах, которые должны стать основой осенне-зимнего рациона.

  1. Груша
  2. Хурма
  3. Гранат
  4. Цитрусовые
  5. Бананы
  6. Что еще добавить в рацион осенью и зимой
  7. Главный секрет зимнего питания
1

Груша

Хотя витамина C в грушах не так много (чуть больше 5% от дневной нормы на 100 граммов), этот фрукт скрывает в себе минеральный комплекс из кремния, железа, кобальта и меди. Нехватка железа зимой быстро выливается в анемию, мышечную слабость и постоянный упадок сил. Здесь на выручку приходит медь, которая помогает железу правильно усваиваться, насыщает ткани кислородом и защищает сердце от сбоев.

Кремний отвечает за молодость тканей и выработку коллагена, а кобальт запускает обмен жирных кислот и помогает усвоению фолиевой кислоты, без которой крепкого иммунитета не бывает.

По своей питательной ценности груши стоят на одной ступени с яблоками: они содержат много клетчатки, а витамины зимой в них сохраняются гораздо лучше, чем в привозных цитрусовых. Сочная груша укрепляет защитный барьер организма, помогает справляться с кашлем и отлично снимает хроническую усталость.

Чувствуете усталось? Берите груши! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЧувствуете усталось? Берите груши! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Чувствуете усталось? Берите груши!

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

2

Хурма

Главная ассоциация с хурмой — ее знаменитый вяжущий вкус, за который отвечают танины. В медицине их ценят за мощные антибактериальные, противовоспалительные свойства. Кроме того, они укрепляют стенки сосудов и помогают организму брать максимум от витамина C.

Кроме того, хурма богата витамином A, йодом и селеном — важнейшими микроэлементами для здоровья щитовидной железы. Стоит ее функциям затормозить, как тут же рушится и вся общая защита организма.

— Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля, — добавляет диетолог Тамара Крамченинова. — Даже ее питательная ценность намного выше, чем у остальных фруктов. Чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две-три хурмы в день.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу.

Хурма принесет вам много пользы осенью и зимой | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаХурма принесет вам много пользы осенью и зимой | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Хурма принесет вам много пользы осенью и зимой

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

3

Гранат

Гранат — это комбо из витаминов B6, K и C.

Дефицит B6 зимой часто бьет по настроению и внешности, приводя к бледности кожи, потере аппетита и упадку сил.

Витамин K следит за правильным свертыванием крови, а сочные зерна работают как мощный природный энергетик. Их советуют есть для восстановления сил после затяжных болезней, при истощении и навязчивом кашле.

Витамин C в гранате делает его верным защитником иммунитета. Кроме того, этот фрукт — лучший друг тех, кто борется с анемией, так как без витамина C железо из пищи не усвоится.

Для женщин в осенне-зимний сезон это незаменимый источник свежести. Он безопасен для фигуры: не перегружен сахаром, а из-за специфической структуры зерен переесть его довольно сложно. В его составе обнаружили полтора десятка ценных аминокислот, причем половина из них уникальна — в природе они встречаются только в мясе. А благодаря высокой концентрации антиоксидантов гранат эффективно блокирует развитие внутренних воспалений.

Граната много не съешь, но это не единственное его полезное свойство | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаГраната много не съешь, но это не единственное его полезное свойство | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Граната много не съешь, но это не единственное его полезное свойство

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

4

Цитрусовые

Главный козырь цитрусовых — флавоноиды. Эти природные соединения мощно подстегивают защитные силы организма, поэтому долька лимона или апельсина при первых признаках простуды точно не повредит.

— Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Если вы хотите найти лучший источник этого витамина, то это будут лук и чеснок, — говорит Тамара Крамченинова. — Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.

Цитрусовые также богаты бета-каротином, витаминами А и B6, но почти вся эта польза сосредоточена в кожуре. Так что из нее можно приготовить полезные цукаты.

Без цитрусовых зимой никуда | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаБез цитрусовых зимой никуда | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Без цитрусовых зимой никуда

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

5

Бананы

Многие привыкли обходить бананы стороной, боясь набрать лишний вес из-за обилия углеводов. Однако за этой калорийной оболочкой скрывается заряд калия, марганца и витамина B6. За калий сердце скажет вам отдельное спасибо — этот элемент укрепляет сосуды и поддерживает стабильный пульс, что особенно необходимо пожилым людям и тем, кто ведет активный образ жизни.

Всего 100 граммов банана покрывают около 20% суточной потребности в витамине B6, который укрепляет иммунитет перед зимними простудами и помогает обновлению крови. А марганец в составе бананов берет на себя правильный обмен веществ, помогая организму эффективнее перерабатывать углеводы.

— Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана — это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет, — говорит Тамара Крамченинова.

На первый взгляд, бананы ничем не примечательны, но в них хватает полезных свойств | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаНа первый взгляд, бананы ничем не примечательны, но в них хватает полезных свойств | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На первый взгляд, бананы ничем не примечательны, но в них хватает полезных свойств

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

6

Что еще добавить в рацион осенью и зимой

Чтобы рацион в холодное время года оставался полноценным, диетологи рекомендуют фокусироваться не на экзотике, а на доступных продуктах, которые отлично хранятся и согревают изнутри.

Квашеная капуста

Это мощный природный пробиотик, поддерживающий здоровье кишечника. В процессе натуральной ферментации в ней идеально сохраняется витамин C, что делает ее незаменимым и доступным средством для иммунной защиты в морозные месяцы.

Тыква

Королева осеннего урожая богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A. Всего 150 граммов тыквы закрывают суточную потребность в нем, защищая слизистые от вирусов, а кожу — от сезонной сухости.

Корнеплоды

Морковь, свекла, репа и другие корнеплоды содержат много клетчатки и органических кислот. Свекла богата калием и магнием для поддержки сердца, а запеченная репа станет отличным источником медленных углеводов, которые надолго обеспечивают тело чувством сытости.

Дикорастущие ягоды

Клюква, брусника, облепиха — настоящий концентрат антиоксидантов. Морсы и компоты из них отлично заменяют покупные соки и помогают организму противостоять сезонным инфекциям.

Жирная морская рыба

Сельдь, скумбрия и лосось необходимы в рационе как главные источники полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и дефицитного зимой витамина D. Они напрямую влияют на тонус сосудов, здоровье суставов и стабильное зимнее настроение.

Орехи и семечки

Грецкие орехи, миндаль или тыквенные семечки содержат растительный белок, магний и цинк. Небольшая горсть орехов защищает нервную систему от зимнего стресса и заменяет вредные калорийные перекусы.

7

Главный секрет зимнего питания

Чтобы поддержать свой организм в сезон ходов и простуд, делайте акцент на теплых, плотных блюдах. Например, на супах, рагу и запеканках. И обязательно сочетайте сложные углеводы с качественным белком и полезными жирами. Это позволит согревать организм изнутри без малейшего вреда для фигуры.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Банан Хурма Гранат Груша
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Комментарии
3
Гость
14 часов
Сухофрукты и орехи — отличный способ поддержать иммунитет в холода.
Гость
14 часов
Овощи и фрукты зимой — наш лучший помощник в борьбе с авитаминозом.
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Гость
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