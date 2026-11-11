Раскрыт главный секрет зимнего питания: без этих 5 продуктов вам хуже будет

Хотя витамина C в грушах не так много (чуть больше 5% от дневной нормы на 100 граммов), этот фрукт скрывает в себе минеральный комплекс из кремния, железа, кобальта и меди. Нехватка железа зимой быстро выливается в анемию, мышечную слабость и постоянный упадок сил. Здесь на выручку приходит медь, которая помогает железу правильно усваиваться, насыщает ткани кислородом и защищает сердце от сбоев.

Кремний отвечает за молодость тканей и выработку коллагена, а кобальт запускает обмен жирных кислот и помогает усвоению фолиевой кислоты, без которой крепкого иммунитета не бывает.

По своей питательной ценности груши стоят на одной ступени с яблоками: они содержат много клетчатки, а витамины зимой в них сохраняются гораздо лучше, чем в привозных цитрусовых. Сочная груша укрепляет защитный барьер организма, помогает справляться с кашлем и отлично снимает хроническую усталость.