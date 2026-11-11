«Продуктов хватит до конца года»: обрушение моста отразится на жизни еще одного региона

Глава региона заявила, что в НАО есть все необходимые запасы Источник: Ирина Гехт / T.me

Обрушение железнодорожного моста в Архангельской области отразится на жизни еще одного региона. О ситуации упомянула губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт — через рухнувший мост к ним шла часть грузов.

Губернатор НАО поспешила успокоить местных жителей и рассказала об альтернативных маршрутах поставок: товары поступают напрямую из Коми, в том числе по железной дороге внутри республики до Усинска, а затем автотранспортом.

«Сейчас необходимые запасы у нас есть. Социально значимых продуктов хватит до конца года. Основную часть продовольствия завезли еще в летне-осеннюю навигацию. Лекарства для больниц и льготников закуплены на несколько месяцев, срочные препараты доставляются самолетами», — сообщила глава округа.

Губернатор НАО отметила, что топливо для котельных и электростанций в отдаленных селах завезено до следующего отопительного периода. Поставки на АЗС продолжаются, в Усинске есть запасы.

Оказалось, что сбои в ж/д сообщении отразились на авиаперелетах из Нарьян-Мара.

«С „РусЛайном“ и Нарьян-Марским авиаотрядом достигнута договоренность о вынужденном возврате или замене авиабилетов для тех, кто из-за задержки поездов не успевает на рейсы Сыктывкар — Нарьян-Мар и Усинск — Хорей-Вер — Харута», — рассказала глава региона.

Округ не остался без снабжения. Необходимое есть, доставку держим на контроле. Ирина Гехт губернатор Ненецкого автономного округа

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, региональные власти Коми сообщили, что поставки продовольствия, в том числе в труднодоступные населенные пункты, идут в штатном режиме. Оно доставляется автотранспортом до Ухты, откуда распределяется по железной дороге в северные города региона, включая Воркуту.

Напомним, ранним утром 10 ноября в Архангельской области обрушился железнодорожный мост, из-за этого с рельсов сошел грузовой поезд. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Движение поездов на севере оказалось парализовано. Коротко о том, что известно о ЧП — смотрите в сюжете.