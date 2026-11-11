Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Происшествия Обрушился железнодорожный мост «Продуктов хватит до конца года»: обрушение моста отразится на жизни еще одного региона

«Продуктов хватит до конца года»: обрушение моста отразится на жизни еще одного региона

Как ЧП повлияет на снабжение Ненецкого автономного округа

1 125
Глава региона заявила, что в НАО есть все необходимые запасы | Источник: Ирина Гехт / T.meГлава региона заявила, что в НАО есть все необходимые запасы | Источник: Ирина Гехт / T.me

Глава региона заявила, что в НАО есть все необходимые запасы

Источник:

Ирина Гехт / T.me

Обрушение железнодорожного моста в Архангельской области отразится на жизни еще одного региона. О ситуации упомянула губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт — через рухнувший мост к ним шла часть грузов.

Губернатор НАО поспешила успокоить местных жителей и рассказала об альтернативных маршрутах поставок: товары поступают напрямую из Коми, в том числе по железной дороге внутри республики до Усинска, а затем автотранспортом.

«Сейчас необходимые запасы у нас есть. Социально значимых продуктов хватит до конца года. Основную часть продовольствия завезли еще в летне-осеннюю навигацию. Лекарства для больниц и льготников закуплены на несколько месяцев, срочные препараты доставляются самолетами», — сообщила глава округа.

Читайте также

Губернатор НАО отметила, что топливо для котельных и электростанций в отдаленных селах завезено до следующего отопительного периода. Поставки на АЗС продолжаются, в Усинске есть запасы.

Оказалось, что сбои в ж/д сообщении отразились на авиаперелетах из Нарьян-Мара.

«С „РусЛайном“ и Нарьян-Марским авиаотрядом достигнута договоренность о вынужденном возврате или замене авиабилетов для тех, кто из-за задержки поездов не успевает на рейсы Сыктывкар — Нарьян-Мар и Усинск — Хорей-Вер — Харута», — рассказала глава региона.

<p><span>Ирина Гехт</span></p><p><span>Ирина Гехт</span></p>

Округ не остался без снабжения. Необходимое есть, доставку держим на контроле.

Ирина Гехт

губернатор Ненецкого автономного округа

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, региональные власти Коми сообщили, что поставки продовольствия, в том числе в труднодоступные населенные пункты, идут в штатном режиме. Оно доставляется автотранспортом до Ухты, откуда распределяется по железной дороге в северные города региона, включая Воркуту.

Напомним, ранним утром 10 ноября в Архангельской области обрушился железнодорожный мост, из-за этого с рельсов сошел грузовой поезд. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Движение поездов на севере оказалось парализовано. Коротко о том, что известно о ЧП — смотрите в сюжете.

В Архангельской области рухнул ж/д мост

Источник:

Кристина Полевая / Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Ирина Гехт НАО Снабжение Мост ЧС Продукты Медикаменты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
5 часов
Плохо
Гость
10 часов
Сегодня продукты есть в магазине, а завтра все раскупят, т.к. люди не знают , как будет послезавтра. Властям уже никто не верит.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Холодное сердце» есть у нас дома: стоит ли смотреть сказку «Морозко» в кинотеатрах
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Мнение
«Купил фарш по 200 рублей, налепил котлет и озолотился». Ресторанный эксперт жестко раскритиковала домашних поваров и кондитеров
Ульяна Рассошкина
Эксперт в ресторанном бизнесе
Рекомендуем