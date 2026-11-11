«Продуктов хватит до конца года»: обрушение моста отразится на жизни еще одного региона

Обрушение железнодорожного моста в Архангельской области отразится на жизни еще одного региона. О ситуации упомянула губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт — через рухнувший мост к ним шла часть грузов.
Губернатор НАО поспешила успокоить местных жителей и рассказала об альтернативных маршрутах поставок: товары поступают напрямую из Коми, в том числе по железной дороге внутри республики до Усинска, а затем автотранспортом.
«Сейчас необходимые запасы у нас есть. Социально значимых продуктов хватит до конца года. Основную часть продовольствия завезли еще в летне-осеннюю навигацию. Лекарства для больниц и льготников закуплены на несколько месяцев, срочные препараты доставляются самолетами», — сообщила глава округа.
Губернатор НАО отметила, что топливо для котельных и электростанций в отдаленных селах завезено до следующего отопительного периода. Поставки на АЗС продолжаются, в Усинске есть запасы.
Оказалось, что сбои в ж/д сообщении отразились на авиаперелетах из Нарьян-Мара.
«С „РусЛайном“ и Нарьян-Марским авиаотрядом достигнута договоренность о вынужденном возврате или замене авиабилетов для тех, кто из-за задержки поездов не успевает на рейсы Сыктывкар — Нарьян-Мар и Усинск — Хорей-Вер — Харута», — рассказала глава региона.
Округ не остался без снабжения. Необходимое есть, доставку держим на контроле.
Как сообщают наши коллеги из 29.RU, региональные власти Коми сообщили, что поставки продовольствия, в том числе в труднодоступные населенные пункты, идут в штатном режиме. Оно доставляется автотранспортом до Ухты, откуда распределяется по железной дороге в северные города региона, включая Воркуту.
Напомним, ранним утром 10 ноября в Архангельской области обрушился железнодорожный мост, из-за этого с рельсов сошел грузовой поезд. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Движение поездов на севере оказалось парализовано. Коротко о том, что известно о ЧП — смотрите в сюжете.