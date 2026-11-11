Контракт на 10 лет: кто победил в конкурсе на вывоз мусора по всей Ярославской области

Кто может получить контракт на вывоз мусора в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Поздним вечером 10 ноября стали известны итоги первого этапа конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области. Проще говоря, выбирали компанию, которая будет ответственна за вывоз мусора из контейнеров со всего региона.

Победителем стало ООО «Ярославский экологический оператор». Это новая областная компания, которую создали два месяца назад. Она предложила свои услуги за самую низкую цену — 27 млрд 838 млн 161 тысячу 26 рублей.

За победу боролся и действующий мусорный оператор в регионе ООО «Хартия». Она запросила за работы на полмиллиарда больше — 28 млрд 432 млн 459 тысяч 46 рублей. Заявку на аукцион также подавало ООО «Скоково», но фирму не допустили до участия.

«В связи с тем, что значение приведенной стоимости услуги регионального оператора ООО „Хартия“ превышает минимальное значение приведенной стоимости услуги регионального оператора, предложенное в заявке ООО „Ярославский экологический оператор“, более чем на 2 процента, лучшие условия исполнения соглашения соответствуют значению приведенной стоимости услуги регионального оператора, предложенному ООО „Ярославский экологический оператор“», — говорится в опубликованном протоколе первого этапа оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

«За» проголосовали все пятеро членов комиссии.

Примечательно, что ООО «Ярославский экологический оператор» — это правительственная компания.

Правительство Ярославской области в лице Министерства имущественных отношений зарегистрировало собственную фирму 4 сентября 2026 года. Компания занимается сбором, утилизацией и обработкой опасных и неопасных отходов. В видах деятельности в документации также перечислены: сбор и обработка сточных вод, строительство нежилых зданий и другое. Предприятие уже получило две лицензии на работу с разными классами отходов. Его возглавил управленец из Самарской области Андрей Шестаков. Он же возглавляет АО «Скоково» — компанию, управляющую полигоном ТКО под Ярославлем.

Теперь Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области в течение трех дней должно принять уведомления об участии во втором этапе оценки и сопоставления заявок от участников конкурсного отбора. Если никто не направит заявку на участие во втором этапе отбора или все уведомления об участии во втором этапе будут отклонены комиссией, второй этап оценки и сопоставления заявок считается несостоявшимся. В этом случае победителем конкурса считается победитель первого этапа отбора.

То есть если второй этап конкурса не состоится, победителем будет признано ООО «Ярославский экологический оператор».

Компания, которая в итоге получит контракт, должна начать работы с 1 января 2027 года. Соглашение будет действовать по 31 декабря 2036 года. Контракт текущего регионального оператора «Хартия» заканчивается 31 декабря 2026 года.

Как будет работать новый оператор

В начале октября 2026 года в регионе утвердили новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Это документ, в котором прописывают всё, что касается этой сферы: количество и загрузка полигонов, мусоросортировочных станций, создание новых объектов инфраструктуры и вывод из работы действующих полигонов (например, в Ростове Великом закроют свалку в 2027 году и планируют разместить пункт перевалки отходов).

Новому оператору нужно работать с учетом всех требований документов. Например, в схеме предусмотрено, что 64,1 % собранных ТКО должно направляться на сортировку, 34 тысячи тонн — на вторичную переработку.

Есть нюансы