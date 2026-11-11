Застроят 8-этажками: землю в спальном районе Ярославля выставят на торги

В Ярославле на торги под застройку выставят участок рядом с Волгой в Дзержинском районе — у пересечения улицы Балашова и 1-й Норской набережной. Площадка предназначена для комплексного развития территории, то есть здесь должны построить жилье вместе с необходимой социальной инфраструктурой.
Площадь участка — 105 126 кв. м. В постановлении, подписанном новым мэром Ярославля Алексеем Михайловым, оговаривается, что аукцион необходимо провести в срок не позднее, чем через шесть месяцев со дня принятия документа.
«Начальная цена предмета электронного аукциона — 50 615 286 рублей», — прописано в постановлении.
Решение о комплексном развитии этой территории было принято в сентябре 2026 года. На площадке можно возводить жилые дома высотой до 8 этажей, поликлиники, садики, школы, паркинги и прочие объекты инфраструктуры.
Также жители нового микрорайона смогут пользоваться услугами расположенных в нормативной доступности детского сада № 55, школы № 60, поликлиники № 1 больницы № 9.
Кроме того, рядом с участком в Генплане предусмотрено возведение еще одного детского сада.
«Здание дошкольной образовательной организации на 220 мест, планируемое к строительству в районе ул. 1-й Приречной и ул. Большой Любимской», — говорится в постановлении.
В Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ярославля строительство этого садика было запланировано на 2018–2026 годы. Но по факту проект пока не реализован.
Напомним, на торги под комплексное развитие территории также выставили две территории во Фрунзенском районе Ярославля. На них можно строить дома до 18 этажей.