Застроят 8-этажками: землю в спальном районе Ярославля выставят на торги

В Ярославле еще одну территорию отдадут под застройку Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле на торги под застройку выставят участок рядом с Волгой в Дзержинском районе — у пересечения улицы Балашова и 1-й Норской набережной. Площадка предназначена для комплексного развития территории, то есть здесь должны построить жилье вместе с необходимой социальной инфраструктурой.

Площадь участка — 105 126 кв. м. В постановлении, подписанном новым мэром Ярославля Алексеем Михайловым, оговаривается, что аукцион необходимо провести в срок не позднее, чем через шесть месяцев со дня принятия документа.

«Начальная цена предмета электронного аукциона — 50 615 286 рублей», — прописано в постановлении.

Участок, который отдают под застройку обведен фиолетовой линией Источник: мэрия Ярославля

Решение о комплексном развитии этой территории было принято в сентябре 2026 года. На площадке можно возводить жилые дома высотой до 8 этажей, поликлиники, садики, школы, паркинги и прочие объекты инфраструктуры.

Также жители нового микрорайона смогут пользоваться услугами расположенных в нормативной доступности детского сада № 55, школы № 60, поликлиники № 1 больницы № 9.

Кроме того, рядом с участком в Генплане предусмотрено возведение еще одного детского сада.

«Здание дошкольной образовательной организации на 220 мест, планируемое к строительству в районе ул. 1-й Приречной и ул. Большой Любимской», — говорится в постановлении.

Место будущего садика отмечено соответствующим значком Источник: мэрия Ярославля

В Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ярославля строительство этого садика было запланировано на 2018–2026 годы. Но по факту проект пока не реализован.