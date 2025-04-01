В Ярославской области остановили работу ГЭС. Причина

Угличская ГЭС в Ярославской области приостановлена Источник: РусГидро











В Ярославской области остановили работу Угличской ГЭС. Об этом 31 марта сообщили в компании «РусГидро».

«По сообщению Росгидромета, в районе Угличского водохранилища завершилось половодье, оно длилось 22 дня. Объем притока в водохранилище составил 0,9 кубических километров и стал минимальным за всю историю наблюдений. С целью накопления воды в водохранилище Угличская ГЭС остановлена. Это позволило повысить уровень воды в Угличском водохранилище и достичь отметки на метр больше минимально допустимой для навигации. Наполнение водохранилища продолжается», — сообщили в компании.

В Рыбинском водохранилище ситуация чуть лучше. Уровень воды в нем на утро 31 марта находится на отметке 100,29 метра, что превышает допустимую навигационную отметку — 99,31 метра. Рыбинская ГЭС продолжает работать.

«В соответствии с указаниями Росводресурсов до 10 апреля Рыбинская ГЭС будет работать со средним сбросным расходом 350±50 кубических метров в секунду», — добавили в «РусГидро».

Будет ли запущена Угличская ГЭС и когда это произойдет, пока не известно.

«Решение о том, как в этом маловодном году использовать накапливаемую в водохранилищах воду, принимается Росводресурсами на основании сопоставления множества факторов. Режимы работы ГЭС устанавливаются таким образом, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных водопользователей. Выработка электроэнергии ГЭС среди них находится на одном из последних мест. В первую очередь, учитываются потребности в обеспечении водой населения, сельского хозяйства, транспорта, рыбного хозяйства, и только потом — энергетиков», — констатировали в «РусГидро».

При этом, как пояснили порталу 76.RU в компании, конкретных объектов, которые были бы запитаны от Угличской ГЭС нет, так как в России действует единая энергосистема. То есть вся выработанная электроэнергия от ГЭС и ТЭЦ поступает в единую сеть, от которой электроэнергия расходится по объектам.

Напомним, причиной аномально низких объемов половодья 2025 года стала очень теплая зима, во время которой выпавший снег обильно таял. Также в прошедшем сезоне выпало мало осадков. Все это привело к очень низким запасам снега в бассейне Верхней Волги.