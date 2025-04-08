«Ой, ой, ой, я боюсь»: на Ярославскую область обрушилась метель. Онлайн-трансляция

8 апреля в Ярославской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. Об этом свидетельствуют данные Росгидрометцентра.
«Снег/Обледенение. Период предупреждения до 13 часов 8 апреля. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица», — указано в прогнозе.
В этой онлайн-трансляции показываем последствия стихии.
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Одевайтесь теплее и будьте аккуратнее на дорогах.
Под Ярославлем тоже скользко. Читательница 76.RU Ирина рассказала, что в деревне Карабиха машины не могут заехать в гору.
«Машины не могут въехать в гору. Жесть, просто. Ой, ой, ой, я боюсь. Едет обратно, фуру разворачивает. Хоть бы он стоял. Просто транспортный коллапс из-за погоды. Все на летней резине. Внезапно выпал снег», — комментирует она обстановку.
Еще одно видео с ярославских дорог. На окружной тоже пробка.
В одном из застрявших автобусов было нервно. Ярославцы поделились видео из салона.
На фоне кто-то, предположительно, водитель, кричит:
— Вы еще нервы поднимаете своими орами! Вам по-хорошему сказали, может, просто пешком пойдете? Можете кому угодно жаловаться, мне вообще насрать!
— Вы не кричите, — произносит кто-то в салоне.
— Мне ни тронуться, мне ничего не сделать! — ответила женщина
Предупреждение для автомобилистов
Госавтоинспекция Ярославской области призвала водителей быть осторожнее на дорогах.
Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, выбирать дистанцию и интервал между машинами и избегать резких маневров.
«Кроме того, рекомендуется строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги», — говорится в сообщении.
Тех, кто уже сменил шины на летние, просят воздержаться от поездок.
Дороги разгрузились
В Ярославле дороги немного разгрузились. Агрегатор «Яндекс.Пробок» оценивает заторы в городе на 7 баллов.
Загруженными остаются участки на улицах Победы и Советской в центре.
Подписчица нашего телеграм-канала Евгения рассказала, что еще одна авария произошла на Большой Федоровской улице у въезда на Толбухинский мост.
Еще об одном ДТП в Ярославле сообщили очевидцы. Они прислали фото с места аварии на улице Труфанова в Дзержинском районе.
Читатель 76.RU Иван показал, что происходит в поселке Красные Ткачи под Ярославлем. Асфальт целиком скрылся под снегом.
Обстановка на трассе М-8. Автомобилисты сообщают о заторе в районе деревни Соловеново недалеко от Переславля-Залесского.
Пассажиры толкают автобус
Ярославцы сообщают о коллапсе на Октябрьском мосту.
«Автобусы встали, их пытаются толкать пассажиры», — написали подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».
Пробки 10 баллов
Пробки 9 баллов
Ярославль сковали пробки. На улицах города произошло несколько ДТП. По данным сервиса «Пробки 76.RU», аварии произошли на Дачной улице, Октябрьском мосту, Республиканской улице, Московском проспекте, улице Калинина, Большой Федоровской.