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«Ой, ой, ой, я боюсь»: на Ярославскую область обрушилась метель. Онлайн-трансляция

Дороги завалило снегом

9 229
17 комментариев

8 апреля в Ярославской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. Об этом свидетельствуют данные Росгидрометцентра.

«Снег/Обледенение. Период предупреждения до 13 часов 8 апреля. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица», — указано в прогнозе.

В этой онлайн-трансляции показываем последствия стихии.

Алина Шибаева

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На сегодня мы завершаем трансляцию. Продолжим завтра. Подписывайтесь на нашу группу во «Вконтакте» и на телеграм-канал.

Одевайтесь теплее и будьте аккуратнее на дорогах.

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Алина Шибаева

Из-за метели дороги замело

Источник:

читательница 76.RU

Под Ярославлем тоже скользко. Читательница 76.RU Ирина рассказала, что в деревне Карабиха машины не могут заехать в гору.

«Машины не могут въехать в гору. Жесть, просто. Ой, ой, ой, я боюсь. Едет обратно, фуру разворачивает. Хоть бы он стоял. Просто транспортный коллапс из-за погоды. Все на летней резине. Внезапно выпал снег», — комментирует она обстановку.

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Алина Шибаева

Еще одно видео с ярославских дорог. На окружной тоже пробка.

Автомобилисты оказались в заторе

Источник:

Видео: Жесть Ярославль / Telegram

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Алина Шибаева

Пассажиры поделились видео из автобуса

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В одном из застрявших автобусов было нервно. Ярославцы поделились видео из салона.

На фоне кто-то, предположительно, водитель, кричит:

— Вы еще нервы поднимаете своими орами! Вам по-хорошему сказали, может, просто пешком пойдете? Можете кому угодно жаловаться, мне вообще насрать!

— Вы не кричите, — произносит кто-то в салоне.

— Мне ни тронуться, мне ничего не сделать! — ответила женщина

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Алина Шибаева

Предупреждение для автомобилистов

Госавтоинспекция Ярославской области призвала водителей быть осторожнее на дорогах.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, выбирать дистанцию и интервал между машинами и избегать резких маневров.

«Кроме того, рекомендуется строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги», — говорится в сообщении.

Тех, кто уже сменил шины на летние, просят воздержаться от поездок.

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Алина Шибаева

Дороги разгрузились

Дороги стали свободнее | Источник: Яндекс.ПробкиДороги стали свободнее | Источник: Яндекс.Пробки

Дороги стали свободнее

Источник:

Яндекс.Пробки

В Ярославле дороги немного разгрузились. Агрегатор «Яндекс.Пробок» оценивает заторы в городе на 7 баллов.

Загруженными остаются участки на улицах Победы и Советской в центре.

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Алина Шибаева

Еще одно ДТП произошло на Большой Федоровской улице

Источник:

читательница 76.RU Евгения

Подписчица нашего телеграм-канала Евгения рассказала, что еще одна авария произошла на Большой Федоровской улице у въезда на Толбухинский мост.

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Алина Шибаева
Ярославцы сообщают о ДТП в разных районах города | Источник: Ярославль LIVE / TelegramЯрославцы сообщают о ДТП в разных районах города | Источник: Ярославль LIVE / Telegram

Ярославцы сообщают о ДТП в разных районах города

Источник:

Ярославль LIVE / Telegram

Еще об одном ДТП в Ярославле сообщили очевидцы. Они прислали фото с места аварии на улице Труфанова в Дзержинском районе.

Автомобилистов просят быть осторожнее за рулем | Источник: Ярославль LIVE / TelegramАвтомобилистов просят быть осторожнее за рулем | Источник: Ярославль LIVE / Telegram

Автомобилистов просят быть осторожнее за рулем

Источник:

Ярославль LIVE / Telegram

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Алина Шибаева
Обстановка в Ярославском районе | Источник: читатель 76.RUОбстановка в Ярославском районе | Источник: читатель 76.RU

Обстановка в Ярославском районе

Источник:

читатель 76.RU

Читатель 76.RU Иван показал, что происходит в поселке Красные Ткачи под Ярославлем. Асфальт целиком скрылся под снегом.

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Алина Шибаева

Трассу М-8 завалило снегом

Источник:

Видеорегистрация Переславль-Залесский / Telegram

Обстановка на трассе М-8. Автомобилисты сообщают о заторе в районе деревни Соловеново недалеко от Переславля-Залесского.

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Алина Шибаева

Пассажиры толкают автобус

На Октябрьском мосту произошел коллапс

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы сообщают о коллапсе на Октябрьском мосту.

«Автобусы встали, их пытаются толкать пассажиры», — написали подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».

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Алина Шибаева

Пробки 10 баллов

Заторы достигли 10 баллов | Источник: Яндекс.ПробкиЗаторы достигли 10 баллов | Источник: Яндекс.Пробки

Заторы достигли 10 баллов

Источник:

Яндекс.Пробки

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Алина Шибаева

Пробки 9 баллов

В городе произошло несколько аварий | Источник: Яндекс.ПробкиВ городе произошло несколько аварий | Источник: Яндекс.Пробки

В городе произошло несколько аварий

Источник:

Яндекс.Пробки

Ярославль сковали пробки. На улицах города произошло несколько ДТП. По данным сервиса «Пробки 76.RU», аварии произошли на Дачной улице, Октябрьском мосту, Республиканской улице, Московском проспекте, улице Калинина, Большой Федоровской.

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Алина Шибаева
Снежище в Заволжском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнежище в Заволжском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снежище в Заволжском районе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Метель обрушилась на город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМетель обрушилась на город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Метель обрушилась на город

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за снега ухудшилась видимость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за снега ухудшилась видимость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за снега ухудшилась видимость

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
18
Гость
23 часа
А через неделю: ой, потеплело, снег растаял, бда, писать не о чем.
Гость
22 часа
И, кажется, апрель сошёл с ума.. А, может быть, к нему пришёл январь, А вместе с ним вчерашняя зима, Накинув на апрель из снега шаль..
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