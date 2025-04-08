«Ой, ой, ой, я боюсь»: на Ярославскую область обрушилась метель. Онлайн-трансляция

Под Ярославлем тоже скользко. Читательница 76.RU Ирина рассказала, что в деревне Карабиха машины не могут заехать в гору.

«Машины не могут въехать в гору. Жесть, просто. Ой, ой, ой, я боюсь. Едет обратно, фуру разворачивает. Хоть бы он стоял. Просто транспортный коллапс из-за погоды. Все на летней резине. Внезапно выпал снег», — комментирует она обстановку.