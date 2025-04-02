В Ярославской области резко сократили работу Рыбинской ГЭС — она почти остановлена. Чем это обернется

Работа Рыбинской ГЭС сокращена до минимума Источник: РусГидро











Расходы воды через Рыбинскую ГЭС снизили до минимума. Фактически это означает, что большую часть времени станция вовсе не будет работать. Распоряжение о сокращении сбросов дали в Росводресурсах, которые отвечают за ситуацию в Волжском бассейне. Причиной стало маловодье.

«Объем расходов ГЭС сокращен на период с 3 по 10 апреля. Гидроэлектростанция будет работать со средними сбросными расходами до 50 кубических метров в секунду. Это минимальный объем. Для сравнения каждый из шести гидроагрегатов станции может пропустить 600 кубических метров воды в секунду. Такие расходы означают, что почти все время Рыбинская ГЭС будет остановлена», — пояснили в компании «РосГидро» 2 апреля.

Напомним, ранее в Ярославской области была полностью остановлена находящаяся выше по течению Угличская ГЭС.

«Уменьшение расходов и фактический останов работы ГЭС — мера, принятая для экономии водных ресурсов и максимально возможного наполнения Рыбинского водохранилища», — отметили в «РусГидро».

В компании сослались на прогноз Гидрометцентра России, согласно которому приток воды в водохранилища Верхней Волги во втором квартале года ожидается максимально низким — 200-400 кубических метров в секунду при норме в 1350.

«В этих условиях накопленная в Рыбинском водохранилище вода будет остро необходима для обеспечения судоходства, водоснабжения и работы находящегося ниже по течению Нижегородского гидроузла», — сообщили в «РусГидро».

По данным Гидрометцентра, на 1 апреля уровень воды у Рыбинска был зафиксирован на 28 см. выше отметки опасного явления «Низкая межень», у Ярославля — на 54 см, у Тутаева — на 45 см.

«Остановка Угличской и Рыбинской ГЭС не приведет к неблагоприятным последствиям для потребителей и водопользователей. Выпадающие объемы выработки электроэнергии будут скомпенсированы путем увеличения загрузки других электростанций, работающих в Единой энергосистеме России. Обе станции работают в составе каскада ГЭС на Волге, при этом подпор от расположенных ниже водохранилищ распространяется вплоть до сооружений гидроэлектростанций, поэтому даже при полной остановке пропуска воды через ГЭС падения уровня воды ниже по течению не ожидается», — пояснили в «РусГидро».

Напомним, причиной аномально низких объемов половодья 2025 года стала очень теплая зима, во время которой выпавший снег обильно таял. Также за холодный сезон выпало мало осадков. В итоге запасы снега в бассейне Верхней Волги оказались минимальны.