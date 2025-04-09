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Весна В Ярославской области за сутки выпала половина месячной нормы осадков: когда стихнет непогода

В Ярославской области за сутки выпала половина месячной нормы осадков: когда стихнет непогода

Публикуем данные от регионального ЦГМС

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6 комментариев
На Ярославль обрушился обильный снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ярославль обрушился обильный снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославль обрушился обильный снегопад

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

За 8 апреля в Ярославской области выпала половина месячной нормы осадков. Об этом редакции 76.RU рассказали в Ярославском ЦГМС.

«По данным на 6 утра по Ярославлю, по высоте за вчерашний день у нас прибавилось 18 миллиметров снега, общая высота снежного покрова в Ярославле составляет 22 сантиметра», — сообщили метеорологи.

Такие данные, как объяснили в ЦГМС, характерны показателям середины января. Согласно средним многолетним измерениями, в середине января высота снежного покрова достигает 24 сантиметров. Кроме того, такой уровень снежного покрова характерен третьей декаде марта.

На первую декаду апреля высота снежного покрова, по средним многолетним значениям, обычно достигает 7 сантиметров.

По области на 9 апреля высота снежного покрова варьируется от 4 до 29 сантиметров. Самые пышные сугробы образовались в Данилове. В северных районах снега меньше: в Пошехонье и Брейтове — высота сугробов всего 4 сантиметра.

«По области выпало до 50% от месячной нормы осадков. В Ярославле — около 40% от нормы. За сутки у нас выпало 12 миллиметров, при норме в 32 миллиметра», — сообщили в ЦГМС.

Когда закончатся снегопады

Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», в регионах Центральной России прошел пик снегопадов.

«Бесчинство зимы в Европейской России закончится уже к началу новой недели. Дело в том, что в южных и средних широтах региона сформируется антициклон. Этот очаг оттеснит циклонические вихри в Арктику, а они, в свою очередь, начнут закачивать в его область согретые Гольфстримом воздушные массы, так что атмосферные процессы вновь перестроятся на весенний лад», — пояснили в «Фобосе».

Днем 9 апреля в Ярославле ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до -2 градусов, ветер — западный, сильный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером вновь ожидается небольшой снег.

Согласно прогнозу сайта «Погода 76.RU», ближайшие дни небо будет по-прежнему пасмурным. Снег прогнозируют до конца рабочей недели.

Погода в Ярославле по дням:

  • в четверг, 10 апреля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман; температура воздуха ночью составит -2…-4 °C, днем — 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • в пятницу, 11 апреля, прогнозируется переменная облачность и небольшой снег; ночью и днем — -1…+1 °C, ветер южный, умеренный;

  • в субботу, 12 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью — -1…+1 °C, днем — +1…+3 °C, ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 метров в секунду;

  • в воскресенье, 13 апреля, ожидается переменная облачность; ночью — -1…-3 °C, днем +3…+5 °C, ветер западный, умеренный.

Вечером 8 апреля Ярославль накрыла настоящая метель, в городе начался транспортный коллапс — пассажирам пришлось толкать автобус на мосту, автомобилисты встали в 10-балльные пробки. По данным полиции, за сутки в регионе произошло 62 ДТП. Мы публикуем все подробности в онлайн-трансляции.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Снегопад Непогода Метель ЦГМС Осадки Погода Прогноз погоды
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Комментарии
6
Гость
6 часов
Каждый день новый прогноз, каждый день есть о чем писать
Гость
6 часов
Прогноз всегда верный! Дни иногда не совпадают.
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