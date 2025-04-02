Как исправить ситуацию с обмелением Волги в Ярославской области: мнения экспертов

Весной 2025 года в Ярославской области рекордно низко обмелела Волга. На проблему первыми обратили внимание обычные горожане, когда в Рыбинске обнажился старинный водозабор.
Изначально к обмелению никто не относился серьезно. Явление по-большому счету лишь удивляло. Но после того, как в регионе для накопления воды почти остановили вторую ГЭС, ярославцы стали переживать.
В этой хронике собираем все, что известно о понижении уровня воды в реке.
Обмеление Волги — проблема не одного региона. Специалисты Верхне-Волжского Гидрометцентра рассказали, что уровень воды в Волге и Оке в Нижнем Новгороде также близок к самым низким значениям за многолетний период наблюдений.
Чем грозит обмеление крупнейших рек России? Разбираемся с экспертами в тексте дня.
Как исправить ситуацию
По словам доцента кафедры Института биологии биомедицины университета им. Лобачевского Вячеслава Жихарева, а также доцента и завлабораторией водных экосистем кафедры экологии того же института Дмитрия Гаврилко, дальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от сработки ГЭС (понижения уровня воды в водохранилище до такой отметки, чтобы во время паводка не было подтопления, а воды хватило для работы гидроагрегатов) и количества осадков.
По мнению экспертов, выправить ситуацию помогут обильные майские и летние осадки. В целом с середины марта уровень воды в Горьковском водохранилище растет. Минимум зафиксировали 13 марта (тогда 82,33 м, сейчас 82,96 м).
«Даже такой уровень водохранилища находится в пределах нормального подпорного уровня. Очевидно, Горьковское водохранилище накапливает воду для дальнейшей плавной сработки в летний период», — заключили специалисты.
Каскад ГЭС в помощь
Ситуацию в маловодные годы, по мнению ученых, сглаживает присутствие на Волге каскада ГЭС с водохранилищами. До возведения Волжско-Камского каскада ГЭС на Нижней Волге при маловодье практически гарантированно наступала засуха.
«Только благодаря водохранилищам мы имеем относительно равномерный сток воды в течение года. Гидроузлы, образующие водохранилища, спасают население во время аномальных паводков и засух», — привели в «РусГидро» слова гидролога, эколога, члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна.
Обмеление Волги происходит в Ярославской области не впервые. В частности, аналогичные природные проблемы уже были десять лет назад.
Что произошло с ГЭС в 2015 году и в каком состоянии находятся главные источники пополнения Угличского и Рыбинского водохранилищ сейчас, читайте в нашем разборе.
Дорогие друзья, доброе утро! Мы продолжаем вести хронику обмеления Волги в Ярославской области. Наша читательница сделала на берегу реки еще одну уникальную находку.
Показываем еще немного «секретов» со дна Волги.
По словам экспертов, это не первый случай, когда уровень воды в Волге стремительно падает. По данным Игоря Шляпкина, были годы, когда уровень воды в Волге падал гораздо сильнее, чем в этом сезоне. Например, в 2020 году также отмечалась бесснежная зима и весна с маленьким количеством осадков. Тогда ситуация была серьезнее, чем в 2025 году.
Что будет с рыбой
На вопрос о том, может ли обмеление Волги сказаться на жизнедеятельности рыб? Дал ответ научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.
«Если к весне воды в реке не прибавится, то есть риск, что сложно будет провести нерест рыбы. Потому что рыба обычно нерестится в затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше. В 2018 году были холодная весна и лето. Тогда вообще почти целое поколение рыб выпало. Нерест сорвался весной, а летом рыба не выросла, не набрала массы, и большая ее часть погибла за зиму. То есть сейчас эта рыба была бы крупненькая, но ее практически нет сейчас», — считает он.
По его словам, в Ярославской области режим водохранилища считается устоявшимся, а следовательно, живность привыкла к изменениям.
Конечно, мы не могли не пофантазировать, на что похожи те самые бетонные гиганты.
Момент обрушения одной из «башен» попал на видео. Получились эпичные кадры!
Бетонные части конструкции выглядели необычно и загадачно. Сейчас от них ничего не осталось.
«Эстакада была крытая, в виде галереи, внутри были транспортерные ленты. Предполагалось, что по воде будут увозить сырье. Но позже стало развиваться автомобильное сообщение, и надобность в эстакаде отпала. После того как [в девяностые] мальчик с девочкой упали в воду, администрация приняла решение обрушить один из пролетов, чтобы подростки не могли попасть на объект. Тут много всяких легенд, ситуаций», — рассказывал историю причала в беседе с 76.RU фотограф Владимир Пинаев.
Рыбинский причал принадлежал администрации. Вот как завершение работ комментировал мэр Дмитрий Рудаков:
«Вывозим бетонный бой, выравниваем дно в районе работ. Снос неиспользуемой аварийной конструкции провели для безопасности жителей. Воспользовались низкой водой и сэкономили бюджетные деньги», — рассказывал он.
Куда пропал причал в Рыбинске
Интересное, что в Рыбинске из обмеления Волги власти смогли даже получить выгоду. Из-за отступившей воды обнажился старый аварийный причал на левом берегу.
Объект давно планировали снести, но на демонтаж из-за необычного расположения постройки требовалось солидное финансирование. Когда вода ушла, власти смогли подогнать экскаваторы и разобрать бетонные конструкции за пару дней.
Необычные находки
Жители Ярославской области на фоне обмеления Волги вышли на берега в поисках уникальных находок.
«Обмелевшая Волга раскрывает тайны. Предполагаю, что это фрагмент старинного кирпича с фамильным клеймом», — предположила наша читательница Оксана.