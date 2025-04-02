Как исправить ситуацию с обмелением Волги в Ярославской области: мнения экспертов

Весной 2025 года в Ярославской области рекордно низко обмелела Волга. На проблему первыми обратили внимание обычные горожане, когда в Рыбинске обнажился старинный водозабор.

Изначально к обмелению никто не относился серьезно. Явление по-большому счету лишь удивляло. Но после того, как в регионе для накопления воды почти остановили вторую ГЭС, ярославцы стали переживать.

В этой хронике собираем все, что известно о понижении уровня воды в реке.