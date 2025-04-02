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Обмеление Волги — хроника
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Весна Обмеление Волги хроника Как исправить ситуацию с обмелением Волги в Ярославской области: мнения экспертов

Как исправить ситуацию с обмелением Волги в Ярославской области: мнения экспертов

Собираем все, что известно об экологической проблеме в хронике

8 638
46 комментариев

Весной 2025 года в Ярославской области рекордно низко обмелела Волга. На проблему первыми обратили внимание обычные горожане, когда в Рыбинске обнажился старинный водозабор.

Изначально к обмелению никто не относился серьезно. Явление по-большому счету лишь удивляло. Но после того, как в регионе для накопления воды почти остановили вторую ГЭС, ярославцы стали переживать.

В этой хронике собираем все, что известно о понижении уровня воды в реке.

Анастасия Вязигина

Обмеление Волги — проблема не одного региона. Специалисты Верхне-Волжского Гидрометцентра рассказали, что уровень воды в Волге и Оке в Нижнем Новгороде также близок к самым низким значениям за многолетний период наблюдений.

Чем грозит обмеление крупнейших рек России? Разбираемся с экспертами в тексте дня.

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Анастасия Вязигина

Как исправить ситуацию

По словам доцента кафедры Института биологии биомедицины университета им. Лобачевского Вячеслава Жихарева, а также доцента и завлабораторией водных экосистем кафедры экологии того же института Дмитрия Гаврилко, дальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от сработки ГЭС (понижения уровня воды в водохранилище до такой отметки, чтобы во время паводка не было подтопления, а воды хватило для работы гидроагрегатов) и количества осадков.

По мнению экспертов, выправить ситуацию помогут обильные майские и летние осадки. В целом с середины марта уровень воды в Горьковском водохранилище растет. Минимум зафиксировали 13 марта (тогда 82,33 м, сейчас 82,96 м).

«Даже такой уровень водохранилища находится в пределах нормального подпорного уровня. Очевидно, Горьковское водохранилище накапливает воду для дальнейшей плавной сработки в летний период», — заключили специалисты.

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Анастасия Вязигина

Каскад ГЭС в помощь

Ситуацию в маловодные годы, по мнению ученых, сглаживает присутствие на Волге каскада ГЭС с водохранилищами. До возведения Волжско-Камского каскада ГЭС на Нижней Волге при маловодье практически гарантированно наступала засуха.

«Только благодаря водохранилищам мы имеем относительно равномерный сток воды в течение года. Гидроузлы, образующие водохранилища, спасают население во время аномальных паводков и засух», — привели в «РусГидро» слова гидролога, эколога, члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна.

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Анастасия Вязигина

Обмеление Волги происходит в Ярославской области не впервые. В частности, аналогичные природные проблемы уже были десять лет назад.

Что произошло с ГЭС в 2015 году и в каком состоянии находятся главные источники пополнения Угличского и Рыбинского водохранилищ сейчас, читайте в нашем разборе.

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Анастасия Вязигина

Дорогие друзья, доброе утро! Мы продолжаем вести хронику обмеления Волги в Ярославской области. Наша читательница сделала на берегу реки еще одну уникальную находку.

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Анастасия Вязигина

Показываем еще немного «секретов» со дна Волги.

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Анастасия Вязигина

По словам экспертов, это не первый случай, когда уровень воды в Волге стремительно падает. По данным Игоря Шляпкина, были годы, когда уровень воды в Волге падал гораздо сильнее, чем в этом сезоне. Например, в 2020 году также отмечалась бесснежная зима и весна с маленьким количеством осадков. Тогда ситуация была серьезнее, чем в 2025 году.

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Анастасия Вязигина

Что будет с рыбой

На вопрос о том, может ли обмеление Волги сказаться на жизнедеятельности рыб? Дал ответ научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

«Если к весне воды в реке не прибавится, то есть риск, что сложно будет провести нерест рыбы. Потому что рыба обычно нерестится в затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше. В 2018 году были холодная весна и лето. Тогда вообще почти целое поколение рыб выпало. Нерест сорвался весной, а летом рыба не выросла, не набрала массы, и большая ее часть погибла за зиму. То есть сейчас эта рыба была бы крупненькая, но ее практически нет сейчас», — считает он.

По его словам, в Ярославской области режим водохранилища считается устоявшимся, а следовательно, живность привыкла к изменениям.

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Анастасия Вязигина

Конечно, мы не могли не пофантазировать, на что похожи те самые бетонные гиганты.

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Анастасия Вязигина

Момент обрушения одной из «башен» попал на видео. Получились эпичные кадры!

В Рыбинске на фоне обмеления Волги разобрали старый причал

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.com

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Анастасия Вязигина

Бетонные части конструкции выглядели необычно и загадачно. Сейчас от них ничего не осталось.

«Эстакада была крытая, в виде галереи, внутри были транспортерные ленты. Предполагалось, что по воде будут увозить сырье. Но позже стало развиваться автомобильное сообщение, и надобность в эстакаде отпала. После того как [в девяностые] мальчик с девочкой упали в воду, администрация приняла решение обрушить один из пролетов, чтобы подростки не могли попасть на объект. Тут много всяких легенд, ситуаций», — рассказывал историю причала в беседе с 76.RU фотограф Владимир Пинаев.

В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов пирса | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comВ Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов пирса | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

В Рыбинске из-за обмеления Волги показался остов пирса

Источник:

Владимир Пинаев / Vk.com

Эстакада, по словам местных, несколько десятилетий назад относилась к местному предприятию | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comЭстакада, по словам местных, несколько десятилетий назад относилась к местному предприятию | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Эстакада, по словам местных, несколько десятилетий назад относилась к местному предприятию

Источник:

Владимир Пинаев / Vk.com

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Анастасия Вязигина

Рыбинский причал принадлежал администрации. Вот как завершение работ комментировал мэр Дмитрий Рудаков:

«Вывозим бетонный бой, выравниваем дно в районе работ. Снос неиспользуемой аварийной конструкции провели для безопасности жителей. Воспользовались низкой водой и сэкономили бюджетные деньги», — рассказывал он.

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Анастасия Вязигина

Куда пропал причал в Рыбинске

Интересное, что в Рыбинске из обмеления Волги власти смогли даже получить выгоду. Из-за отступившей воды обнажился старый аварийный причал на левом берегу.

Объект давно планировали снести, но на демонтаж из-за необычного расположения постройки требовалось солидное финансирование. Когда вода ушла, власти смогли подогнать экскаваторы и разобрать бетонные конструкции за пару дней.

20 марта в Рыбинске начали сносить советский пирс на берегу Волги

Источник:

Владимир Пинаев / Vk.com

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Анастасия Вязигина

Необычные находки

Жители Ярославской области на фоне обмеления Волги вышли на берега в поисках уникальных находок.

«Обмелевшая Волга раскрывает тайны. Предполагаю, что это фрагмент старинного кирпича с фамильным клеймом», — предположила наша читательница Оксана.

Такую находку сделала наша читательница в районе Твериц | Источник: ОксанаТакую находку сделала наша читательница в районе Твериц | Источник: Оксана

Такую находку сделала наша читательница в районе Твериц

Источник:

Оксана

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Волга Обмеление Волги Река Гидролог Водохранилище
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Комментарии
46
Гость
2 апреля, 18:47
Удачное время для очистки оголившегося дна реки от мусора и выявления незаконных сбросов, загрязняющих Волгу, наказания бездарных руководителей. Или, будем громко кричать, что во всём виновата погода!? А, депутаты принимают перспективные долгосрочные программы, и чиновники грамотно и мудро руководят сохранением и восстановлением водных ресурсов?
Гость
2 апреля, 20:51
Потому что раньше в далеком ссср следили за всем,сейчас все брошено на произвол судьбы,одни заседатели с огромными зарплатами.Вместо научных институтов
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