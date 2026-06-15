Музей-заповедник в Ярославской области хотят выселить из здания монастыря, но не могут. Причина

Монастырь в Переславле-Залесском передали РПЦ — подробности Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Переезд музея-заповедника в Переславле-Залесском с территории Горицкого Успенского монастыря затягивается. Для реконструкции нового помещения под музей власти не могут найти подрядчика.

Торги объявили 26 мая 2026 года. Заявки ждали до 4 июня. Но торги так и не состоялись.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на сайте госзакупок.

Сам переезд связан с тем, что Горицкий монастырь передали РПЦ. Переселить музей пытаются с 2012 года. В 2018-м у заявки истек шестилетний срок. Спустя еще восемь лет ситуация так и не изменилась.

В качестве помещения под музей власти приобрели бывшее здание завода ЛИТ еще в 2022 году. Его и хотят обустроить.

Предполагаемым подрядчикам предлагали отремонтировать помещения в течение 350 дней с даты заключения контракта. Согласно документации, на работы из бюджетов Ярославской области и федерального готовы выделить 123 миллиона 950 тысяч 719 рублей.

По планам властей освободить монастырь и перевезти музей должны в ближайшие два года — до 2028-го.