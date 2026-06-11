Контракты на сотню млн и уголовное дело: история благоустройства парка Судостроителей

ООО «Ярдорремстрой» образовано в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий.

За 2025 год «Ярдорремстрой» заработал 154,4 млн рублей, выйдя в плюс на 6,1 млн. Однако стоит отметить, что к маю 2026 года компания задолжала по налогам и сборам 3,4 млн рублей.

В 2022 году компанию внесли в черный список недобросовестных поставщиков из-за срыва работ по ремонту дорог в городе. Компания Погосяна приложила руку к благоустройству Юбилейного парка, работы в котором завершала другая предпринимательница.

Как бизнесмен с уголовным прошлым зарабатывает в Ярославле на провальном благоустройстве — читайте в этом материале.