Контракты на сотню млн и уголовное дело: история благоустройства парка Судостроителей

Парк Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля должен был стать современным общественным пространством с новыми дорожками, освещением, детскими площадками и зонами для спорта и отдыха. И всё это на побережье пруда. Сказка! Однако счастливый финал затерялся в скандалах и уголовном деле.
Прошло два года с того момента, как первый подрядчик выиграл контракт и приступил к работам. Но закончить их не смог.
Разбираемся, как завалили один из крупнейших проектов благоустройства в Ярославле.
Как начиналось благоустройство
В 2024 году власти объявили торги на поиск подрядчика. Готовы были заплатить 98 млн рублей за этап работ в парке. За работы взялась скандально известная компания Вагинака Погосяна «Ярдорремстрой», предложившая 92,5 млн рублей. Контракт с ней подписали в марте 2024 года.
Что известно о подрядчике
ООО «Ярдорремстрой» образовано в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий.
За 2025 год «Ярдорремстрой» заработал 154,4 млн рублей, выйдя в плюс на 6,1 млн. Однако стоит отметить, что к маю 2026 года компания задолжала по налогам и сборам 3,4 млн рублей.
В 2022 году компанию внесли в черный список недобросовестных поставщиков из-за срыва работ по ремонту дорог в городе. Компания Погосяна приложила руку к благоустройству Юбилейного парка, работы в котором завершала другая предпринимательница.
Как бизнесмен с уголовным прошлым зарабатывает в Ярославле на провальном благоустройстве — читайте в этом материале.
Подрядчик должен был выполнить масштабное обновление территории. В том числе заняться берегоукреплением у пруда. Но проблемы начались почти сразу после начала работ.
Проверки прокуратуры и уголовное дело
Практически сразу после начала работ у жителей появились претензии к качеству благоустройства. Ярославцы жаловались на разбросанные стройматериалы, небезопасные металлические конструкции, разрушенные дорожки и недоделанные площадки.
«За детей переживаю. На одних площадках мягкое покрытие, на других камень засыпан. Так же многие конструкции очень ненадежны, опасно качаться на качелях», — жаловалась тогда местная жительница Валентина.
На фоне жалоб жителей ситуацией заинтересовалась прокуратура. Она вынесла представление мэру Артему Молчанову за срыв сроков благоустройства.
Вопреки требованиям законодательства и подзаконным нормативным актам подрядчик начал работу в неблагоприятных погодных условиях (до наступления необходимых среднесуточных температур, при наличии значительного количества талых вод), что повлияло на их качество.
Получается, официально подтвердилось, что «Ярдорремстрой» проводил работы в плохую погоду, а это могло сказаться на их качестве.
Контракт с подрядчиком расторгли
Проблемы с выполнением работ в итоге привели к расторжению контракта с ООО «Ярдорремстрой». В июле 2024 года компания сама подала на расторжение в одностороннем порядке. Правда, окончательно разойтись в контрактных отношениях смогли только спустя полгода.
«В связи с нарушением подрядной организацией ООО „Ярдорремстрой“ сроков выполнения работ по контракту заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, которое вступило в законную силу 10 января 2025», — сообщил 76.RU Николай Степанов.
После этого завершение благоустройства передали городскому МБУ «Горзеленхозстрой».
Уголовное дело
В июле 2025 года в Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за благоустройства в парке Судостроителей. Ущерб превысил 14 млн рублей.
«Часть предусмотренных контрактом скамеек в парке отсутствует, часть не имеет маркировки, позволяющей их идентифицировать; модель и характеристики качелей не соответствуют условиям контракта; игровое оборудование частично находится в нерабочем состоянии, имеет глубокие трещины, потертости, отслоения защитного слоя, следы тли на деревянных поверхностях», — сообщили в областной прокуратуры.
Дело возбуждало УМВД по Ярославской области.
Новый подрядчик и новый срыв работ
В 2025 году муниципальное предприятие заключило контракт с ООО «Проммонтаж». Компания должна была провести в парке электричество, а также установить системы видеонаблюдения и аудиооповещения. Стоимость контракта — 8,9 млн рублей. Однако и тут не сложилось.
«В 2026 году данный муниципальный контракт расторгли в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта. В настоящее время МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля ведет претензионную работу с ООО „Проммонтаж“», — уточнили 76.RU в мэрии.
Что происходит с парком сейчас
Что-то из задуманного было сделано. Но есть нюансы.
«Выполнены работы по монтажу монолитных лавочек, устройству дренажной системы, частичному устройству тротуаров, устройству асфальтового и резинового покрытий детской и спортивной площадок, устройству беговой и шаговых дорожек, установке свай для деревянного настила над прудом, частично проложен кабель электроснабжения, установлено детское игровое оборудование и малых архитектурных форм», — рассказали 76.RU в мэрии Ярославля.
В 2026 году МБУ «Горзеленхозстрой» объявил новый конкурс на продолжение работ. Заплатить подрядчику готовы были больше 29 млн рублей. Правда, никто не захотел браться за проблемный проект. Но надежда ещё есть, что все-таки кто-то доведет работы до счастливого финала.
«В целях заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком) МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля ведет переговоры с потенциальным подрядчиком», — рассказал 76.RU заммэра Ярославля по вопросам ЖКХ Николай Степанов.
Как выглядит парк Судостроителей летом 2026 года, показали в этом материале.
А вы были в парке Судостроителей?