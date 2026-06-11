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Город Контракты на сотню млн и уголовное дело: история благоустройства парка Судостроителей

Контракты на сотню млн и уголовное дело: история благоустройства парка Судостроителей

Зеленую зону в Ярославле бросили недоделанной

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Содержание
Парк Судостроителей уже несколько лет не могут благоустроить | Источник: Александр Куренной / 76.RUПарк Судостроителей уже несколько лет не могут благоустроить | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк Судостроителей уже несколько лет не могут благоустроить

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Парк Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля должен был стать современным общественным пространством с новыми дорожками, освещением, детскими площадками и зонами для спорта и отдыха. И всё это на побережье пруда. Сказка! Однако счастливый финал затерялся в скандалах и уголовном деле.

Прошло два года с того момента, как первый подрядчик выиграл контракт и приступил к работам. Но закончить их не смог.

Разбираемся, как завалили один из крупнейших проектов благоустройства в Ярославле.

Как начиналось благоустройство

Ярославцы любят подкармливать голубей и утят в парке Судостроителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы любят подкармливать голубей и утят в парке Судостроителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы любят подкармливать голубей и утят в парке Судостроителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В 2024 году власти объявили торги на поиск подрядчика. Готовы были заплатить 98 млн рублей за этап работ в парке. За работы взялась скандально известная компания Вагинака Погосяна «Ярдорремстрой», предложившая 92,5 млн рублей. Контракт с ней подписали в марте 2024 года.

Что известно о подрядчике

ООО «Ярдорремстрой» образовано в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий.

За 2025 год «Ярдорремстрой» заработал 154,4 млн рублей, выйдя в плюс на 6,1 млн. Однако стоит отметить, что к маю 2026 года компания задолжала по налогам и сборам 3,4 млн рублей.

В 2022 году компанию внесли в черный список недобросовестных поставщиков из-за срыва работ по ремонту дорог в городе. Компания Погосяна приложила руку к благоустройству Юбилейного парка, работы в котором завершала другая предпринимательница.

Как бизнесмен с уголовным прошлым зарабатывает в Ярославле на провальном благоустройстве — читайте в этом материале.

Подрядчик должен был выполнить масштабное обновление территории. В том числе заняться берегоукреплением у пруда. Но проблемы начались почти сразу после начала работ.

Проверки прокуратуры и уголовное дело

Так продвигались работы по выкладке новой плитки | Источник: «Подслушано в Ярославле» / 76.RUТак продвигались работы по выкладке новой плитки | Источник: «Подслушано в Ярославле» / 76.RU
Повсюду валялся мусор | Источник: «Подслушано в Ярославле» / 76.RUПовсюду валялся мусор | Источник: «Подслушано в Ярославле» / 76.RU
Повсюду валялись кирпичи с досками, из которых торчали шурупы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПовсюду валялись кирпичи с досками, из которых торчали шурупы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Сидячие зоны для отдыхающих были недоделаны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСидячие зоны для отдыхающих были недоделаны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Практически сразу после начала работ у жителей появились претензии к качеству благоустройства. Ярославцы жаловались на разбросанные стройматериалы, небезопасные металлические конструкции, разрушенные дорожки и недоделанные площадки.

«За детей переживаю. На одних площадках мягкое покрытие, на других камень засыпан. Так же многие конструкции очень ненадежны, опасно качаться на качелях», — жаловалась тогда местная жительница Валентина.

На фоне жалоб жителей ситуацией заинтересовалась прокуратура. Она вынесла представление мэру Артему Молчанову за срыв сроков благоустройства.

Вопреки требованиям законодательства и подзаконным нормативным актам подрядчик начал работу в неблагоприятных погодных условиях (до наступления необходимых среднесуточных температур, при наличии значительного количества талых вод), что повлияло на их качество.

прокуратура Ярославской области

Прокуратура нашла нарушения в благоустройстве парка | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramПрокуратура нашла нарушения в благоустройстве парка | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура нашла нарушения в благоустройстве парка

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Получается, официально подтвердилось, что «Ярдорремстрой» проводил работы в плохую погоду, а это могло сказаться на их качестве.

Контракт с подрядчиком расторгли

С компанией Вагинака Погосяна расторгли контракт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.comС компанией Вагинака Погосяна расторгли контракт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

С компанией Вагинака Погосяна расторгли контракт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯООО Армянское общество «Наири» / ՅՄՀԿ Հայկական / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Vk.com

Проблемы с выполнением работ в итоге привели к расторжению контракта с ООО «Ярдорремстрой». В июле 2024 года компания сама подала на расторжение в одностороннем порядке. Правда, окончательно разойтись в контрактных отношениях смогли только спустя полгода.

«В связи с нарушением подрядной организацией ООО „Ярдорремстрой“ сроков выполнения работ по контракту заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, которое вступило в законную силу 10 января 2025», — сообщил 76.RU Николай Степанов.

После этого завершение благоустройства передали городскому МБУ «Горзеленхозстрой».

Уголовное дело

В июле 2025 года в Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за благоустройства в парке Судостроителей. Ущерб превысил 14 млн рублей.

«Часть предусмотренных контрактом скамеек в парке отсутствует, часть не имеет маркировки, позволяющей их идентифицировать; модель и характеристики качелей не соответствуют условиям контракта; игровое оборудование частично находится в нерабочем состоянии, имеет глубокие трещины, потертости, отслоения защитного слоя, следы тли на деревянных поверхностях», — сообщили в областной прокуратуры.

Дело возбуждало УМВД по Ярославской области.

Новый подрядчик и новый срыв работ

В 2025 году муниципальное предприятие заключило контракт с ООО «Проммонтаж». Компания должна была провести в парке электричество, а также установить системы видеонаблюдения и аудиооповещения. Стоимость контракта — 8,9 млн рублей. Однако и тут не сложилось.

«В 2026 году данный муниципальный контракт расторгли в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта. В настоящее время МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля ведет претензионную работу с ООО „Проммонтаж“», — уточнили 76.RU в мэрии.

Где-то подрядчик сделал дорожки, а где-то&nbsp;— нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде-то подрядчик сделал дорожки, а где-то&nbsp;— нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где-то подрядчик сделал дорожки, а где-то — нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что происходит с парком сейчас

Что-то из задуманного было сделано. Но есть нюансы.

«Выполнены работы по монтажу монолитных лавочек, устройству дренажной системы, частичному устройству тротуаров, устройству асфальтового и резинового покрытий детской и спортивной площадок, устройству беговой и шаговых дорожек, установке свай для деревянного настила над прудом, частично проложен кабель электроснабжения, установлено детское игровое оборудование и малых архитектурных форм», — рассказали 76.RU в мэрии Ярославля.

В 2026 году МБУ «Горзеленхозстрой» объявил новый конкурс на продолжение работ. Заплатить подрядчику готовы были больше 29 млн рублей. Правда, никто не захотел браться за проблемный проект. Но надежда ещё есть, что все-таки кто-то доведет работы до счастливого финала.

«В целях заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком) МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля ведет переговоры с потенциальным подрядчиком», — рассказал 76.RU заммэра Ярославля по вопросам ЖКХ Николай Степанов.

Деревянная набережная у пруда будто недоделана | Источник: Александр Куренной / 76.RUДеревянная набережная у пруда будто недоделана | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Здесь видимо не хватило плитки, чтобы связать два тротуара | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь видимо не хватило плитки, чтобы связать два тротуара | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А посреди детской площадки торчит метаоическая деталь, а которую легко можно споткнуться | Источник: Александр Куренной / 76.RUА посреди детской площадки торчит метаоическая деталь, а которую легко можно споткнуться | Источник: Александр Куренной / 76.RU
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Часть оборудования сломана и опасна для использования | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧасть оборудования сломана и опасна для использования | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как выглядит парк Судостроителей летом 2026 года, показали в этом материале.

А вы были в парке Судостроителей?

Да, но там грязно и все разваливается, больше не пойду
Давно был(а), до «благоустройства»
Нет, но и не хочу
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство Парк
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Комментарии
3
Гость
21 минута
Сажать всех надо,раз толком ничего не делают! Один из красивейших парков так запороть! Ужас!
Гость
12 минут
Как сказали в одном фильме "армяне ничего толком не умеют,но за все берутся..."
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