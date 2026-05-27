В Ярославской области производственную площадку переделают под музей-заповедник

В Переславле-Залесском Ярославской области вернулись к идее переселения музея-заповедника с территории Горицкого Успенского монастыря в бывшее здание завода. Заявка на передачу монастыря РПЦ поступала еще в 2012 году, однако сам процесс затянулся.
В этом материале рассказываем, куда переедет музей и что сейчас с новым местом.
Горицкий Успенский монастырь — мужской православный монастырь в Переславле-Залесском, основанный в начале XIV века при Иване Калите. Памятник архитектуры XVII и XVIII веков. До 1788 года использовался как резиденция переславских архиереев.
Расположен на южном берегу Плещеева озера. Переславский музей-заповедник основан в 1918 году, открыт для посещений 28 мая 1919 года. В собрании — более 100 тысяч экспонатов, в том числе деревянные скульптуры, иконопись, предметы крестьянского обихода, а также архитектурный памятник — Спасо-Преображенский собор XII века.
«Станет точкой притяжения»
В 2022 году для переезда экспозиций музея-заповедника власти выкупили комплекс завода «ЛИТ» на средства из областного бюджета. В 2024-м ярославский «Проектный институт» разработал план реконструкции бывшего завода, документация прошла госэкспертизу. Работы из-за их масштабности и затратности разбили на этапы.
«В двухэтажном корпусе откроются выставочные и конференц-залы, коворкинг-центр, арт-пространство, кабинеты для мастер-классов и творческие студии, сувенирный магазин и многое другое. Будет благоустроена территория вокруг, — рассказывал летом 2024 года Михаил Евраев. — Историческое здание получит новое наполнение и станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Переславля-Залесского».
26 мая 2026 года областная «Единая служба заказчика» объявила поиск подрядчика для реконструкции здания № 1А на улице Советская. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».
Согласно документации, на работы из бюджета Ярославской области и федерального бюджета выделят 123 миллиона 950 тысяч 719 рублей.
А что отремонтируют?
Приступить к реконструкции подрядчик должен в день заключения контракта. Сначала исполнителю выделят 15 дней на подготовительный период. Затем подрядчик приступит к ремонту крыши. Согласно документацию, в здании нужно заменить системы водоснабжения, вентиляции и отопления. Территорию оградят, внутри проложат тротуары.
Объект должны сдать через 350 дней после заключения контракта.
«Реконструкция здания общей площадью 2225,2 кв. м.является первым этапом работ по приспособлению имущественного комплекса под музейное использование», — отмечено в контракте.
Объект культурного наследия
Здание находится в самом центре Переславля — в границах объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой» XII–XVII веков. Работы в такой зоне необходимо проводить по особым правилам. Сначала идею должны согласовать в региональной госслужбе охраны объектов культурного наследия, выполнить археологические полевые работы и оценить воздействие на объект.
Результаты торгов объявят 4 июня 2026 года. За работы возьмется тот подрядчик, чья смета будет самая выгодная.