«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи

Какой получилась история становления будущего поп-короля? Рассказываем Источник: еадр из фильма «Майкл», реж. Антуан Фукуа, США, Великобритания, 2026 год

В конце мая в прокат вышел «Майкл» (18+) — байопик о поп-короле, который в мире кино ждали едва ли не трепетнее, чем если бы артист восстал из мертвых и объявил о выходе нового сингла. Промоушен в каналах и пабликах подогревал интерес аудитории, хиты исполнителя на музыкальных платформах играли громче и громче. Всем было жутко интересно посмотреть, каким окажется кинокартина, в которую вложили 200 миллионов долларов, а главную роль отдали племяннику Майкла Джексона — Джафару. Корреспондент НГС Алена Золотухина уже посмотрела новинку — публикуем ее впечатление от первого лица.

Алёна Золотухина Журналист НГС

На сеанс «Майкла» я попала случайно, намереваясь посмотреть новое творение Гая Ричи. Но никто, кроме меня, на «Грязные деньги» не пришел, гонять фильм персонально для одного зрителя не стали: «слишком дорого для кинотеатра». Мне любезно предложили взглянуть на историю о поп-короле — на нее собралось аж 9–11 человек. И дело здесь не в том, что люди перестали ходить в кинотеатры, просто я решила проникнуться киноискусством на ночь глядя. По итогу: полночь, ведро поп-корна и скромная группа зрителей, тихонько напевающая Billie Jean.

Фильм о Майкле Джексоне я хотела посмотреть еще с момента, когда узнала, что он выходит. Для каждого фигура артиста значит что-то свое, в моем случае с его песнями связаны теплые детские воспоминания. Мама очень любила певца и показывала мне клипы, которые специально записывала на видеокассету. Мысленно сказав Гаю Ричи: «Еще увидимся», я погрузилась в красочный и в то же время драматичный мир артиста, который перевернул музыкальную индустрию.

Музей восковых фигур

Первая часть рассказывает, как начиналась музыкальная карьера певца Источник: кадр из фильма «Майкл», реж. Антуан Фукуа, США, Великобритания, 2026 год

Кино получилось как пасхальный кулич. Есть основа из теста (фабула, основанная на биографии певца), а сверху — помадка, обильно посыпанная яркими конфетти. Ощущение сказочности не покидало с первой сцены до финального титра. Создатели явно постарались сотворить свой собственный «Неверленд» вокруг фигуры Майкла Джексона.

Смотрится «Майкл» легко. Кино динамичное, хронометраж в 2 часа и 7 минут не ощущается, скучать не пришлось. Нам показывают, на чем строится личность артиста, его травмы, потаенные уголки души. Правда, в процессе всё равно ловишь себя на мысли: а знал ли вообще кто-нибудь, каким на самом деле был внутренний мир поп-короля?

Режиссер Антуан Фукуа, известный по «Великому уравнителю» и «Тренировочному дню», снял зрелищное кино. В нем есть всё, что любит массовый зритель: красивая картинка, знакомые саундтреки, плавный монтаж. Отдельная благодарность за эпизод со съемкой клипа «Триллер». Видны отсылки к Дэвиду Кроненбергу, Чарли Чаплину, Джону Лэндису, Фрэнсису Форду Копполе — как будто бы Фукуа говорит: смотрите, я тоже умею.

При этом смотришь и понимаешь: не дотянул (а может, и не пытался). Уж слишком сильно кино напоминает коммерческий проект, прошедший не один десяток правок, прежде чем выйти в свет. Слишком идеальные Джексоны (внешне), волосинка к волосинке, пуговка к пуговке, комната главного героя, заполненная чрезмерным количеством игрушек и безделушек, подмигивающая лама, отстраненный, живущий в своем мире жираф — мы будто гуляем по музею, где внезапно встречаем обезьяну, созданную при помощи ИИ. Именно этот незатейливый персонаж наталкивает на мысль: а где еще при создании картины был задействован искусственный интеллект?

Святой Майкл

Маленьким Майкл Джексон выступал со своими братьями Источник: кадр из фильма «Майкл», реж. Антуан Фукуа, США, Великобритания, 2026 год

В драматургическом плане фильм охватывает без малого три десятка лет жизни артиста: от маленького Майкла в The Jackson 5 до Bad World Tour 1988 года. Показана история его детства — деспотичный отец, который вместо объятий раздает оплеухи и бизнес-планы. Джозеф Джексон (Колман Доминго) действительно вышел зловещим — этакий Майкл Корлеоне из мира шоу-бизнеса.

В этих сценах «Майкл» нащупывает нерв зрителя. Ребенок, которого лишили нормального детства, едва не ломается под гнетом отца, пытается вырваться из-под его давления. Его детское желание дарить объятия тем, кто не видит в нем лишь прибыль, трогает. Отсюда, вероятно, и родилось его желание помогать. Майкл, сам еще ребенок в душе, стал взрослым и нашел себя в филантропии, причем это касается не только денег, но и музыки. «Она для всех», — уверял герой фильма, давая понять, что в его творчестве нет места законам Джима Кроу.

Правда, тема любви Майкла Джексона к детям обыграна прямо-таки по-ангельски. Перед нами Святой Майкл, но ведь все мы знаем об обвинении артиста в педофилии. Любые упоминания и намеки в эту сторону в фильме отсутствуют. Известно, что сценаристами был запланирован эпизод, в котором поднималась скандальная тема, но его вырезали по требованию родственников артиста. Финал пересняли, потратив дополнительные 15 миллионов долларов.

Прямое попадание и тихое звучание

Для Джафара Джексона это первая большая роль в кино Источник: кадр из фильма «Майкл», реж. Антуан Фукуа, США, Великобритания, 2026 год

Хочется отметить, как блестяще справился племянник Майкла Джексона с возложенной на него ответственностью. Джафар Джексон два года пересматривал записи с концертов дяди, изучал его повадки, манеру двигаться. Молодой актер огромное внимание уделил занятиям танцами, чтобы достоверно передать пластику Майкла. Дебют определенно удался. Правда, грим местами был пугающий.

Не хватило музыки. В байопике о человеке, который изменил музыкальную индустрию, использовали лишь несколько его хитов, но ведь песен было гораздо больше. Получилось слишком тихое звучание, поданное урывками, будто бы сценарий с музыкальными вставками пытались вписать под тикающий таймер. Нет погружения в процесс создания песен, нет той боли, с которой рождались шедевры.

Что мы имеем в сухом остатке? Красивая музыкальная сказка о мужчине, который в душе навсегда остался мальчиком. Есть ли в ней что-то настоящее от Майкла Джексона? Этого мы не узнаем. Посмотреть определенно стоит, а верить или нет — на ваше усмотрение. Неплохой байопик на раз, который можно включить фоном и начать уборку.

Уже посмотрели «Майкла»? Да, неплохой фильм Нет, слишком всё приукрашено Хочу посмотреть, но не в кино, а дома Мне не нравится Майкл Джексон

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