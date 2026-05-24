Петр Рыков: «Не поворачивается язык назвать себя актером». Артист рассказал, почему и к какой роли относится с нежной любовью

Петр Рыков вместе с Мирославой Михайловой на багуловой дорожке Забайкальского международного кинофестиваля Источник: «Чита.Ру»

Петр Рыков уже второй раз участвовал в Забайкальском кинофестивале. Зрители его знают как по амплуа злодея, так и героя-романтика. Самую свою известную роль акушера-гинеколога Рыков сыграл в сериале «Женский доктор» (16+). Сразу после проходки под дождем по багуловой дорожке Забайкальского кинофестиваля наши коллеги из CHITA.RU поговорили с актером.

XIII Забайкальский международный кинофестиваль проходит в Чите и районах края с 21 по 24 мая.

— Вы стали актером достаточно поздно по меркам некоторых, в районе 30. Есть ли крайняя точка возраста, когда можно приходить в эту сферу?

— Наша индустрия растет, и даже таким, как я, в ней находится место. Вопрос еще в том, как себя оценивать. У меня до сих пор не поворачивается язык назвать себя настоящим актером, потому что я как зритель знал настоящих актеров и успел поработать, когда уже стал актером. Например, есть Евгений Ткачев, Юрий Чурсин. Настоящие до мозга костей актеры с изумительной актерской фантазией. Но кадр, так сказать, я не испорчу.

Поэтому, думаю, лимиты, конечно, есть, и чем раньше начинать, тем лучше, но всё индивидуально и для всего есть место. И в жизни есть место для чуда.

— А что вам нужно сделать, где сняться, чтобы вы могли назвать себя настоящим актером?

— Я, конечно, говорю это немного с иронией. Мне даже мать говорит: «Я тебе как мать запрещаю так говорить». Могу сказать, что за то время, что я работаю, у меня всё удачно складывается. Из всех предложений везде, где я хотел сняться, я снялся. Есть работы, которые огромное удовольствие приносили. Я очень рад за результат, за то, что получилось. Не потому, что именно я вот что-то [сделал], а потому, что это было здорово; потому, что это было классное приключение. Ради чего, думаю, многие и идут в кино.

Быть в хорошей компании, отправиться в хорошее приключение на основе хорошего материала — это то, наверное, что мы все ищем.

— Вас хвалят как за роли злодеев, так и романтиков. А какая роль именно ваша? Кого бы вы хотели сыграть больше всего?

— Я постоянно слышу от всех, что всем хочется сломать свое амплуа. Мое первое амплуа и, наверное, самое органичное — это романтический герой. Конечно, интересно шагнуть от этого подальше. Поэтому злодея, антагониста ты всегда ждешь. Таких не так много, но один-то точно получился. Леша Нестеров в «Подсудимом» — нежной любовью я его люблю. Он нашелся сразу, работалось очень легко и с большим удовольствием.

— Могли ли бы вы сниматься в кино в Забайкалье? Мог ли бы быть ваш герой, например, чабаном в степи, где на десятки километров в округе нет ни единой души, или добывать кедровые орехи в Красночикойском районе?

— Я никаких сомнений не вижу. Опять же, в хорошей компании под хорошим руководством было бы очень интересно погрузиться. Мы все этого ищем. Я вообще о подобных «экспедициях» не знаю, но, конечно, было бы здорово. Жизнь длинная. Преград нет. Должны сойтись только обстоятельства.