На федеральном канале покажут премьеру сериала, который сняли в Ярославской области: кадры

В Ярославской области снимали новый сериал «Когда горит огонь» (16+) Источник: телеканал «Россия»

Ярославская область — излюбленное место киношников. В столице Золотого кольца заметили съемочную группу, работавшую над сериалом «Алекс Лютый. Золото войны» (16+) с Антоном Хабаровым в главной роли, а в Ростов Великий приехала студия «Мосфильм».

В понедельник, 25 мая, на телеканале «Россия» в 21:30 состоится премьера сериала «Когда горит огонь». Его полностью снимали в Ярославской области.

Работу над детективной историей в 2025 году начал режиссер Антон Борматов. Главные роли в ней исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и другие.

О чем сериал Узнать Когда жителя села Василия (Иван Фоминов) находят мертвым, то в убийстве обвиняют 12-летнюю девочку (Вера Чернявская). Фельдшер Лера (Варвара Феофанова) с участковым Михаилом (Илья Малаков) берутся найти настоящего преступника. Выясняется, что у многих сельчан могли быть свои мотивы: деньги, обиды, долги, ревность, подозрения в неверности…

«У меня было много проектов, и я не ожидал, что этот окажется самым позитивным, добрым и веселым в моей практике. Ничего подобного я раньше не испытывал. Не знаю, в чем причина, возможно, в том, что в деревне люди душевные, а мы там снимали большую часть сцен. Или дело в сюжете: в нем много забавных и трогательных персонажей. Главная героиня приехала из города и здесь почувствовала, что помогать людям — самое благородное занятие, на которое способен человек», — поделился впечатлениями режиссер детективной мелодрамы Антон Борматов.

В распоряжении редакции 76.RU оказались кадры со съемок. Основные события сериала разворачиваются в Угличском округе Ярославской области. Смотрим вместе и узнаем родные места.

Узнаете? Это же Углич с высоты птичьего полета! Источник: телеканал «Россия»

В кадр киношников попали и желтые «Яавтобусы» Источник: телеканал «Россия»

Угличские улицы также не остались без внимания Источник: телеканал «Россия»

Помимо Углича, в Ярославской области съемочная группа работала еще в пяти селах. Среди них — Улейма.

«Здесь по сценарию жила одна из героинь. Часть сцен снимали в селе Заозерье. Оно аккуратное, ухоженное, современное, с красивой речкой. Большинство домов старые, многим бревенчатым по 100 лет. Люди там живут отзывчивые. Местный активист не только предоставил свой дом для съемок, но и нашел нам еще несколько по соседству, они тоже вошли в кадр», — рассказал Антон Борматов.

Съемки проходили около реки Юхоти Источник: телеканал «Россия»

Съемочная группа развернулась в Заозерье Источник: телеканал «Россия»

Напомним, генеральным продюсером проекта выступает Виктор Шкулёв.