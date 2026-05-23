Культура Фоторепортаж На федеральном канале покажут премьеру сериала, который сняли в Ярославской области: кадры

Рассказываем, когда смотреть нашумевшую еще до выхода картину

В Ярославской области снимали новый сериал «Когда горит огонь» (16+)

Источник:

телеканал «Россия»

Ярославская область — излюбленное место киношников. В столице Золотого кольца заметили съемочную группу, работавшую над сериалом «Алекс Лютый. Золото войны» (16+) с Антоном Хабаровым в главной роли, а в Ростов Великий приехала студия «Мосфильм».

В понедельник, 25 мая, на телеканале «Россия» в 21:30 состоится премьера сериала «Когда горит огонь». Его полностью снимали в Ярославской области.

Работу над детективной историей в 2025 году начал режиссер Антон Борматов. Главные роли в ней исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и другие.

О чем сериал

Когда жителя села Василия (Иван Фоминов) находят мертвым, то в убийстве обвиняют 12-летнюю девочку (Вера Чернявская). Фельдшер Лера (Варвара Феофанова) с участковым Михаилом (Илья Малаков) берутся найти настоящего преступника. Выясняется, что у многих сельчан могли быть свои мотивы: деньги, обиды, долги, ревность, подозрения в неверности…

Нона Гришаева на съемках сериала

Источник:

телеканал «Россия»

«У меня было много проектов, и я не ожидал, что этот окажется самым позитивным, добрым и веселым в моей практике. Ничего подобного я раньше не испытывал. Не знаю, в чем причина, возможно, в том, что в деревне люди душевные, а мы там снимали большую часть сцен. Или дело в сюжете: в нем много забавных и трогательных персонажей. Главная героиня приехала из города и здесь почувствовала, что помогать людям — самое благородное занятие, на которое способен человек», — поделился впечатлениями режиссер детективной мелодрамы Антон Борматов.

В распоряжении редакции 76.RU оказались кадры со съемок. Основные события сериала разворачиваются в Угличском округе Ярославской области. Смотрим вместе и узнаем родные места.

Узнаете? Это же Углич с высоты птичьего полета!

Источник:

телеканал «Россия»

В кадр киношников попали и желтые «Яавтобусы»

Источник:

телеканал «Россия»

Угличские улицы также не остались без внимания

Источник:

телеканал «Россия»

Выглядит завораживающе!

Источник:

телеканал «Россия»

А вот и сами актеры!

Источник:

телеканал «Россия»

Помимо Углича, в Ярославской области съемочная группа работала еще в пяти селах. Среди них — Улейма.

«Здесь по сценарию жила одна из героинь. Часть сцен снимали в селе Заозерье. Оно аккуратное, ухоженное, современное, с красивой речкой. Большинство домов старые, многим бревенчатым по 100 лет. Люди там живут отзывчивые. Местный активист не только предоставил свой дом для съемок, но и нашел нам еще несколько по соседству, они тоже вошли в кадр», — рассказал Антон Борматов.

Съемки проходили около реки Юхоти

Источник:

телеканал «Россия»

Как проходили съемки сериала

Источник:

телеканал «Россия»

Съемочная группа развернулась в Заозерье

Источник:

телеканал «Россия»

Над проектом работала большая команда

Источник:

телеканал «Россия»

В сериале задействовано множество локаций

Источник:

телеканал «Россия»

Напомним, генеральным продюсером проекта выступает Виктор Шкулёв.

В 2025 году редакция 76.RU побывала на съемках. Подробности сюжета и секреты о проекте — здесь. Также можно следить за новостями о картине в нашем сюжете.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
1
Гость
1 час
на любой шлак есть деньги из наших налогов 😡
