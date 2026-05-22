Открытие Забайкальского кинофестиваля: Максим Аверин, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова и другие звезды под проливным дождем — фото

В ожидании звездной проходки
Церемония открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля (12+) стартовала вместе с мощным ливнем. Но это не помешало ни звездам, которые, смеясь, прыгали через лужи на багуловой дорожке, ни зрителям, собравшимся посмотреть на знаменитостей. Наши корреспонденты из
CHITA.RU тоже мужественно мокли под дождем — зато смотрите, какие крутые получились кадры!
Зрителей дождем не напугать
Гостей встречал губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с супругой Валентиной Осиповой.
Александр и Валентина Осиповы
Ведущие торжественной церемонии Максим Аверин и Любовь Толкалина
Президент ЗМКФ, народный артист РСФСР Александр Михайлов с супругой Оксаной Михайловой
Генеральный директор Быстринского ГОКа Михаил Сальков и
президент «Шкулёв Холдинг» Виктор Шкулёв Мэр Читы Инна Щеглова и актер театра и кино, актер дубляжа Максим Щёголев Председатель жюри основного конкурса, президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев
Актриса театра и кино, телеведущая, тифлокомментатор высшей категории, член общественной палаты Московской области Ирина Безрукова
Члены международного жюри — продюсер и специалист по международным коммуникациям в киноиндустрии Китая Сюань Гуо и турецкий режиссер, сценарист и монтажер Мелик Сарачоглу
Актер кино и телевидения, лауреат премии «Ника» в номинации «Открытие года» (2024) Макар Хлебников
Члены жюри конкурса «Новый взгляд» — Екатерина Иванова, Гликерия Цыбикова, Никита Панин
Мирослава Михайлова и актер Петр Рыков
Екатерина Волкова и Денис Никифоров
Актриса театра и кино Ирина Лачина
Артист эстрады, юморист, пародист и киноактер Карен Аванесян
Девушкам в форме пришлось несладко
Наталья Бочкарева — актриса театра и кино. Исполнила роль Даши Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе»
Генеральный директор Забайкальского международного кинофестиваля, коммерческий директор по рекламе и маркетингу журнала «Антенна — Телесемь» Лилия Савина и программный директор кинофестиваля, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, член Союза кинематографистов Российской Федерации Мария Безенкова
Гости фестиваля задорно прыгали через лужи
Члены команды фильма открытия кинофестиваля «Степные боги» Николай Рябуха с супругой Дарьей
Летчик-космонавт Владимир Титов
Дмитрий Павленко и Наталья Селиверстова
Батделгер Бьямбасурен — монгольский режиссер, лауреат международных кинофестивалей
Открытие получилось ну очень ярким.