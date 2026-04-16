Незаконный сын князя и первый Гагарин. История философа, мечтавшего оживить мертвых и положившего начало освоению космоса

Философ Николай Федоров не разрешал писать портреты и фотографировать себя, он был аскетом Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

В 1829 году в селе Ключи под Сасовом на свет появился маленький Коля — незаконнорожденный сын князя Павла Гагарина. Крестили мальчика в соседних Вялсах, в храме Николая Чудотворца, а фамилию дали Федоров. Потом он вырастет, получит неплохое образование и переедет в Москву, где будет вести аскетический образ жизни, работать библиотекарем и проповедовать свою идею — мечту объединения человечества, воскрешения мертвых, победу над войнами и распрями, и разумное освоение космического пространства.

Утопия? Верно, но ведь и полеты в космос когда-то казались утопией.

Наш земляк родился с мечтой о космосе Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Его идеями восхищались современники — Федор Достоевский, Лев Толстой. Последний и вовсе говорил: «Я счастлив, что живу в одно время с этим человеком». Константин Циолковский (ведь он тоже наш, рязанский) называл Федорова своим учителем, а конструктор Сергей Королев вдохновлялся его работами.

Корреспондент YA62.RU съездила на малую родину философа Николая Федорова и попыталась понять, что могло повлиять на маленького Колю и вырастить в нем такую большую мечту.

Так сегодня выглядит малая родина русского космиста Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU Говорят, воду отсюда возили к царскому столу в Санкт-Петербург Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Николай Федоров — русский религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор. Один из родоначальников русского космизма. Он мечтал воскресить людей, не желая примириться с гибелью даже одного человека. С помощью науки он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». Самой известной и фундаментальной работой Николая Федорова является «Философия общего дела», выпущенная учениками после его смерти. Она объединяет статьи, письма и мысли философа, излагая идеи активной эволюции, воскрешения предков и космической экспансии.

Село Ключи находится в получасе езды от райцентра — Сасова Рязанской области. Дорога туда от города — сплошные стереотипы. Покосившиеся избы, стройные ряды берез, нависшие сосны, ухабы и ямы на дорогах, а за холмом сгрудившиеся облака, в которые ты въезжаешь будто бы без спроса в рай.

По обочинам еще видны обгорелые деревья после пожаров 10 года Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU В какой-то момент дорога и вовсе пропадает Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

По обочинам — следы от пожарищ 10 года. Тогда в ключах сгорело 44 дома, огонь уничтожил и старинный дуб возле усадьбы князя Гагарина. Этот дуб мог помнить, как под ним резвился и читал маленький Коля. На подъезде к селу асфальтированная дорога и вовсе пропадает, ты словно переносишься в позапрошлый век.

Закрой глаза — и увидишь, как мальчишка кружится с няней в хороводе под старинным дубом, закидывает назад голову и видит бескрайнее небо.

Небо и земля в этом месте объединяются Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Ключи находятся в лесу и, в отличие от многих рязанских сел, не умирают. Напротив, сюда переезжают москвичи, у которых есть местные корни. Они строят крепкие дома (тут даже есть улица Московская), помогают восстанавливать местный храм Сергия Радонежского, построенный еще в 1900 году родом Гагариных, участвуют в жизни села.

Николай Федоров был не только космистом, но и религиозным философом. Он верил в христианскую идею воскрешения, но объединял ее с наукой. Воскресить своих предков сможет само человечество, которому создатель дал для этого разум и творческую энергию.

Религиозность философа Федорова объединялась с его верой в науку. В основе его жизненной позиции лежала заповедь Сергия Радонежского: «Взирая на единство Святой Троицы, побеждать ненавистное разделение мира сего».

Храм Сергия Радонежского пытаются восстановить Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU В советские годы тут была школа Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Первое, что ты видишь на въезде в село, — это полуразрушенный деревянный храм, чудом уцелевший в пожаре 2010 года. Слева от Ключей — кладбище и тоже храм Сергия Радонежского. Только современный.

«Куда ни коснись — всё тут благодать»

У жителя села Ключи Александра Воробьева умерла мама, которая мечтала о восстановлении храма Сергия Радонежского. В память о родителях Александр Матвеевич своими руками построил возле кладбища часовню Сергия Радонежского. В процессе он познакомился с трудами своего земляка Николая Федорова и понял, что по факту выполняет его завет — сохраняет память о предках, продолжает их дело.

Земляк философа Николая Федорова следовал его заветам Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU Он хотел сохранить память о предках Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

И тогда он не ограничился восстановлением храма, а посадил сад, сделал на свои сбережения памятник Николаю Федорову и погибшим в Великую Отечественную землякам. Еще пытался вырыть колодец, потому что при жизни мать жаловалась, что ей тяжело идти до колонки — далеко. Но подземные воды здесь залегают глубоко, и Александр Воробьев не успел. Колодец так и остался нереализованным проектом его жизни.

Сейчас часовню своими силами поддерживают сельский староста, в прошлом летчик, Виктор Марушин и его супруга. Он говорит, что без подвижничества Александра Воробьева сельчане бы так и не узнали, насколько великим человеком был их земляк.

Сельский староста Виктор поддерживает часовню и хранит ключи от нее Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

«Вот про самого Федорова мы знали, что он внебрачный сын князя Гагарина. Но в советское время это не популяризировали. Мы знали, что он философ. А конкретика началась, когда вот Александр Матвеевич начал заниматься непосредственно этим», — говорит Виктор.

Мужчина учился в сасовском летном училище, работал в Рязани, но на пенсии вернулся в родные Ключи. Говорит, что никогда их ни на что не променяет. Да и на становление Николая Федорова, как убежден сельский староста, повлияла нетронутая красота этих мест.

«У нас тут такие леса и вода — просто мечта! Там же поместье князя Гагарина было. Мы пацанами туда бегали. Княжеский сад он у нас назывался. Там даже сейчас сохранился бассейн — такой, знаете, резервуар. Оттуда воду поставляли к царскому столу, аж в Санкт-Петербург возили», — говорит Виктор.

Водичка у нас вообще лечебная тут. Просто куда ни коснись — всё тут благодать. Виктор Марушин

Ключи к Космосу Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU Везде силами сасовских энтузиастов памятные таблички Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Преданий о князе Гагарине в селе не сохранилось. Разве что жену его вспоминают добрыми словами.

«У нас даже Василий Афанасьевич Ледяков рассказывал — его дед был кучером у князя, — что жена-то у Гагарина-князя была добрейшая женщина. А сам он жестокий человек», — добавил Виктор.

«Мысль и бытие не тождественны»

История сохранения памяти о философе Николае Федорове — это история подвижничества и доброй воли простых людей. В сасовской семье Каратаевых дочка Алена, летчица, увлеклась идеями философа. Родители, видя заинтересованность дочери, и сами начали изучать его наследие.

И тогда главе семейства Дмитрию Каратаеву пришла идея восстановить храм Николая Чудотворца в селе Вялсы. В этом храме крестили маленького Колю.

Храм восстанавливали несколько лет Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU В старом Никольском храме в Вялсах крестили мыслителя Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Восстанавливали своими силами и руками, помогали добрые люди со всей России, и сейчас храм, добротный, кирпичный, полностью восстановлен. Там проходят службы.

«Как-то я увидел фотографию Никольского храма. Заинтересовались. На федоровских чтениях узнали, в каком году он был построен, где-то нашли в архиве записи. И приняли решение восстановить. Прежде всего потому, что это история наша.

Начали работы в 2015 году и в основном восстанавливали своими силами. Фундамент сами копали, блоки покупали, ну и пожертвования собирали. Одна женщина нам миллион прислала. И еще один человек, он приезжал на федоровские чтения, полмиллиона дал. На эти деньги мы воздвигли стены, потом пришлось кредит взять немного, до сих пор платим его, чтобы крышу поставить.

Алена приходила и на клиросе пела, тоже очень большую лепту внесла, батюшка проповеди очень хорошие говорил. Народ заинтересовался, начал приходить. Это нас всех сплотило», — говорит Дмитрий.

Это старое фото Никольского храма Источник: архив Сасовского краеведческого центра имени Николая Федорова

Татьяна добавляет, что на поляне с тех пор, как в 34 году разрушили храм, никогда не росли бурелом и кустарники. А когда начали копать котлован и закладывать фундамент, попали ровно в старое основание храма, что тоже посчитали добрым знаком.

«Человечество не может удовлетвориться тесными пределами Земли»

Николай Федоров писал, что человечество «должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, неизвестно еще какою силою приводимого в движение, корабля».

Идея воскрешения всего человечества не могла быть реализовала без идеи объединения для освоения и заселения космоса. Армии в понимании философа Федорова должны были сохраниться, но задача их была совсем иная — бороться со стихиями, природными бедствиями.

С Ларисой Бабановой, силами которой в Сасове был создан краеведческий центр имени Федорова, мы встречаемся в библиотеке.

Лариса Васильевна занимается изучением и сохранением наследия Федорова с конца 80-х Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU При ее активном участии в Сасове появился Федоровский центр Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Ее кабинет по совместительству — еще и главная база центра. Здесь настоящая космическая атмосфера — портреты Николая Федорова, смотрящего в звездную бездну, ракеты, собрания сочинений философа и книги исследователей его творчества, а еще огромная папка со статьями, которые ему посвящали. Их Лариса Васильевна собирала на протяжении всей своей жизни.

Федоровым она начала интересоваться еще при Союзе — в 1989 году.

«Он был самоучкой особого порядка — за его идеями будущее. Эта идея объединяет, это не просто теоретические выкладки, а именно практика — главная мысль Федорова о том, что философия должна быть прикладной и становиться проектом.

Его основные идеи выходят из его детского воспоминания, цитируемого уже везде: «В детстве я видел черный-пречерный хлеб, который ели крестьяне, я узнал, что существует война, где люди убивают друг друга, я узнал, что родные — это не родные».

«Три этих несчастья сформулировались у него в одной идее: главный враг человечества — это смерть. И люди должны вместо того, чтобы бороться друг с другом, направить свои силы на победу вот с этим самым страшным врагом», — объясняет Лариса Васильевна.

Потому что многие беды у человека происходят из ощущения его смертности. Он впадает в состояние обессмысливания действительности. Лариса Бабанова

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«Федорову была свойственна полифоничность — соединение науки и православия. Он прежде всего религиозный философ. Но наряду с этим наука для него была орудием божьим в руках человека.

Человек должен с помощью науки суметь дотянуться до бессмертия и воплотить божественные идеи в жизнь. Неслучайно западная пресса после полета Юрия Гагарина в космос вспомнила Николая Федорова — первого Гагарина.

Считается, что Сергей Королев [конструктор ракетно-космических систем] знал о трудах философа Федорова, и это каким-то образом, может, и повлияло на выбор именно Юрия Гагарина. Это не совсем подтвержденная версия, но она существует», — говорит Лариса Васильевна.

По ее мнению, многое Федоров взял от родной земли, как и родившийся в рязанском Ижевском Константин Циолковский. В том числе «богатырский характер».

«Когда к нам приезжают из других мест на Федоровские чтения, говорят, что наша рязанская земля имеет чистый, открытый горизонт. Здесь нет гор и высотных зданий. Такую версию выдвигали последователи Федорова из Японии, у которых совсем другая природа», — вспоминает Лариса Бабанова.

Даже в дождливую погоду тут красиво Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Несмотря на то, что Федорова наша собеседница изучает и популяризирует с конца 80-х, центр удалось открыть официально только в 2009-м — в год 180-летия философа.

До этого времени Лариса Бабанова налаживала контакты с исследователями Николая Федорова по всей России, а затем и по всему миру. После этого в Сасово начали приезжать из разных уголков — философы, ученые, космонавты, ученики философа из США, Японии и Европы, которые мечтали оказаться на земле, воспитавшей такого человека.

Сейчас все окрестные села усилиями местных энтузиастов пытаются сохранить память о «первом Гагарине». В библиотеке села Батьки создан уголок, посвященный Федорову, а возле посажен сквер. Сотрудники кропотливо собирают всю информацию о философе.

В доковидные годы село Ключи было местом паломничества сторонников федоровского учения со всего света. От усадьбы князя Гагарина уже не осталось и следа.