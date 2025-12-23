85 минут стыда и неловкости. Честный отзыв о «Ёлках 12» — истории, которая перестала быть новогодней

Вот уже 15 лет (почти подряд) в канун Нового года на экраны кинотеатров выходят новые «Ёлки». В этом году франшиза дошла до 12-й части. Режиссеров у фильма сразу четверо: Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачёв и Юрий Коробейников. А главные роли исполнили Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев (куда же без него), Андрей Рожков, Надежда Маркина, Юлия Топольницкая, Ольга Картункова и Андрей Максимов. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь посмотрела новые «Ёлки 12» и рассказала, чего от них ждать. Далее — от первого лица.
Признаюсь сразу: ждать чего-то достойного от 12-й части франшизы — это запредельный уровень оптимизма. Но мы же вроде про чудеса, Новый год и в общем про второе дыхание отечественного кинематографа…
Когда-то много лет назад «Ёлки» появились на больших экранах как новая предпраздничная семейная традиция и возможная альтернатива советским лентам.
И так было, да. Ходили семьями, умилялись до слёз, наблюдая за историями персонажей, верили в историю пяти рукопожатий. Но в какой-то момент всё изменилось. Это закономерно. Любая, даже самая добрая история конечна.
И это признак хорошего тона — уйти вовремя.
С «Ёлками» не случилось. Понять можно: массовый зритель, жаждущий чуда и настроения, не переведется. А посему можно год за годом демонстрировать ему простенькие новеллы.
В 12-й части зрители снова встречаются с дядей Юрой (Дмитрий Нагиев), который сторожит дом богатой семьи под Тюменью. На сей раз он встретится со старой любовью в лице актрисы Ирины Медведевой.
Мальчик Ваня из Кирова попробует с помощью Деда Мороза помирить родителей (Дмитрий Журавлёв и Юлия Топольницкая). Дамир из Бугульмы (Рузиль Минекаев) вместе с женой Настей (Маша Раскина) ждут пополнения. Беременная супруга просит мужа раздобыть… омара. В Саяногорске Виталик (Андрей Рожков) ждет в гости сына с невесткой. За новогодней елкой он отправляется в заповедник. Там его ловит лесничий Зинаида (Ольга Картункова). Ну и вишенка на торте — лав-стори в Красной Поляне сноубордиста (Константин Белошапка) и работницы отеля Ани (Тина Стойилкович).
Увы, «Ёлки» начисто растеряли свою объединяющую силу, новогоднюю магию и заодно внутреннюю логику.
Новеллы между собой почти не связаны, и приходится пользоваться связками вроде «Аня тоже хотела бы стать матерью, но из-за своей неуверенности в себе боялась, что не встретит избранника» (за точность цитаты не ручаюсь, но смысл передан верно).
Я понимаю, у нас традиционные ценности, у нас даже жёны «Трех богатырей» оптом в положении, но давайте как-то вкладываться в сценарий, что ли!
А то у нас то помесь «Ералаша» с кавээновскими репризами, то нарезка из всех штампов голливудских ромкомов.
А новогоднее настроение поддерживается салютом, искусственным снегом и искусственными же эмоциями. Актеры играют будто бы вполсилы. Не знаю, каково было им, а мне вместе с несколькими отважными зрителями в кинозале было стыдно и неловко.
Как сказал Дмитрий Нагиев в интервью, за которое его чуть ли не отменить требуют: «Снявшись единожды в
«Ёлки 12» — это такая иллюзия кино. С внушительным количеством навязчивой рекламы, с шутками, которые большей частью не вызывают улыбки.
Мальчик Ваня из Кирова в одной из новелл кричит актеру, играющему Деда Мороза: «Ты ненастоящий! Нельзя обманывать детей!»
Так вот: франшиза «ненастоящая». Нельзя обманывать зрителя. Пора искать ей замену. Или полностью переосмыслить идею.
Впрочем, я вполне допускаю, что в России-матушке найдутся сотни и даже тысячи тех, кому «оно понравится, оно создаст настроение, и вообще — это добрая сказка». Массовый зритель — он такой массовый.
— Как вам кино? — спросила меня на выходе кассир кинотеатра.
— Ну-у-у… — замялась я.
— Знаете, мы тут «Невероятные приключения Шурика» показывали. Так вот: мне показалось, это — хуже.
Несмотря на всё вышеописанное, я не перестаю верить в отечественный кинематограф и голосовать за него рублем. Дед Мороз, а можно меня хотя бы в 2026-м не разочаровывать тотально? Там сразу и «Буратино», и «Простоквашино», и второй «Чебурашка»…
Пойдете смотреть новые «Ёлки 12»?
