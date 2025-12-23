85 минут стыда и неловкости. Честный отзыв о «Ёлках 12» — истории, которая перестала быть новогодней

Сюжет новой ленты таков: в канун Нового года 9-летний Ваня из Кирова узнает о расставании родителей. Мальчик отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде Источник: «Кинопоиск»

Вот уже 15 лет (почти подряд) в канун Нового года на экраны кинотеатров выходят новые «Ёлки». В этом году франшиза дошла до 12-й части. Режиссеров у фильма сразу четверо: Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачёв и Юрий Коробейников. А главные роли исполнили Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев (куда же без него), Андрей Рожков, Надежда Маркина, Юлия Топольницкая, Ольга Картункова и Андрей Максимов. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь посмотрела новые «Ёлки 12» и рассказала, чего от них ждать. Далее — от первого лица.

Признаюсь сразу: ждать чего-то достойного от 12-й части франшизы — это запредельный уровень оптимизма. Но мы же вроде про чудеса, Новый год и в общем про второе дыхание отечественного кинематографа…

Когда-то много лет назад «Ёлки» появились на больших экранах как новая предпраздничная семейная традиция и возможная альтернатива советским лентам.

И так было, да. Ходили семьями, умилялись до слёз, наблюдая за историями персонажей, верили в историю пяти рукопожатий. Но в какой-то момент всё изменилось. Это закономерно. Любая, даже самая добрая история конечна.

И это признак хорошего тона — уйти вовремя.

С «Ёлками» не случилось. Понять можно: массовый зритель, жаждущий чуда и настроения, не переведется. А посему можно год за годом демонстрировать ему простенькие новеллы.

В 12-й части зрители снова встречаются с дядей Юрой (Дмитрий Нагиев), который сторожит дом богатой семьи под Тюменью. На сей раз он встретится со старой любовью в лице актрисы Ирины Медведевой.

Мальчик Ваня из Кирова попробует с помощью Деда Мороза помирить родителей (Дмитрий Журавлёв и Юлия Топольницкая). Дамир из Бугульмы (Рузиль Минекаев) вместе с женой Настей (Маша Раскина) ждут пополнения. Беременная супруга просит мужа раздобыть… омара. В Саяногорске Виталик (Андрей Рожков) ждет в гости сына с невесткой. За новогодней елкой он отправляется в заповедник. Там его ловит лесничий Зинаида (Ольга Картункова). Ну и вишенка на торте — лав-стори в Красной Поляне сноубордиста (Константин Белошапка) и работницы отеля Ани (Тина Стойилкович).

Увы, «Ёлки» начисто растеряли свою объединяющую силу, новогоднюю магию и заодно внутреннюю логику.

Новеллы между собой почти не связаны, и приходится пользоваться связками вроде «Аня тоже хотела бы стать матерью, но из-за своей неуверенности в себе боялась, что не встретит избранника» (за точность цитаты не ручаюсь, но смысл передан верно).

Я понимаю, у нас традиционные ценности, у нас даже жёны «Трех богатырей» оптом в положении, но давайте как-то вкладываться в сценарий, что ли!

А то у нас то помесь «Ералаша» с кавээновскими репризами, то нарезка из всех штампов голливудских ромкомов.

А новогоднее настроение поддерживается салютом, искусственным снегом и искусственными же эмоциями. Актеры играют будто бы вполсилы. Не знаю, каково было им, а мне вместе с несколькими отважными зрителями в кинозале было стыдно и неловко.

Как сказал Дмитрий Нагиев в интервью, за которое его чуть ли не отменить требуют: «Снявшись единожды в "Ёлках" , ты подписываешь контракт с дьяволом» и «Это иллюзия мирной, счастливой жизни». В иронию не вышло, всё оказалось правдой.

Как бы сказали зумеры, Дмитрий Нагиев сейчас «в своей прайм-эре» — на экранах его можно увидеть очень часто Источник: «Кинопоиск»

«Ёлки 12» — это такая иллюзия кино. С внушительным количеством навязчивой рекламы, с шутками, которые большей частью не вызывают улыбки.

Мальчик Ваня из Кирова в одной из новелл кричит актеру, играющему Деда Мороза: «Ты ненастоящий! Нельзя обманывать детей!»

Так вот: франшиза «ненастоящая». Нельзя обманывать зрителя. Пора искать ей замену. Или полностью переосмыслить идею.

Андрей Рожков и Ольга Картункова мандаринами балуются Источник: «Кинопоиск»

Впрочем, я вполне допускаю, что в России-матушке найдутся сотни и даже тысячи тех, кому «оно понравится, оно создаст настроение, и вообще — это добрая сказка». Массовый зритель — он такой массовый.

— Как вам кино? — спросила меня на выходе кассир кинотеатра.

— Ну-у-у… — замялась я.

— Знаете, мы тут «Невероятные приключения Шурика» показывали. Так вот: мне показалось, это — хуже.

На «Кинопоиске» у фильма рейтинг 5,4 Источник: «Кинопоиск»

Несмотря на всё вышеописанное, я не перестаю верить в отечественный кинематограф и голосовать за него рублем. Дед Мороз, а можно меня хотя бы в 2026-м не разочаровывать тотально? Там сразу и «Буратино», и «Простоквашино», и второй «Чебурашка»…

