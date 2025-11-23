НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

зап.

 759мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Беспилотная опасность
«Умные решения»
Новый фильм Романа Курцына
Компании, которые создают будущее области
«Локомотив» проиграл в домашнем матче «Амуру»
Угадайте предмет из СССР
Где легче найти подработку в Ярославле
Как проходят ремонтные работы в парке Ярославля
Культура «Уникальная площадка»: жители Ярославской области сообщили о закрытии Дома культуры

«Уникальная площадка»: жители Ярославской области сообщили о закрытии Дома культуры

Что сказали в региональном правительстве

263
Ярославцы сообщили о закрытии Дома культуры в Тутаевском районе | Источник: Выползовский дом культуры / Vk.comЯрославцы сообщили о закрытии Дома культуры в Тутаевском районе | Источник: Выползовский дом культуры / Vk.com

Ярославцы сообщили о закрытии Дома культуры в Тутаевском районе

Источник:

Выползовский дом культуры / Vk.com

Жители Ярославской области бьют тревогу из-за новостей о закрытии Дома культуры в деревне Выползово Тутаевского района. И даже создали петицию, с целью отменить данное решение.

«Это учреждение уже многие годы является сердцем и душой нашей малой Родины, местом, где живет и процветает культура. Дом культуры в Выползово — это уникальная площадка, где проходят репетиции и выступления артистов всех возрастов. Здесь, среди друзей и единомышленников, свои первые шаги в искусстве делают дети, а пожилые люди находят отдушину и сохраняют жизнерадостность. С закрытием Дома культуры мы потеряем не только сцену, но и библиотеку и музей, которые создавались несколькими поколениями наших семей, вкладывавших сюда душу и сердце», — говорится в тексте петиции.

Также сообщение о закрытии Дома культуры появилось в группе ДК во «Вконтакте».

«От души хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным жителям нашей деревни, кто по нашей просьбе приносил в ДК экспонаты для создания музея. И вот, что получилось! Но с 1 января 2026 года наш Дом культуры закрывают!», — говорится в посте.

Под постом собрались десятки комментариев от местных жителей. Люди переживают, что деревня останется без праздников и мероприятий.

«Как? Как можно закрыть ДК? Это же молодость, это центр притяжения всех поколений. А как же ежегодный День деревни? А дискотека в Новый год?», — задалась вопросами Олеся Мур.

На беспокойства жителей ответили в правительстве Ярославской области. Там сообщили, что сельские Дома культуры продолжат работу, но в составе другого юрлица.

«В регионе выстраивается единая сеть муниципальных учреждений. Так, в каждом муниципальном округе в сфере культуры создается единое юридическое лицо „Муниципальное учреждение ‚Центр культуры и просвещения. Муниципальная библиотека‘“. В состав укрупненного юридического лица войдут сельские дома культуры, библиотеки, муниципальные музеи. Все учреждения продолжат функционировать в качестве структурных подразделений объединенного учреждения. Благодаря сокращению расходов на административно-управленческий персонал, появится возможность повысить заработную плату специалистам в сфере культуры», — рассказали в региональном правительстве.

Из ответа властей следует, что подобные учреждения в каждом муниципальном округе будут юридически находиться под контролем одной организации, а часть существующего персонала сократят.

Тем временем в Ярославле из-за нарушений требований пожарной безопасности минимум на год закрыли.ДК им. Добрынина. Как рассказывал директор учреждения Игорь Дербин, в здании необходимо установить новую пожарную сигнализацию и систему оповещения.

Все творческие коллективы на это время переедут на другие площадки, а показ запланированных спектаклей перенесли во Дворец Молодежи, КЗЦ «Миллениум» и concert-hall «Кино». Одна постановка была отменена.

Больше подробностей — в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Дом культуры Тутаевский район Петиция Правительство Ярославской области
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
20 минут
В деревнях нужны Дома культуры, это сердце общественной жизни!
Гость
19 минут
Странно, неужели нет средств на содержание?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление