«Уникальная площадка»: жители Ярославской области сообщили о закрытии Дома культуры

Жители Ярославской области бьют тревогу из-за новостей о закрытии Дома культуры в деревне Выползово Тутаевского района. И даже создали петицию, с целью отменить данное решение.

«Это учреждение уже многие годы является сердцем и душой нашей малой Родины, местом, где живет и процветает культура. Дом культуры в Выползово — это уникальная площадка, где проходят репетиции и выступления артистов всех возрастов. Здесь, среди друзей и единомышленников, свои первые шаги в искусстве делают дети, а пожилые люди находят отдушину и сохраняют жизнерадостность. С закрытием Дома культуры мы потеряем не только сцену, но и библиотеку и музей, которые создавались несколькими поколениями наших семей, вкладывавших сюда душу и сердце», — говорится в тексте петиции.

Также сообщение о закрытии Дома культуры появилось в группе ДК во «Вконтакте».

«От души хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным жителям нашей деревни, кто по нашей просьбе приносил в ДК экспонаты для создания музея. И вот, что получилось! Но с 1 января 2026 года наш Дом культуры закрывают!», — говорится в посте.

Под постом собрались десятки комментариев от местных жителей. Люди переживают, что деревня останется без праздников и мероприятий.

«Как? Как можно закрыть ДК? Это же молодость, это центр притяжения всех поколений. А как же ежегодный День деревни? А дискотека в Новый год?», — задалась вопросами Олеся Мур.

На беспокойства жителей ответили в правительстве Ярославской области. Там сообщили, что сельские Дома культуры продолжат работу, но в составе другого юрлица.

«В регионе выстраивается единая сеть муниципальных учреждений. Так, в каждом муниципальном округе в сфере культуры создается единое юридическое лицо „Муниципальное учреждение ‚Центр культуры и просвещения. Муниципальная библиотека‘“. В состав укрупненного юридического лица войдут сельские дома культуры, библиотеки, муниципальные музеи. Все учреждения продолжат функционировать в качестве структурных подразделений объединенного учреждения. Благодаря сокращению расходов на административно-управленческий персонал, появится возможность повысить заработную плату специалистам в сфере культуры», — рассказали в региональном правительстве.

Из ответа властей следует, что подобные учреждения в каждом муниципальном округе будут юридически находиться под контролем одной организации, а часть существующего персонала сократят.

Тем временем в Ярославле из-за нарушений требований пожарной безопасности минимум на год закрыли.ДК им. Добрынина. Как рассказывал директор учреждения Игорь Дербин, в здании необходимо установить новую пожарную сигнализацию и систему оповещения.

Все творческие коллективы на это время переедут на другие площадки, а показ запланированных спектаклей перенесли во Дворец Молодежи, КЗЦ «Миллениум» и concert-hall «Кино». Одна постановка была отменена.

Больше подробностей — в специальном сюжете.