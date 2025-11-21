В Ярославле отменили спектакль Ильи Носкова. Причина

В Ярославле отменили спектакль, который поставил российский актер Илья Носков. Показ комедии «Мужчина моей мечты» (16+) был запланирован на 22 ноября во Дворце культуры им. Добрынина. Однако после объявления о закрытии ДК организаторы приняли решение отменить спектакль.

«Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения. Билеты, купленные в кассах ЯР-ШОУ: необходимо обратиться в кассу с билетом и приложенным кассовым чеком», — сообщили в ДК им. Добрынина.

Спектакль поставлен по французской комедии, написанной драматургом Клемоном Мишелем. На сцене — Илья Носков (известный по сериалу «Наше счастливое завтра» на НТВ), Кристина Кузьмина (сыгравшая в сериале «Каждому по заслугам») и Андрей Носков (для многих запомнился по сериалу «Кто в доме хозяин?»).

«Герой пьесы Поль разочарован в совместной жизни с Софи и опасается ее брачных посягательств, но Поль трусоват и боится открытого разрыва. Чтобы изгнать из своей жизни Софи, он приглашает пожить с ними своего приятеля Мартина», — указано в описании.

Напомним, ДК им. Добрынина закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как рассказывал директор учреждения Игорь Дербин, в здании необходимо установить новую пожарную сигнализацию и систему оповещения. ДК закрыт минимум на год: все творческие коллективы на это время переедут на другие площадки, а показ запланированных спектаклей перенесли во Дворец Молодежи, КЗЦ «Миллениум» и concert-hall «Кино».

Больше подробностей — в сюжете.