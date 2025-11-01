НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 757мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Семье погибшего выплатят миллион
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Сколько беспилотников сбили
Культура Мнение «Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино

«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино

Рецензия на отечественное переосмысление сказки Льюиса Кэрролла

73
Главную роль сыграла Анна Пересильд | Источник: «Кинопоиск»Главную роль сыграла Анна Пересильд | Источник: «Кинопоиск»

Главную роль сыграла Анна Пересильд

Источник:

«Кинопоиск»

На экраны российских кинотеатров вышел отечественный фильм «Алиса в Стране Чудес». Это попытка экранизировать не только бессмертное творение Льюиса Кэрролла, но и знаменитый аудиоспектакль по нему, созданный в 1976 году Олегом Герасимовым и Владимиром Высоцким. Своим мнением о новой картине делится журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь. Далее — от первого лица:

В четверг стартовали сразу две сказочные отечественные премьеры. Широко разрекламированное фэнтези-мюзикл «Алиса в Стране Чудес» и получивший чуть меньше шумихи «Горыныч». Оба фильма 6+. Ну да, фактически выбор зритель делает между сказкой по оригинальному сценарию и сказкой, которую знает, да еще и с текстами Высоцкого. На эту уловку попалась и я.

Как говорится в одном замшелом анекдоте, «ну, во-первых, это красиво». Я сейчас только про картинку. Ибо красоты истории у съемочной команды не вышло, но об этом позже.

Визуал дорогой, визуал действительно очень достойный. В этом смысле сказку можно назвать удачным экспериментом. Хотя ожидать от отечественной «Алисы» милого абсурда кэрролловской не стоит. Они отличаются так же, как параллельная вселенная и сны при температуре 39.

Для сказки в картине мало сказки. Для просто истории — слишком много нагромождений. «Алиса в Стране Чудес» — переосмысление переосмысления, если угодно. Сначала Олег Герасимов и Владимир Высоцкий переосмыслили первоисточник, создав в 1976 году аудиоспектакль. Потом создатели современной киносказки переосмыслили-перелопатили аудио и создали отсылку отсылок. И это плохо.

Плохо потому, что сюжет буквально рассыпается на глазах. Фильм из связного рассказа превращается в набор картинок и музыкальных номеров. Хотя, полагаю, нашенькие хотели как лучше.

Одна из массовых сцен в современном антураже | Источник: «Кинопоиск»Одна из массовых сцен в современном антураже | Источник: «Кинопоиск»

Одна из массовых сцен в современном антураже

Источник:

«Кинопоиск»

Алиса переживает сразу и взросление с первой влюбленностью (боремся за подростковую аудиторию), и проблему с ОГЭ (оценки — не главное, привет, зумеры и альфа), и переживает за родителей (семейные ценности у нас в тренде).

Время и любовь — две ключевые линии в фильме. В Стране Чудес, куда попадает 15-летняя Алиса, нет времени. Там уже давно ничего не происходит. Местные жители называют себя антиподами, а в разные уголки сказочного мира можно попасть через разнокалиберные двери. Среди жителей страны Алиса узнаёт своих родных, знакомых и друзей, но все они предстают в новых ролях. Чтобы вернуться домой, девушке предстоит преодолеть множество препятствий.

Зрителю тоже предстоит мысленный бег с препятствиями во время просмотра. И не только из-за сюжетных несвязностей. Параллельно придется вспоминать-угадывать героев. Потому что не все образы однозначно считываются. Спойлер: Чеширский кот — это тот, кто меньше всего похож на кота.

«Старые» песни Высоцкого тоже понимания не добавят. Крамольные смыслы, за которые в свое время пластинка была под угрозой, исчезли напрочь, новые не появились. Всё-таки не все каверы одинаково полезны. Хотя тексты — нетленка.

Мы умеем в мюзиклы. Давайте вспомним хотя бы «Стиляг» и «Лёд». В «Алисе» же песни купировали, они превратились просто в набор номеров. Детям непонятно, взрослым больно. Есть стойкое ощущение, что отечественное семейное кино — это попытка дать всё и всем. А потом догнать и насильно причинить добро еще несколько раз.

На съемочной площадке&nbsp;— Милош Бикович, играющий Шляпника | Источник: «Кинопоиск»На съемочной площадке&nbsp;— Милош Бикович, играющий Шляпника | Источник: «Кинопоиск»

На съемочной площадке — Милош Бикович, играющий Шляпника

Источник:

«Кинопоиск»

А ведь у «Алисы» неплохой потенциал, если приглядеться. Из плюсов — очень достойный актерский состав. У Биковича получился Шляпник-философ, и это необычно. Из Полины Гухман получилась классная Мышь, а Сергей Бурунов в свои экранные пять минут умудрился впихнуть всю мощь русского психологического театра (и это сейчас был не сарказм). Смыслы тоже попытались достойные донести. Имеющий глаза да увидит.

Но если уж и идти смотреть «Алису в Стране Чудес», то без ожиданий. Без желания услышать Высоцкого. Без желания поймать «настроение Кэрролла». Тогда вполне вероятно, что у вас получится впечатлиться. И увидеть больше позитивного. Мне же, как тому плохому танцору, постоянно что-то мешало.

Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь

журналист, копирайтер, преподаватель УрФУ, автор телеграм-канала «ТекстУРА»

Автор телеграм-канала «ТекстУРА»
Согласны с автором?
Да
Нет

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Алиса в стране чудес Кинопремьера Рецензия на фильм Новый фильм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
13 минут
Режиссёру стоило больше внимания уделить сказке, а не экспериментам.
Гость
11 минут
Лучше бы оставили классику, чем такое.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление