Культура Ярославская область получит 4 млрд рублей на развитие культурной сферы. Куда именно пойдут эти деньги

Рассказал губернатор Михаил Евраев

Рассказал губернатор Михаил Евраев

314
Ярославской области выделят из федерального бюджета 4 млрд рублей

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославской области выделят из федерального бюджета 4 млрд рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область в течение трех лет получит четыре миллиарда рублей на развитие сферы культуры. Об этом 13 октября сообщил губернатор Михаил Евраев.

По 600 миллионов рублей в год будут направлены на реконструкцию объектов культурного наследия, в том числе церквей Иоанна Предтечи у Толбухинского моста и Петра и Павла в Петропавловском парке.

«В Дзержинском районе Ярославля, Большом Селе и Некрасовском появятся новые школы искусств. На эти цели в 2027–2028 годах будет выделено около 1,5 миллиарда рублей», — сообщил глава региона.

Около 39 миллионов рублей пойдут на модернизацию существующих детских школ искусств. Еще 50 миллионов направят на обновление Некрасовского районного краеведческого музея и музея кацкарей в Мышкинском округе.

Кацкари — искусственно формируемая с начала 1990-х годов субэтническая группа русских, к которой причисляется население численностью примерно в 2000 человек, проживающее в бассейне реки Кадки. Современные деревни и села Мышкинского, Угличского и Некоузского районов Ярославской области с центром в деревне Мартыново Мышкинского района, где и расположен музей. Сергей Темняткин утверждал, что для жителей бывшего Кацкого стана характерны специфический говор и своеобразные черты традиционной культуры.

«В ближайшие три года капитально отремонтируем пять сельских домов культуры», — уточнил Михаил Евраев.

Кроме того, средства будут потрачены на развитие библиотек.

«В следующем году современные пространства откроем в Рыбинске, Ярославле, Гаврилов-Яме и Ростове Великом. В 2026–2027 годах отремонтируем десять библиотек в Рыбинске, Некоузе и Ярославле», — добавил губернатор.

Напомним, что ранее стало известно об объединении четырех библиотек в Ярославле. В ходе оптимизации сократят 83 сотрудника.

Кроме того, власти начали оптимизацию в музеях. Путем объединения сокращается число юридических лиц с 22 до 15. Этот процесс сопровождается сокращением штата. Пока точное количество сокращаемых сотрудников не раскрывается.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
Гость
22 минуты
Ярославская культура заслуживает большего, ждём перемен!
Гость
24 минуты
Деньги должны идти на реальные проекты, а не на бумажки.
