Ярославская область получит 4 млрд рублей на развитие культурной сферы. Куда именно пойдут эти деньги

Ярославской области выделят из федерального бюджета 4 млрд рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область в течение трех лет получит четыре миллиарда рублей на развитие сферы культуры. Об этом 13 октября сообщил губернатор Михаил Евраев.

По 600 миллионов рублей в год будут направлены на реконструкцию объектов культурного наследия, в том числе церквей Иоанна Предтечи у Толбухинского моста и Петра и Павла в Петропавловском парке.

«В Дзержинском районе Ярославля, Большом Селе и Некрасовском появятся новые школы искусств. На эти цели в 2027–2028 годах будет выделено около 1,5 миллиарда рублей», — сообщил глава региона.

Около 39 миллионов рублей пойдут на модернизацию существующих детских школ искусств. Еще 50 миллионов направят на обновление Некрасовского районного краеведческого музея и музея кацкарей в Мышкинском округе.

Кацкари — искусственно формируемая с начала 1990-х годов субэтническая группа русских, к которой причисляется население численностью примерно в 2000 человек, проживающее в бассейне реки Кадки. Современные деревни и села Мышкинского, Угличского и Некоузского районов Ярославской области с центром в деревне Мартыново Мышкинского района, где и расположен музей. Сергей Темняткин утверждал, что для жителей бывшего Кацкого стана характерны специфический говор и своеобразные черты традиционной культуры.

«В ближайшие три года капитально отремонтируем пять сельских домов культуры», — уточнил Михаил Евраев.

Кроме того, средства будут потрачены на развитие библиотек.

«В следующем году современные пространства откроем в Рыбинске, Ярославле, Гаврилов-Яме и Ростове Великом. В 2026–2027 годах отремонтируем десять библиотек в Рыбинске, Некоузе и Ярославле», — добавил губернатор.

Напомним, что ранее стало известно об объединении четырех библиотек в Ярославле. В ходе оптимизации сократят 83 сотрудника.