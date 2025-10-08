НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле определен подрядчик на реставрацию церкви с тысячерублевой купюры

В Ярославле определен подрядчик на реставрацию церкви с тысячерублевой купюры

Сколько власти заплатят за работы

265
В Ярославле отреставрируют церковь Иоанна Предтечи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отреставрируют церковь Иоанна Предтечи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отреставрируют церковь Иоанна Предтечи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле нашли подрядчика, который отреставрирует церковь Иоанна Предтечи, расположенную в Красноперекопском районе у Толбухинского моста. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, работы выполнит московская компания «Специальная научно-реставрационная производственная мастерская». Сумма контракта — свыше 752 миллионов рублей.

«Этот уникальный памятник — единственный в России 15-главый храм, символ ярославской школы зодчества, известный каждому по тысячерублевой купюре. Его сохранение — наша общая задача и ответственность. Работы планируем завершить за два года», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Что известно о подрядчике

Компания ООО «Специальная научно-реставрационная производственная мастерская» была образована в 2006 году в Москве. Гендиректором выступает Марина Малащук. Основная сфера работы компании — деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года ООО «СНРПМ» заработало 264,2 миллиона рублей, выйдя в плюс на 13,3 миллиона.

Осенью церковь огородили забором | Источник: Михаил Евраев / TelegramОсенью церковь огородили забором | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Осенью церковь огородили забором

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Ранее был определен подрядчик, который за 127,2 миллиона рублей отреставрирует колокольню, святые ворота. Работы выполнит ярославская мастерская «Реставратор».

«В ближайшие недели здесь начнутся монтаж лесов, укрепление фундаментов и благоустройство территории», — уточнил глава региона.

Что известно про компанию «Реставратор»

Ярославская художественная мастерская «Реставратор» профессионально занимается реставрацией объектов культурного наследия. Как указано на сайте организации, за время существования мастерской проведено больше тысячи подобных работ. В том числе, в ярославском ансамбле Толгского монастыря, церкви Ильи Пророка с колокольней, доме Куракина, фамильном склепе Некрасовых и многих других.

Церковь планируют отреставрировать за два года | Источник: Алена Косточкина / 76.RUЦерковь планируют отреставрировать за два года | Источник: Алена Косточкина / 76.RU
Все работы обойдутся около 879 миллиона рублей. Средства выделили из федерального бюджета | Источник: Алена Косточкина / 76.RUВсе работы обойдутся около 879 миллиона рублей. Средства выделили из федерального бюджета | Источник: Алена Косточкина / 76.RU
В церкви сохранилась уникальная роспись | Источник: Алена Косточкина / 76.RUВ церкви сохранилась уникальная роспись | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Напомним, Ярославль уберут с тысячерублевой купюры, где изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи. В конце 2025 года в оборот должны войти новые купюры, на которых будут представлены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа.

Церковь Иоанна Предтечи возвели на месте старой деревянной церкви на берегу Которосли в XVII веке. Строительство длилось с 1671 по 1687 год. Она считается одним из ярчайших произведений ярославской школы зодчества. Богослужения проводились до 1931 года, с тех пор церковь не действует. В советские времена церковь разграбили и переоборудовали сначала под столовую, затем под склад зерна. Еще позже там хранили химикаты.

В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника и используется как объект музейного показа. В церковь водятся экскурсии. Правда, попасть туда можно только в теплое время года, поскольку в здании нет ни отопления, ни электричества.

Подробнее об истории создания церкви читайте в нашем материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
2
Гость
26 минут
А может, сначала дождаться Победы в СВО? А то, не дай Бог получится как в Донецке!
Гость
15 минут
не надо реставрировать церкви на мои деньги!
Читать все комментарии
