В Ярославле определен подрядчик на реставрацию церкви с тысячерублевой купюры

В Ярославле нашли подрядчика, который отреставрирует церковь Иоанна Предтечи, расположенную в Красноперекопском районе у Толбухинского моста. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, работы выполнит московская компания «Специальная научно-реставрационная производственная мастерская». Сумма контракта — свыше 752 миллионов рублей.

«Этот уникальный памятник — единственный в России 15-главый храм, символ ярославской школы зодчества, известный каждому по тысячерублевой купюре. Его сохранение — наша общая задача и ответственность. Работы планируем завершить за два года», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Компания ООО «Специальная научно-реставрационная производственная мастерская» была образована в 2006 году в Москве. Гендиректором выступает Марина Малащук. Основная сфера работы компании — деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Ярославская художественная мастерская «Реставратор» профессионально занимается реставрацией объектов культурного наследия. Как указано на сайте организации, за время существования мастерской проведено больше тысячи подобных работ. В том числе, в ярославском ансамбле Толгского монастыря, церкви Ильи Пророка с колокольней, доме Куракина, фамильном склепе Некрасовых и многих других.

Напомним, Ярославль уберут с тысячерублевой купюры, где изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи. В конце 2025 года в оборот должны войти новые купюры, на которых будут представлены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа.

Церковь Иоанна Предтечи возвели на месте старой деревянной церкви на берегу Которосли в XVII веке. Строительство длилось с 1671 по 1687 год. Она считается одним из ярчайших произведений ярославской школы зодчества. Богослужения проводились до 1931 года, с тех пор церковь не действует. В советские времена церковь разграбили и переоборудовали сначала под столовую, затем под склад зерна. Еще позже там хранили химикаты.

В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника и используется как объект музейного показа. В церковь водятся экскурсии. Правда, попасть туда можно только в теплое время года, поскольку в здании нет ни отопления, ни электричества.