«Это был удар»: сотрудники ярославской библиотеки бьют тревогу из-за объединения

В Ярославле объединяют четыре библиотеки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В конце мая 2025 года стало известно, что в Ярославле объединят четыре областные библиотеки. На их базе в городе появится единое информационное пространство для всех категорий пользователей библиотек. Реорганизацию планируют провести уже этим летом и завершить к 1 сентября. В этом материале рассказываем, что известно о новой оптимизации в регионе.

Какие библиотеки объединят

К Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова присоединят:

библиотеку для молодежи имени А. А. Суркова (Московский просп., 147);

детскую библиотеку имени И. А. Крылова (ул. Володарского, 59);

специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих (Рыбинская ул., 53/38).

Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве культуры, в ходе оптимизации будет сокращено 83 человека.

«В первую очередь централизуются и оптимизируются бухгалтерские, кадровые, юридические службы. Персонал, обслуживающий посетителей, не сокращается. Все здания и помещения библиотек сохраняются», — добавляли в Минкульте.

«Их и так-то немного»

Сотрудники библиотеки имени Крылова бьют тревогу: они переживают за сохранение идентичности своего учреждения. В частности, о своих опасениях сотрудники заявили в соцсетях. Об объединении в беседе с 76.RU высказалась Наталья Колчина — заведующая отделом хранения, гигиены и реставрации книжных фондов Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова.

«Мы знали, что такие процессы идут и что объединение очень возможно и реально. Но это были просто разговоры. Когда появилась конкретная информация, нам объяснили: речь идет не о том, что каждая из библиотек сохранит свою уникальность и структуру. Нет, всё будет кардинально пересмотрено, включая штатное расписание. Это будет совершенно новое учреждение со своей собственной структурой и правилами, в которую частично войдут представители каждой из библиотек. Что это будет — никто не знает. Представление о том, какая будет эта структура, тоже никому не известно», — рассказала 76.RU сотрудница ярославской Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова.

Будет мощное сокращение штатов. Какая-то часть сотрудников, которая занимается обслуживанием, конечно, должна остаться. Тут очень сложно сократить, их и так-то немного. Наталья Колчина заведующая отделом хранения, гигиены и реставрации книжных фондов Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова

Власти объясняют решение об объединении библиотек стремлением к оптимизации ресурсов. Однако сотрудники обеспокоены тем, что библиотеки слишком разные — по функциям, задачам и аудиториям.

«Мы даже не предполагали, что четыре библиотеки пойдут под объединение. Это был, конечно, удар. Самое-то главное здесь — они очень все разные, у каждой библиотеки своя специфика, свое направление, своя целевая аудитория. И как это объединить в одну логичную, четко работающую систему — большой вопрос», — отметила Наталья Колчина.

Если бы хотя бы рассказали нам, какая это будет структура. Объяснили очевидные факты, что для работы библиотеки будет эффективнее. Но у нас полная неизвестность. Наталья Колчина заведующая отделом хранения, гигиены и реставрации книжных фондов Областной деткой библиотеки имени И. А. Крылова

Что известно про объединение

К осени этого года в Ярославле должны быть созданы единые службы, которые будут заниматься общими задачами — формированием и обработкой библиотечного фонда, каталогизацией и систематизацией документов.

«Осуществление реорганизации позволит вывести на качественно новый уровень финансовые аспекты управления деятельностью подведомственных учреждений. Централизация бухгалтерского учета позволит сократить затраты в данной части на содержание административного персонала и повысить качество ведения бухгалтерского учета в учреждении», — добавили в Минкульте.