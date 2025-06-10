НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,60
EUR 89,79
Грядут масштабные сокращения
Как отдыхает хоккеист после финала плей-офф
В регионе бушевал мезоциклон
Сбой в оплате проезда
Гид по отдыху в России
Новый ЖК в Ярославле
Судьба здания театра
Как сэкономить на ремонте
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Культура «Это был удар»: сотрудники ярославской библиотеки бьют тревогу из-за объединения

«Это был удар»: сотрудники ярославской библиотеки бьют тревогу из-за объединения

Под сокращение попадут более 80 сотрудников

1 820
30 комментариев
В Ярославле объединяют четыре библиотеки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Ярославле объединяют четыре библиотеки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Ярославле объединяют четыре библиотеки

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В конце мая 2025 года стало известно, что в Ярославле объединят четыре областные библиотеки. На их базе в городе появится единое информационное пространство для всех категорий пользователей библиотек. Реорганизацию планируют провести уже этим летом и завершить к 1 сентября. В этом материале рассказываем, что известно о новой оптимизации в регионе.

Какие библиотеки объединят

К Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова присоединят:

  • библиотеку для молодежи имени А. А. Суркова (Московский просп., 147);

  • детскую библиотеку имени И. А. Крылова (ул. Володарского, 59);

  • специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих (Рыбинская ул., 53/38).

Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве культуры, в ходе оптимизации будет сокращено 83 человека.

«В первую очередь централизуются и оптимизируются бухгалтерские, кадровые, юридические службы. Персонал, обслуживающий посетителей, не сокращается. Все здания и помещения библиотек сохраняются», — добавляли в Минкульте.

«Их и так-то немного»

Сотрудники библиотеки имени Крылова бьют тревогу: они переживают за сохранение идентичности своего учреждения. В частности, о своих опасениях сотрудники заявили в соцсетях. Об объединении в беседе с 76.RU высказалась Наталья Колчина — заведующая отделом хранения, гигиены и реставрации книжных фондов Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова.

«Мы знали, что такие процессы идут и что объединение очень возможно и реально. Но это были просто разговоры. Когда появилась конкретная информация, нам объяснили: речь идет не о том, что каждая из библиотек сохранит свою уникальность и структуру. Нет, всё будет кардинально пересмотрено, включая штатное расписание. Это будет совершенно новое учреждение со своей собственной структурой и правилами, в которую частично войдут представители каждой из библиотек. Что это будет — никто не знает. Представление о том, какая будет эта структура, тоже никому не известно», — рассказала 76.RU сотрудница ярославской Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова.

Будет мощное сокращение штатов. Какая-то часть сотрудников, которая занимается обслуживанием, конечно, должна остаться. Тут очень сложно сократить, их и так-то немного.

Наталья Колчина

заведующая отделом хранения, гигиены и реставрации книжных фондов Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова

Власти объясняют решение об объединении библиотек стремлением к оптимизации ресурсов. Однако сотрудники обеспокоены тем, что библиотеки слишком разные — по функциям, задачам и аудиториям.

«Мы даже не предполагали, что четыре библиотеки пойдут под объединение. Это был, конечно, удар. Самое-то главное здесь — они очень все разные, у каждой библиотеки своя специфика, свое направление, своя целевая аудитория. И как это объединить в одну логичную, четко работающую систему — большой вопрос», — отметила Наталья Колчина.

Если бы хотя бы рассказали нам, какая это будет структура. Объяснили очевидные факты, что для работы библиотеки будет эффективнее. Но у нас полная неизвестность.

Наталья Колчина

заведующая отделом хранения, гигиены и реставрации книжных фондов Областной деткой библиотеки имени И. А. Крылова

Что известно про объединение

К осени этого года в Ярославле должны быть созданы единые службы, которые будут заниматься общими задачами — формированием и обработкой библиотечного фонда, каталогизацией и систематизацией документов.

«Осуществление реорганизации позволит вывести на качественно новый уровень финансовые аспекты управления деятельностью подведомственных учреждений. Централизация бухгалтерского учета позволит сократить затраты в данной части на содержание административного персонала и повысить качество ведения бухгалтерского учета в учреждении», — добавили в Минкульте.

По данным губернатора Михаила Евраева, всего в Ярославской области работает 363 библиотеки, из них 289 сельских и 36 детских. Всего в информационно-библиотечной сети региона работает более тысячи человек.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Библиотека Оптимизация Сокращение штата
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Инженер1
6 часов
Да и школы можно закрывать. Зачем они в РФ?
280344857
1 час
Бюджетную медицину, небесплатную - нет бесплатной, есть страховая (за счет наших отчислений) добивают, чтобы народ шёл в коммерческие клиники. А, если нет денег, ложись и подыхай!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление