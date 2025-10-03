«Всю жизнь играл и свою жизнь проиграл»: куда пропало наследство Армена Джигарханяна

Армен Борисович до конца жизни оставался уверен, что его обворовали Источник: Михаил Метцель / ТАСС

Армен Джигарханян — один из самых знаменитых артистов СССР. Его знали миллионы по фильмам «Место встречи изменить нельзя» (12+) и «Собака на сене» (12+), а дети без труда узнавали его голос по ролям в мультфильмах. Но перед смертью биография актера омрачилась любовными скандалами и громкими разводами, а заработанное годами наследство артиста испарилось как по щелчку пальцев.

Брак с юной красоткой

Армен Джигарханян почти полвека оставался примерным мужем и семьянином. С любовью всей своей жизни он познакомился в театре: артист остался без ума от Татьяны Власовой, с которой вступил в брак в 1967 году. Мужчину не смутил ребенок от первого брака супруги — артист без проблем усыновил Степана и относился к нему, как к своему сыну.

Армен Джигарханян в свои лучшие годы Источник: Игорь Уткин / ТАСС

Долгое время Армен Борисович всячески помогал своему пасынку. Благодаря ему парню удалось сыграть роль Мигеля в фильме «Дон Кихот возвращается» (0+), а затем начать карьеру артиста в театре имени Джигарханяна.

Но карьера артиста не понравилась Степану. В юности он увлекся азартными играми. Армен Джигарханян не смог принять увлечение пасынка, и между ними разразился скандал.

— У нас не было рукоприкладства. Но такая вспышка была, после которой просто разошлись в разные стороны, — вспоминал Степан. — Полагал, видимо, что я из тех, кто разложит труппу. Любой человек, даже такой мудрый, как Армен Борисович, может совершать в пылу какие-то ошибки, неправильные поступки. Он не любил давать заднюю, а я ушел потому, что не был поклонником театра до этого и не стал после.

Следующий раскол в семье народного артиста произошел на любовной почве. Еще в 90-х годах отношения между супругами охладели: Армен Джигарханян купил жене дом в США и периодически навещал Татьяну.

В 2014 году стало известно, что у артиста появилась новая пассия. Армен Борисович влюбился в молодую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Источник: Виталина Цымбалюк-Романовская / Vk.com

По словам новой дамы сердца Джигарханяна, они познакомились, еще когда ей было 16 лет. Затем в течение пяти лет пара поддерживала дружеские отношения, пока артист не пригласил юную любовь к себе на чашечку кофе.

— Я волновалась, конечно. Я понимала, что последует за чашечкой кофе, — признавалась Виталина. — Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы.

Источник: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Чашечкой кофе дело не ограничилось, и в 2016 году Армен Джигарханян и Виталина расписались в ЗАГСе.

«Она вор, а не человек»

Новое счастье артиста продолжилось недолго — почти сразу же после начала совместной жизни у пары начались конфликты. После одной из ссор Джигарханян не выдержал и ушел из квартиры.

Когда Виталина не дождалась мужа на следующий день, то позвонила в полицию. Армена Борисовича нашли в тяжелом состоянии в больнице — он отказывался встречаться с супругой и обвинял ее в воровстве.

— Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги, — сетовал Армен Джигарханян. — Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс.

Тогда же артист признался, что за последние несколько лет он переписал на супругу всё, что ему принадлежало. После того как последний документ оказался подписан, их отношения резко ухудшилось — Армен Джигарханян даже уверял, что Виталина собиралась убить его из-за денег.

Источник: Михаил Метцель / ТАСС

По словам самой супруги, проблемы начались не из-за денег, а из-за состояния Джигарханяна, который с годами начал всё быстрее угасать.

— У него был серьезный недостаток — преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья, — откровенничала Виталина. — Начала прогрессировать деменция. Из-за этого мы и расстались.

Всего через год после свадьбы молодожены со скандалом развелись. В 2019 году Армен Джигарханян помирился с Татьяной — бывшая супруга даже вернулась из США, чтобы провести остаток дней вместе с артистом. Тогда же артист вновь встретился с сыном — спустя почти двадцать лет разлуки Степан прилетел в Москву и пообщался с отцом, простив старые обиды.

До последнего преданная жена ухаживала за Арменом Борисовичем, пока в ноябре 2020 года мужчина не скончался.

Пара тысяч и однокомнатная квартира

После смерти артиста возник вопрос — а кто получит наследство? Степан узнал о том, что ему полагается какое-то имущество отца, только спустя полгода после смерти Армена Борисовича. Устроивший свою жизнь в США Степан Джигарханян оказался не против получить наследство, но в деньгах не нуждался.

— Если в какой-то момент он посчитал нужным что-то мне отписать — ради бога. Я не собираюсь хватать эту бумажку и говорить: «А мне ничего не надо», — выбросить ее и сжечь, — признавался пасынок артиста, — Если он что-то оставил — да, если нет — то нет. Бороться, участвовать в этих дрязгах за наследство я не собираюсь.

В то же время экс-супруга артиста Виталина уверяла, что ей известно только про одно завещание — написанное в 2015 году в ее пользу.

— На самом деле, когда мы вступали в брак, имущество Армена Борисовича было — одна вторая доля квартиры на Арбате, — уверяла Виталина. — Если новое завещание и было составлено, то оно не может являться его личным волеизъявлением по состоянию здоровья.

Источник: Виталина Цымбалюк-Романовская / Vk.com

Но в итоге оказалось, что артист и правда переписал оставшееся имущество на сына. Нотариус рассказал Степану, что перед смертью у артиста оставалось всего несколько счетов: на одном лежали две тысячи, а на втором — пенсионные отчисления. Остальные карточки оказались пусты. Также во владении Джигарханяна была однокомнатная квартира за пределами МКАД.

— Вся процедура похорон, демонтажа памятника, расходы на его установку… Все эти процедуры оказались по стоимости больше, чем само наследство, — отмечал наследник.

Степан Джигарханян и Татьяна Власова Источник: st_jigar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Степан признавался, что хорошо зарабатывает в США и согласен оплатить расходы на похороны, а также помочь вдове артиста Татьяне Власовой. Супруге покойного артиста пришлось в одиночку тянуть оплату трехкомнатной квартиры на Арбате, в которой пара жила все эти годы.

Этот дом супруги поделили еще во время развода — тогда половина квартиры осталась у Армена Борисовича. Вот только во время женитьбы с Виталиной артист продал свою долю бизнесмену Юрию Растегину.

Новый владелец разрешил артисту доживать в квартире последние дни. После кончины Армена Джигарханяна собственник по-прежнему никак не касается имущества. Татьяна Власова никогда не видела бизнесмена, но считает, что он позволит ей спокойно дожить последние дни в родном доме.

— Я думаю, что он мне дал возможность дожить, умереть и потом уже владеть этой квартирой, — признавалась Татьяна Власова.

«Я всю жизнь играл и свою жизнь проиграл»

В итоге ничего, кроме пенсии артиста и однокомнатной квартиры, наследники Джигарханяна так и не получили. Всё остальное имущество, деньги и квартиры исчезло без следа.

— Он говорил: «Я знаю, у меня всё украли. И даже знаю как». Хотя многие вещи делали за спиной, — рассказывал приятель артиста Артур Согомонян. — Всё, что у него было, что он строил на свои деньги, всё, что он заработал за эту жизнь, всё было украдено подчистую.

Виталина же уверяет, что ничего не знает про имущество бывшего супруга. Она заявляет, что всё имущество артиста распродали еще во время развода с Татьяной Власовой.

— Всё, что с предыдущей женой, со Степаном, — я никогда не имела к этому никакого отношения. У них были какие-то свои дела, вопросы, отношения, — уверяла Виталина. — С Татьяной Сергеевной он развелся, и у них были претензии имущественного плана.

Сам же Армен Джигарханян до конца жизни оставался уверен, что его обокрали, повторяя: «Героиня моего романа все мои квартиры продала».