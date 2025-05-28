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Город «Кто останется работать?»: в Ярославле запланировали объединение библиотек

«Кто останется работать?»: в Ярославле запланировали объединение библиотек

Местные поделились переживаниями

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35 комментариев
В Ярославле пройдет объединение библиотек | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле пройдет объединение библиотек | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле пройдет объединение библиотек

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле объединят четыре библиотеки. Ранее, в 2003 году, были созданы библиотечные системы муниципальных округов. Теперь объединение пройдет на уровне региона. В редакцию 76.RU обратились обеспокоенные сотрудники библиотек.

«Пугает неизвестность, никто ничего толком сказать не может. В каком статусе будут библиотеки, кто останется работать, а кто точно пойдет под сокращение? Кроме слухов, нет ничего», — поделилась с 76.RU одна из сотрудниц.

К Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова присоединят три библиотеки:

  • Областная библиотека для молодежи имени А. А. Суркова;

  • Областная детская библиотека имени И. А. Крылова;

  • Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

«Процесс реорганизации направлен на оптимизацию ресурсов, внедрение единого управления, планирования и отчетности, создание единого информационного пространства для всех категорий пользователей библиотек», — сообщили 76.RU в Министерстве культуры по Ярославской области.

В библиотеке имени Н. А. Некрасова будут созданы единые службы по общему для всех библиотек функционалу, а именно комплектование и обработка библиотечного фонда, каталогизация и систематизация документов с сохранением библиотечного обслуживания социальных категорий пользователей, то есть детей, молодежи, незрячих и слабовидящих.

Ранее в Ярославском правительстве дали дополнительную информацию о планируемом объединении больниц.

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Комментарии
35
Гость
14 часов
Давайте уже весь город обьелиняйте в одно учреждение. Интересно куда людям идти работать, которых вышвыривают как ненужный мусор?!
Гость
15 часов
Евраева в отставку
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