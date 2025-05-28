«Кто останется работать?»: в Ярославле запланировали объединение библиотек

В Ярославле пройдет объединение библиотек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославле объединят четыре библиотеки. Ранее, в 2003 году, были созданы библиотечные системы муниципальных округов. Теперь объединение пройдет на уровне региона. В редакцию 76.RU обратились обеспокоенные сотрудники библиотек.

«Пугает неизвестность, никто ничего толком сказать не может. В каком статусе будут библиотеки, кто останется работать, а кто точно пойдет под сокращение? Кроме слухов, нет ничего», — поделилась с 76.RU одна из сотрудниц.

К Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова присоединят три библиотеки:

Областная библиотека для молодежи имени А. А. Суркова;

Областная детская библиотека имени И. А. Крылова;

Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

«Процесс реорганизации направлен на оптимизацию ресурсов, внедрение единого управления, планирования и отчетности, создание единого информационного пространства для всех категорий пользователей библиотек», — сообщили 76.RU в Министерстве культуры по Ярославской области.

В библиотеке имени Н. А. Некрасова будут созданы единые службы по общему для всех библиотек функционалу, а именно комплектование и обработка библиотечного фонда, каталогизация и систематизация документов с сохранением библиотечного обслуживания социальных категорий пользователей, то есть детей, молодежи, незрячих и слабовидящих.