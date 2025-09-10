НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В популярном музее Ярославской области начали сокращать сотрудников. Причина

В популярном музее Ярославской области начали сокращать сотрудников. Причина

Публикуем комментарий Министерства культуры

595
В Рыбинске начались сокращения сотрудников музея-заповедника | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Рыбинске начались сокращения сотрудников музея-заповедника | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Рыбинске начались сокращения сотрудников музея-заповедника

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области 8 сентября стало известно о начале оптимизации в музее-заповеднике Рыбинска.

«Изменение штатной численности не отразится на качестве услуг, которые предоставляет музей. Сотрудники музея обладают значительным профессиональным опытом и высокой квалификацией. Их компетентность и профессионализм смогут обеспечить стабильное функционирование музея и высокое качество предоставляемых услуг», — прокомментировали на запрос 76.RU в Министерстве культуры Ярославской области.

К Рыбинскому музею-заповеднику помимо экспозиций в здании Новой хлебной биржи на Волжской набережной, 2 относятся Мемориальный дом-музей академика А. А. Ухтомского на улице Ухтомского, 45 и Музей Мологского края в Преображенском переулке, 6А. Кроме того, в структуру музея входят дирекция, экспозиционный отдел, отдел хранения, отдел маркетинга и приема посетителей, отдел информационного обеспечения, отдел эксплуатации зданий и экспозиций, бухгалтерия.

На данный момент точное количество сотрудников, которые попали под сокращения во время оптимизации, не раскрывается. Как и при объединении школ и детсадов сам процесс проводится для повышения заработной платы персонала.

«Процесс оптимизации штатной численности направлен на исключение дублирующих функций сотрудников, перераспределение функциональных обязанностей и в конечном итоге — повышение заработной платы сотрудников учреждения. Сокращение сотрудников музея будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации», — добавили в Минкульте.

Напомним, в Ярославле также анонсировали объединение трех театров. Под одним управлением будут работать Театр кукол и ТЮЗ, к которому ранее присоединили Ярославский камерный театр. Актеры для сохранения театров запустили петицию. Подробнее — в этом материале. Ранее оптимизацию проводили в сфере образования и здравоохранения.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
