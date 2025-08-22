«Это буквально несколько часов назад случилось». Вдова Ярослава Евдокимова — о последнем желании автора хита «Фантазер»

Вдова Ярослава Евдокимова рассказала о последнем желании автора хита «Фантазер» Источник: Ярослав Евдокимов / YouTube.com, smotrim.ru

В пятницу, 22 августа, стало известно о смерти певца Ярослава Евдокимова. Автора известной песни «Фантазер» не стало на 79-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких. Об этом сообщила его жена Ирина Крапивницкая.

В разговоре с MSK1.RU вдова рассказала о последнем желании артиста.

«Вся его жизнь — его творчество, его песни. Самое главное, что я могу вам сказать. Последние слова, которые он сказал, это уже что-то личное. Жил ради сцены, ради зрителей. Он их очень уважал и любил. Все слова, которые писали люди в соцсетях, очень его поддерживали. По прощанию и похоронам пока ничего неизвестно. Это буквально несколько часов назад случилось», — поделилась с MSK1.RU Ирина Крапивницкая.

Осталась так и не записанная песня, которую он должен был написать в ближайшее время. Но не успел. Ирина Крапивницкая вдова Ярослава Евдокимова

Что известно о личной жизни автора хита «Фантазер»?

Ярослав Евдокимов и его супруга Ирина вместе уже более 30 лет, но узаконили свои отношения лишь семь лет назад. На момент знакомства с исполнителем юная красавица уже блистала в белорусском эстрадно-хореографическом ансамбле «Чаровницы», куда попадали лишь избранные благодаря исключительно строгому отбору. Об этой истории несколько лет назад Ирина сама рассказала на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

А началась их история любви в 1980-е, когда карьера певца взлетела и он стал знаменитым, часто выступал на телевидении. Ирина училась на экономиста и танцевала в ансамбле. Девушка, которая моложе на 18 лет, поразила его красотой и умом.

Первый раз Ярослав женился почти сразу после армии, в своем родном украинском селе. Его женой стала Нина, простая скромная девушка, дочь председателя колхоза. Но всего через месяц он понял, что совершил ошибку и поспешил со свадьбой. Он почувствовал, что рядом чужой человек, бросил всё и уехал в Днепропетровск, где его манили большие перспективы. Позже выяснилось, что Нина была беременна, и она родила сына Алексея. Ярослав помогал деньгами, но так ни разу и не приехал его увидеть.

В большом городе ему было непросто, он перебивался случайными заработками. Там он встретил белорусскую красавицу Ирину, женился во второй раз, и у них родилась дочь Галина. Чтобы содержать семью, он много работал, а потом жена уговорила его переехать в Минск. Там Ярослав пел в ресторанах и работал на заводе, пока его не заметили и не пригласили на телевидение. Когда ему предложили переехать в Москву для работы на Гостелерадио, Ирина отказалась ехать с ним, и это привело к разводу.