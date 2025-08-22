НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 55%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,25
EUR 93,50
Задержка поездов
Где выгодно купить квартиру
Программа «Пира на Волге»
Арестован руководитель
Ярославский бренд покорил Россию
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Опасны ли пауки-осы
Очередь в больнице
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Культура «Это буквально несколько часов назад случилось». Вдова Ярослава Евдокимова — о последнем желании автора хита «Фантазер»

«Это буквально несколько часов назад случилось». Вдова Ярослава Евдокимова — о последнем желании автора хита «Фантазер»

Рассказываем, что стало причиной смерти артиста

304
Написать комментарий
Вдова Ярослава Евдокимова рассказала о последнем желании автора хита «Фантазер» | Источник: Ярослав Евдокимов / YouTube.com, smotrim.ruВдова Ярослава Евдокимова рассказала о последнем желании автора хита «Фантазер» | Источник: Ярослав Евдокимов / YouTube.com, smotrim.ru

Вдова Ярослава Евдокимова рассказала о последнем желании автора хита «Фантазер»

Источник:

Ярослав Евдокимов / YouTube.com, smotrim.ru

В пятницу, 22 августа, стало известно о смерти певца Ярослава Евдокимова. Автора известной песни «Фантазер» не стало на 79-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких. Об этом сообщила его жена Ирина Крапивницкая.

В разговоре с MSK1.RU вдова рассказала о последнем желании артиста.

«Вся его жизнь — его творчество, его песни. Самое главное, что я могу вам сказать. Последние слова, которые он сказал, это уже что-то личное. Жил ради сцены, ради зрителей. Он их очень уважал и любил. Все слова, которые писали люди в соцсетях, очень его поддерживали. По прощанию и похоронам пока ничего неизвестно. Это буквально несколько часов назад случилось», — поделилась с MSK1.RU Ирина Крапивницкая.

Осталась так и не записанная песня, которую он должен был написать в ближайшее время. Но не успел.

Ирина Крапивницкая

вдова Ярослава Евдокимова

Что известно о личной жизни автора хита «Фантазер»?

Ярослав Евдокимов и его супруга Ирина вместе уже более 30 лет, но узаконили свои отношения лишь семь лет назад. На момент знакомства с исполнителем юная красавица уже блистала в белорусском эстрадно-хореографическом ансамбле «Чаровницы», куда попадали лишь избранные благодаря исключительно строгому отбору. Об этой истории несколько лет назад Ирина сама рассказала на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

А началась их история любви в 1980-е, когда карьера певца взлетела и он стал знаменитым, часто выступал на телевидении. Ирина училась на экономиста и танцевала в ансамбле. Девушка, которая моложе на 18 лет, поразила его красотой и умом.

Первый раз Ярослав женился почти сразу после армии, в своем родном украинском селе. Его женой стала Нина, простая скромная девушка, дочь председателя колхоза. Но всего через месяц он понял, что совершил ошибку и поспешил со свадьбой. Он почувствовал, что рядом чужой человек, бросил всё и уехал в Днепропетровск, где его манили большие перспективы. Позже выяснилось, что Нина была беременна, и она родила сына Алексея. Ярослав помогал деньгами, но так ни разу и не приехал его увидеть.

В большом городе ему было непросто, он перебивался случайными заработками. Там он встретил белорусскую красавицу Ирину, женился во второй раз, и у них родилась дочь Галина. Чтобы содержать семью, он много работал, а потом жена уговорила его переехать в Минск. Там Ярослав пел в ресторанах и работал на заводе, пока его не заметили и не пригласили на телевидение. Когда ему предложили переехать в Москву для работы на Гостелерадио, Ирина отказалась ехать с ним, и это привело к разводу.

Напомним, недавно Россия простилась с народным артистом Иваном Краско. Он умер 9 августа на 95-м году жизни. В последний путь актера проводили в Санкт-Петербурге. Поимо этого, писали, что на 85-м году жизни скончался народный артист России Владимир Сафронов.

ПО ТЕМЕ
Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Певец Исполнитель Смерть Онкология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление