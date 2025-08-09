«Ударить человека для меня не проблема». Откровенное интервью со звездой сериала «СашаТаня»

Звезда сериала «СашаТаня» дала большое интервью E1.RU Источник: Алина Ланина

36-летняя Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова), известная по роли Евы в ситкоме «СашаТаня», родилась в поселке в Свердловской области. В Екатеринбурге она окончила театральный институт, а потом отправилась покорять столицу. Помимо съемок в культовом сериале, актриса сыграла более 50 ярких ролей в театре и кино.

Алина Ланина дала большое интервью E1.RU. Она рассказала о детстве в поселке Рефтинский, о том, с какими сложностями столкнулась, когда переехала в Москву, а также объяснила, почему столько лет скрывает свою семью и мужа.

— В интервью вы не так часто рассказывали, как прошло ваше детство. Кто-то пишет, что вы родились в Екатеринбурге, а кто-то — в вашем родном поселке Рефтинский.

— В самом поселке Рефтинский Свердловской области нет роддома. И когда я рождалась, мама моя села в автобус из поселка и поехала рожать меня в Асбест. После того как она меня родила, мы уехали жить в Рефтинский. Там я ходила в садик, там прошли самые первые годы моей жизни, а потом уже, когда мне было шесть лет, мы переехали в Екатеринбург.

— Чем вы занимались в поселке? Какие у вас остались яркие воспоминания?

— В три года мама отдала меня в ДК. Насколько мне известно, там до сих пор есть прекрасный кружок по хореографии (для самых маленьких деток в том числе). Там педагог привила мне любовь к танцам.

В остальном ребенку ничего не нужно, кроме родителей. Мне хватало и поселковой жизни. Мы часто переезжали из квартир, и я с удовольствием изучала разные дворы. Мне казалось, что это целый мир. Там можно было бегать босиком по лужам, часто ходили на речку… Там есть очень много водоемов, помимо самого рефтинского водохранилища. Можно было поехать купаться даже в прохладную погоду в теплые воды.

Девочка с детства радовала родственников самодеятельными выступлениями Источник: alilanina / Instagram.com*

— И в шесть лет вы переехали в Екатеринбург и там пошли в школу.

— Мама отдала меня в первый класс позже, чем родители ребят, с которыми я была в детском саду. Это был очень долгожданный день, потому что все мои старые друзья уже учились в школе. Я помню день накануне: тщательно собиралась, сто раз переложила учебники, тетрадки, которые в первый день не очень-то были нужны. Но казалось, что это что-то волшебное. Помню поход в школу: много людей и много волнения.

— Ваши родители разошлись, когда вы были еще маленькой. При этом вы всегда называли себя папиной дочкой. Часто ли после развода удавалось видеться с отцом?

— Папина дочка по характеру и внешности. Мама, не имея никакого доступа к информации про то, как экологично пережить развод, сделала всё максимально правильно. Всё, как бы посоветовал современный психолог.

Ни в коем случае никто не пытался разорвать мою связь с отцом. Каждые выходные она старалась меня привести к папе, дать мне возможность оставаться у него с ночевой. Он также мог ко мне приехать в Екатеринбург.

Когда появился отчим, меня никто не заставлял называть его папой. Никто не говорил про папу никогда ничего плохого, и я не знала причин развода, и ни в коем случае меня не делали взрослой. Я оставалась ребенком и оставалась папиной дочкой, ну и маминой в том числе.

Мама была у меня очень мудрой на тот момент девушкой, ей было двадцать с копейками лет, но она как-то очень верно провела эту линию наших взаимоотношений. Алина Ланина актриса

Алина с родителями Источник: alilanina / Instagram.com*

— Вы всегда хотели быть актрисой?

— Нет, я не мечтала быть актрисой. Это вопрос встал только к 11-му классу, когда нужно было определяться с профессией. Я, конечно, всегда была творческим ребенком. В лицее № 180 я была на доске почета не за хорошие оценки.

Это было в благодарность от руководства школы за мою активную внеклассную деятельность. Я проводила много концертов, антинаркотических каких-то движений, дни рождения, мероприятия, праздники, внеклассное чтение и прочее. Еще я занималась танцами вне школы, и руководительница одного из коллективов сказала: «Хорошо бы Алине поступать в театральный».

Так и вышло. Параллельно я подавала документы в УрГУ на филфак и в принципе достаточно неплохо сдала вступительные экзамены, но чуть-чуть недобрала по сочинению. В театральном всё шло хорошо и меня туда взяли. Я была уверена, что буду заниматься там только танцами.

Каково же было мое разочарование, когда я поняла, что это совершенно другая профессия. У нас были на курсе такие студенты, которые с детства мечтали о театре, о кино, у них были любимые актеры. А я вообще была не из этой среды и ничего об этом не знала. Алина Ланина актриса

И для того чтобы надо мной, грубо говоря, не смеялись, я просто начала очень упорно, усердно учиться и разбираться в этой теме. Влюблялась я в эту профессию, уже будучи студенткой театрального института.

Алина Ланина в театре в 2011 году Источник: alilanina / Instagram.com*

— После учебы вы уехали в Москву. Многим ли студентам выпадает шанс выбиться в столицу?

— На тот момент, когда я училась, по пальцам одной руки можно было перечислить людей, которые подступили к театру. Сейчас я часто встречаю ребят, которые говорят, что окончили институт, мы друг к другу относимся по-особому, с более теплыми чувствами, будто бы мы из одной семьи.

Думаю, что минимальный процент ребят приезжают в столицу и остаются. Тут вопрос не в том, чтобы просто приехать, а еще остаться надолго.

— Насколько было тяжело переехать в столицу одной без денег и жилья?

— Для человека, которому 21 год, это выглядит как приключение. Мне было, наоборот, красиво и интересно оказаться одной в большом городе, совершенно не страшно — всё сверкает, мелькает, кажется, что вся жизнь впереди. Всё как полагается 20-летнему человеку, у которого слегка не работает передняя доля мозга.

Мама частично мне, конечно, помогала до того момента, как у меня появился постоянный заработок. Более того, мы приехали на лето просто попробовать, что это такое. Сразу после института на второй день после выпускного я села на поезд с двумя своими однокурсниками в Москву. Но всё пошло не по плану.

И тем не менее я снялась в двух или трех небольших эпизодах — это большой успех для вчерашней студентки из Екатеринбурга. Но потом квартиры, которые нам давали на лето знакомые, вернулись. Жить было действительно негде, поэтому мы просто все собрались и уехали обратно в Екатеринбург. Алина Ланина актриса

В Екатеринбурге я продолжала искать работу и менеджером, и секретаршей агентства по организации праздников. Не хотела ехать в областные театры, предпочитая оставаться в Екатеринбурге.

Актриса продолжала ездить в столицу, несмотря на отказы Источник: Алина Ланина

— Вы продолжали летать в Москву?

— Тогда существовали лоукостеры, билеты на самолет можно было купить за 1 рубль. Когда меня вызывали на какой-то кастинг, я быстро покупала билет. Всем врала, что я москвичка. И в один из таких разов я осталась навсегда.

— Можно ли сказать, что съемки в сериале «Обручальное кольцо» стали для вас дебютом, школой жизни, где вы закалились и закрепились как актриса?

— Конечно. Считается, что это не самый лучший материал, многие артисты избегают подобных мелодрам. Но я и по сей день считаю, что лучшей школы выживания для вчерашнего студента нет, чем подобные сериалы, которые снимаются на больших скоростях и с маленькими бюджетами. Там с тобой точно никто не будет нянчиться.

Я помню, что это был жуткий стресс, и было ощущение, что я как птенец, которого просто выкинули из гнезда, и просто смотрят, расправлю ли я крылышки. Через полтора месяца я научилась быстро переключаться, плакать по щелчку, учить тонны текста, не перекрывать своих партнеров, когда идет съемка. И играть какую-то невероятную муть периодически.

Артистка рассказала, что первые съемки в малобюджетном кино ей удавались тяжело Источник: Алина Ланина

— Когда вас позвали в сериал «СашаТаня», сначала вы отказались, потому что не хотели стать актрисой одной роли. Однако многие вас знают именно по этой работе. Если вернуть время назад, вы бы согласились снова?

— Да. Но я боялась не стать актрисой одной роли, в тот момент у меня уже действительно было много других работ. Я не хотела стать инфантильной глупой женой олигарха. И таковой я не стала.

Действительно, люди часто узнают меня и знают как Еву. Но я не ассоциируюсь как какая-то инфантильная глупая девочка, потому что Ева как раз не такая. Я как раз испугалась ее характера, но мне потом сделали пояснение и сказали, что как раз вот этого и не нужно, она не должна быть порхающей на деньгах мужа бабочкой.

Спустя 10 лет со старта этого сериала Ева стала хозяйкой большого кафе. Она уже не жена олигарха, а девушка со стержнем.

Артистка играла в паре Алексеем Климушкиным Источник: Алина Ланина

— Много лет вы играли в паре Алексеем Климушкиным. Были ли у вас конфликтные ситуации?

— Алексей очень ответственный, позитивный и веселый человек, с ним поссориться достаточно сложно. На площадке мы друг над другом всячески подшучивали, но это скорее такая больше внутренняя кухня наших взаимоотношений. Но он очень меня поддерживал, потому что, когда я пришла, он уже понимал суть ситкома. Большое ему спасибо за то, что он понянчился со мной, когда я пришла в незнакомый для себя жанр.

Некоторые фанаты думали, что между актерами есть настоящий роман Источник: Алина Ланина

И он такой вдумчивый, любит всё это разбирать, показывать хорошие фильмы. Мы с ним много обсуждали нашу советскую комедийную базу.

Еще он открыл для меня необычную Италию. Благодаря ему я съездила в прекраснейший отпуск. Он мне советовал точки, где нужно есть, покупать, смотреть. Я в жизни сама бы не добралась до этих небольших городков, они оказались глубоко в моем сердце.

— Сильвестр не вернулся в сериал. Насколько сложно вам было вернуться в ситком без партнера? Всё-таки годы вы были плечом к плечу.

— У меня остались основные герои — Саша и Таня. В целом сама по себе жизнь героини стала усеченной. Возможно, зрители тоже заметили, что нету домов, в которых мы жили. У Евы нет дома, мы его не видим, по крайней мере. Также редко появляется дочь. Пожалуй, трудности возникают из-за того, что если сейчас включить телевизор, то вообще непонятно, кто эта девушка.

Мы ее все знаем, мы к ней все привыкли, но она непонятно кто. Вообще, Ева — мачеха Саши, но эту ситуацию никогда никто не обыгрывал, ее специально стараются не трогать, потому что она странная. Вот и всё, что мы можем сказать про Еву. А еще она хозяйка кафе.

С актерами из сериала она осталась в хороших отношениях Источник: Алина Ланина

— Почему проект продолжает жить даже спустя столько лет?

— Этим вопросом задаются продюсеры, которые приходят на канал и видят рейтинги. Каждый раз все, даже создатели, удивляются. Всё время все ругают сериал, постоянно ставят низкие оценки, пишут «да сколько можно». Это какой-то эффект Оли Бузовой, когда мы все ее ругали 15 лет, а потом как-то прижилась, своя, родненькая.

«СашаТаня» — это бесконечный хейт, но при этом топ-3 по рейтингам. Я сама не смотрю, но мне знакомые говорят, что некоторые серии со мной знают наизусть не потому, что человек специально напрягся и включил, а потому, что это показывают часто по ТНТ. Даже если говорить про людей из мира кино, которые сидят за компьютером, говорят, что этот сериал очень провоцирует творческий процесс и очень помогает делать рутинную работу.

Практически все фотографы, с которыми я работаю, часто включают именно «СашуТаню» для того, чтобы поработать ночью. Как будто бы сериал не напрягает мозг. Но при этом это и не совсем откровенная жвачка. Там всё-таки приятная картинка. Мы заморачиваемся, чтобы это было в классическом стиле ситкома.

Люди не сидят и не смотрят его внимательно каждый вечер, это фоновый любимый сериал. Вот в этом его магия. Алина Ланина актриса

Актриса долгие годы играла жену Сильвестра Источник: Алина Ланина

— Вы говорили про ваши табу в кино — это съемки топлес и съемки в фильмах ужасов. Поменялось ли что-то за это время?

— Поменялось. Обнаженные сцены уже есть, просто еще фильм не вышел. Но сейчас, возможно, я повзрослела, стала к этому проще относиться. Я знаю, что даже опытные артистки иногда говорят, что им это сложно дается. Они должны как-то после этого проходить какие-то ретриты, заземляться. Но я стала честно понимать, что мне да, а что мне нет.

Для меня не проблема в кадре поцеловаться, сыграть любовь, любую страсть, ударить человека. Оказывается, есть девочки, которым сложно дать пощечину, а я спокойно могу драться. Алина Ланина актриса

Что касается духовной темы, то здесь такая тонкая грань, потому что у нас всё-таки есть фэнтези комедийного или детективного характера. Здесь тоже все ок, у меня нет каких-то табу.

Табу, когда есть откровенное прославление дьявола, когда это такой фильм ужасов, в котором романтизируется образ дьявола, бесовщины. Когда после просмотра этого фильма хочется начать поклоняться всему темному. Вот такое нет. Но я не вижу у нас таких сценариев, они есть в Голливуде.

При просмотре фильма любой человек может понять какие-то свои личные смыслы. Я снимаю ответственность за то, какие выводы сделает человек при просмотре того или иного кино.

Екатеринбурженка рассказала о своих табу в кино Источник: Алина Ланина

— В 2020 году вы удивили подписчиков новостями о замужестве и беременности. Этот вопрос вам задавали много раз, но всё же: почему вы скрываете своего супруга? Есть вероятность, что когда-нибудь это изменится и вы будете выходить в свет вместе?

— Можно найти мало информации в целом про мою семью. Кто, где, что, где фотографии с братьями, сестрами. Не потому, что со всеми что-то не так, а как будто бы это просто лишнее. Зачем перчить торт? Непонятно. Они сами по себе, все отдельно живут свою жизнь.

Кто супруг Ланиной — неизвестно Источник: Алина Ланина

Все мои друзья и родственники вообще не воспринимают меня как медийного человека. Они постоянно про это забывают. Когда заходим в какой-нибудь в магазин, иногда вспоминают: «Ой, Алина, надень кепку, надень очки», потому что меня очень часто узнают на улицах.

Более того, они забывают, что им могут писать в соцсетях. Подружки не всегда бдительны к вопросам, кто им пишет про меня, что-то спрашивает. «Привет, Вася!» «А ты кто?» «Ну я там старый друг». «А у тебя есть телефон Алины?» «Да, конечно, держи». Вот такие диалоги.

Что касается мужчины: мы не были такой «самой сладкой парочкой». Мне очень нравятся наши медийные парочки, но это не мой сценарий. Алина Ланина актриса

У меня был период в соцсетях, когда я могла много говорить про первого ребенка, какие-то свои бытовые дела рассказывать. Меня достаточно быстро осекли кастинг-директора и режиссеры, намекнув на то, что им это неинтересно. Это важно для моей работы, чтобы как-то не теряться за всей этой бытовухой.

В общем, нет никакой интриги и сложности. Никто никого не скрывает, все, кому надо, знают. Просто это не лежит на первой полочке.

13 декабря 2020 года у супругов родился малыш Лев Источник: Алина Ланина

— Но всё равно вы стали мамой двух детей. Жизнь поменялась на 180 градусов. Каково быть мамой и актрисой одновременно?

— Левушка, мой старший сын, ему сейчас четыре с половиной года. Он со мной ездил много на площадки, я боялась его оставить. Обоих детей я кормила сама, но первый ребенок просто не брал бутылочку, поэтому он ездил со мной везде, и я не могу сказать, что это прекрасно. С Надюшей, ей сейчас два года, у меня получилось сохранить и грудное вскармливание, но при этом она со мной никуда не ездит.

Актриса часто делится фотографиями со своими детьми Источник: Алина Ланина

На самом деле любые развивашки и развлекашки до пяти лет в первую очередь делаются для самой мамы, которая устала сидеть в четырех стенах и ей просто нужно куда-то сходить, чтобы кто-то позанимался ребенком вне дома.

Ребенку до определенного возраста вообще всё это не нужно и ничего не дает. Это мое убеждение. Со мной, наверное, поспорят какие-нибудь супермамочки. Левка ходил и на плавание, и я, и няня с ним с утра до ночи занимались. И вот сейчас растет рядом Надя. У нее гораздо меньше нагрузка. Но она ровно точно так же развивается, учится, знает цифры, говорит их, считает, и в два с половиной года она умеет нырять.

Не только актриса, но и мама двоих детей! Источник: Алина Ланина

Ребенку до определенного возраста важно, чтобы родители давали опору, любовь и заботу. Раньше казалось, что это какая-то катастрофа, если ребенок не видит маму два часа, и пусть он лучше будет со мной кататься на машине шесть часов в одну сторону и пять часов в другую. Это не так. Я делала это для себя, чтобы успокоиться.

— Помогают ли ваши родители с внуками?

— Нет, у нас нет бабушек и дедушек на постоянной основе. У меня есть моя мама, но она живет в Австралии. Поэтому ей сложновато приезжать на вечер, чтобы посидеть с внуками. Папа приезжал один разочек к нам, но он сейчас занят другими делами.

— Когда в последний раз вы были в родных краях?

— В последний раз в 2017 году.

В последний раз в Екатеринбург Алина Ланина приезжала в 2017 году Источник: Алина Ланина

— То есть у вас, по сути, нет необходимости здесь бывать?

— Мама уехала, основные друзья тоже, кто в Питер, кто в Москву. Единственное, к кому я приезжала и меня что-то держало, это институт. Это такие этапы взросления. Большая часть моего становления и сепарации началась в Москве.

Я приезжала в Екатеринбург, когда окончила институт, чуть ли не каждые выходные. Были связи, и я очень хотела, чтобы меня похвалила моя художественная руководительница. Худрук курса для актеров это как второй родитель — у кого-то папа, у кого-то мама. У меня была мама Царегородцева Екатерина Григорьевна, и я очень жаждала, чтобы меня похвалили за мои творческие успехи.

Я люблю Урал и отношусь к нему как к своей родине. Всегда за него горой стою и говорю про него всё самое лучшее. Говорю: «Да вы вообще не знаете, что там и как там!» Алина Ланина актриса

Мне всегда приятно слышать, что люди, которые приехали из Екатеринбурга, говорят, как там прекрасно, хотя я сама уже не знаю, насколько там сейчас прекрасно, что там есть, и не помню до конца, как ориентироваться. Но тем не менее меня распирает гордость за свой город.

Но моя поездка в Екатеринбург была бы такой же, как и в любой другой город. То есть я бы тоже остановилась где-нибудь в отеле и просто бы погуляла по своей родине.

Актриса с теплотой вспоминает о родном городе Источник: Алина Ланина

— С годами вы только хорошеете. В чем ваш секрет?

— Даже не знаю, в чем секрет. Не могу сказать, что я чувствую в себе столько же энергии, как 15 лет назад. Сейчас приходится больше бороться. Я думаю, все девочки, кому уже больше 30 лет, сталкивались с тем, что теперь для того, чтобы иметь энергию, в первую очередь ты думаешь о здоровье, а не о красоте волос. Тебе нужно потратить больше усилий — финансов и времени.

Мне кажется, что всё лежит в этой формуле — сколько ты готов в себя вкладывать, и я не про деньги, а именно про свои усилия, то такой и будет результат. В наше время биохакинга, исследований и прочего даже как-то грешно не заниматься собой и думать, что есть какая-то волшебная таблетка, которую ты выпьешь и будешь здоров.

— В чем для вас счастье?

— Счастье в свободе, в выборе. Когда ты можешь сказать «да» своим мечтам и «нет» тогда, когда хочешь сказать «нет».

Выглядит просто потрясающе! Источник: Алина Ланина

Ранее E1.RU собрал всё, что известно об Алине Ланиной.