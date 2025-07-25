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Культура В Ярославле простятся со звездой сериала «Мосгаз»

В Ярославле простятся со звездой сериала «Мосгаз»

Валерия Смирнова не стало 23 июля

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В Ярославле простятся с актером Валерием Смирновым | Источник: Волковский театр / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле простятся с актером Валерием Смирновым | Источник: Волковский театр / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле простятся с актером Валерием Смирновым

Источник:

Волковский театр / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле простятся с заслуженным артистом Российской Федерации Валерием Смирновым. 80-летнего актера не стало 23 июля 2025 года.

«Прощание состоится 26 июля в 11:00 в ритуальном зале Областной больницы по адресу: г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7, к. 12», — сообщили в соцсетях Волковского театра.

Валерий Смирнов был одним из самых востребованных актеров в Волковском театре. Он играл во многих спектаклях. Кроме того, зрителям артист запомнится ролями в кино и сериалах. Ярославский актер сыграл врача в популярном проекте Первого канала «Мосгаз. Дело № 2: палач». Он также снимался в сериалах «Земский доктор. Любовь вопреки», «Котовский» и других.

Он стал одним из первых студентов курса Фирса Шишигина. Валерий был принят в только что созданное Ярославское театральное училище на курс режиссера в 1962 году.

«Еще будучи студентом, Смирнов уже выходил на сцену Волковского театра. В 1966 году Валерий Смирнов окончил училище и был приглашен в труппу», — сообщили в театре имени Волкова.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Валерия Смирнова.

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