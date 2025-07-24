В Ярославле умер актер фильмов «Мосгаз» и «Земский доктор»

Скончался заслуженный артист России Валерия Смирнов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Волковский театр / Vk.com

В Волковском театре сообщили о кончине ярославского актера, заслуженного артиста России Валерия Смирнова. Он ушел из жизни 23 июля.

Валерию Смирнову было 80 лет. В 1962 году он был принят в только что созданное Ярославское театральное училище на курс Фирса Шишигина.

«Ещё будучи студентом, Смирнов уже выходил на сцену Волковского театра. В 1966 году Валерий Смирнов окончил училище и был приглашен в труппу», — сообщили в Первом русском.

Позже он служил в Великолукском драматическом театре, в Гомельском драматическом театре. А в 1987 году снова вернулся в Ярославль. Был одним из самых востребованных актеров.

«Из недавних ролей Валерия Смирнова — Йорген в спектакле „На краю земли“(16+), Самуил и Уолт Дисней в спектакле „Клуб отчаянных оптимистов“(16+). Оба спектакля ставились на камерной сцене, где актер находится на расстоянии вытянутой руки от зрителя, что требует от исполнителя максимальной достоверности. Валерий Павлович создавал в этих спектаклях живые, наполненные юмором и оптимизмом образы“, — отметили в театре.

Кроме того, Валерий Смирнов снимался в кино. Он играл небольшие, но яркие роли в фильмах «Мосгаз. Дело № 2: палач» (18+), «Земский доктор. Любовь вопреки» (12+), «Котовский» (18+) и других.