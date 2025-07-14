Умер кинорежиссер Александр Митта. Он снял «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда»

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта умер. Ему было 92 года.
«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал его сын Евгений Митта в соцсетях.
В ноябре 2023 года режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу из-за пневмонии. Осложнения возникли на фоне перенесенного ишемического инсульта.
За 52 года работы Митта создал 20 фильмов. Наиболее известна его работа над первым советским триллером «Экипаж» (18+), а также «Друг мой, Колька!» (0+) и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (6+). Последней работой Александра Митты стала кинокартина «Шагал — Малевич» (12+), вышедшая в прокат в 2014 году. Это художественный фильм о жизни русского художника Марка Шагала.
Митта известен не только как режиссер, но и как сценарист. Он написал сценарии к «Точка, точка, запятая» (12+), «Гори, гори, моя звезда» (12+) и «Сказка странствий» (0+).
В 2004 году он был удостоен звания «Народный артист России» и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в отечественный кинематограф в 2008 году.
В 1996 году он получил Гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм «Звонят, откройте дверь» (6+). В 2002 году его сериал «Граница. Таежный роман» (18+) стал номинантом премии «Ника» за лучший сценарий к многосерийному телевизионному художественному фильму. А в 2017 он победил в номинации «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф.