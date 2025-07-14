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Культура Умер кинорежиссер Александр Митта. Он снял «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда»

Умер кинорежиссер Александр Митта. Он снял «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда»

Народному артисту было 92 года

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Режиссеру было 92 года | Источник: «Неизвестная версия» (18+), 2008 год, «ММЦ» СТБ, режиссеры Алексей Гладушевский, Жанна Савченко, Дарина Косач, Елена Рыбкина, Елена Чёрная (II), Елена Косенко, Юлия Симионова, Татьяна Козлова (IV), Елена ЗахарчукРежиссеру было 92 года | Источник: «Неизвестная версия» (18+), 2008 год, «ММЦ» СТБ, режиссеры Алексей Гладушевский, Жанна Савченко, Дарина Косач, Елена Рыбкина, Елена Чёрная (II), Елена Косенко, Юлия Симионова, Татьяна Козлова (IV), Елена Захарчук

Режиссеру было 92 года

Источник:

«Неизвестная версия» (18+), 2008 год, «ММЦ» СТБ, режиссеры Алексей Гладушевский, Жанна Савченко, Дарина Косач, Елена Рыбкина, Елена Чёрная (II), Елена Косенко, Юлия Симионова, Татьяна Козлова (IV), Елена Захарчук

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта умер. Ему было 92 года.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал его сын Евгений Митта в соцсетях.

В ноябре 2023 года режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу из-за пневмонии. Осложнения возникли на фоне перенесенного ишемического инсульта.

За 52 года работы Митта создал 20 фильмов. Наиболее известна его работа над первым советским триллером «Экипаж» (18+), а также «Друг мой, Колька!» (0+) и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (6+). Последней работой Александра Митты стала кинокартина «Шагал — Малевич» (12+), вышедшая в прокат в 2014 году. Это художественный фильм о жизни русского художника Марка Шагала.

Митта известен не только как режиссер, но и как сценарист. Он написал сценарии к «Точка, точка, запятая» (12+), «Гори, гори, моя звезда» (12+) и «Сказка странствий» (0+).

В 2004 году он был удостоен звания «Народный артист России» и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в отечественный кинематограф в 2008 году.

В 1996 году он получил Гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм «Звонят, откройте дверь» (6+). В 2002 году его сериал «Граница. Таежный роман» (18+) стал номинантом премии «Ника» за лучший сценарий к многосерийному телевизионному художественному фильму. А в 2017 он победил в номинации «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф.

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