Погода спутала планы: в Минкульте объяснили, будет ли в Ярославле выступление именитого дирижера

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Отвечаем на вопрос горожан

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5 комментариев
Валерий Гергиев стоит на сцене с микрофоном | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВалерий Гергиев стоит на сцене с микрофоном | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Валерий Гергиев стоит на сцене с микрофоном

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

30 июня в Ярославле в завершение Театральной недели пройдет концерт (6+) объединенного симфонического оркестра, где дирижером вступит Валерий Гергиев. Жители города задались вопросом, не помешает ли погода проведению мероприятия.

«Прогноз погоды на вечер 30 июня крайне неутешительный — штормовое предупреждение, обещают очень сильный дождь», — написала в соцсетях ярославна Ольга.

Ранее в Министерстве региональной безопасности выпускали экстренное предупреждение, что с вечера 29 июня до шести вечера 1 июля стоит ожидать дожди, а в отдельных районах области — грозу.

«Концерт состоится в любую погоду. Если погода не позволит вам посетить концерт, билет можно будет сдать в кассе КЗЦ», — ответили в Министерстве культуры Ярославской области.

Напомним, концерт под руководством Валерия Гергиева пройдет на Советской площади Ярославля в 19:00. Мероприятие, согласно информации КЗЦ «Миллениум», продлится 1 час 30 минут. Билеты уже раскупили, стоимость варьировалась от 500 рублей до 3000.

«Можно сдать билеты по полной стоимости следующим образом: кто покупал в кассе, вернуть в кассу; кто покупал на сайте — возврат произойдет на сайте тоже сегодня, но чуть позже, так так сейчас готовится техподдержка возврата билетов», — рассказали в пресс-службе КЗЦ «Миллениум».

В Ярославле к проведению Театральной недели провели тщательную подготовку. В том числе изменили расписание транспорта, предложили ограничить продажу алкоголя, а также перекрыли движение автомобилей в центре.

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Комментарии
5
Гость
1 час
как мы будем теперь без него жить?
Гость
1 час
"Нас ожидает Самое жаркое лето за всю историю наблюдений....", еще весной вещал голос Гидромедцентра.
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