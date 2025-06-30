Погода спутала планы: в Минкульте объяснили, будет ли в Ярославле выступление именитого дирижера

Валерий Гергиев стоит на сцене с микрофоном Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

30 июня в Ярославле в завершение Театральной недели пройдет концерт (6+) объединенного симфонического оркестра, где дирижером вступит Валерий Гергиев. Жители города задались вопросом, не помешает ли погода проведению мероприятия.

«Прогноз погоды на вечер 30 июня крайне неутешительный — штормовое предупреждение, обещают очень сильный дождь», — написала в соцсетях ярославна Ольга.

Ранее в Министерстве региональной безопасности выпускали экстренное предупреждение, что с вечера 29 июня до шести вечера 1 июля стоит ожидать дожди, а в отдельных районах области — грозу.

«Концерт состоится в любую погоду. Если погода не позволит вам посетить концерт, билет можно будет сдать в кассе КЗЦ», — ответили в Министерстве культуры Ярославской области.

Напомним, концерт под руководством Валерия Гергиева пройдет на Советской площади Ярославля в 19:00. Мероприятие, согласно информации КЗЦ «Миллениум», продлится 1 час 30 минут. Билеты уже раскупили, стоимость варьировалась от 500 рублей до 3000.

«Можно сдать билеты по полной стоимости следующим образом: кто покупал в кассе, вернуть в кассу; кто покупал на сайте — возврат произойдет на сайте тоже сегодня, но чуть позже, так так сейчас готовится техподдержка возврата билетов», — рассказали в пресс-службе КЗЦ «Миллениум».