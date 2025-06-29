В Ярославле выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

В Ярославле в ближайшие часы начнется гроза Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды. В воскресенье, 29 июня, в регионе ожидается гроза с ливнем.

«Сильный дождь, в отдельных районах гроза, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду ожидаются местами на территории Ярославской области и города Ярославля», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Экстренное предупреждение будет действовать с 18:00 29 июня до 18:00 1 июля. Ярославцев просят избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций. При усилении ветра это может быть опасно.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, пасмурная погода сохранится до 30 июня.

«Ночью на юге Центрального федерального округа (ЦФО) под влиянием волнового циклона сохранится дождливая погода, на остальной территории лишь местами пройдет небольшой дождь. Днем под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона с центром над северо-западом европейской территории России с северо-западных областей округа пройдут небольшие, местами умеренные дожди», — предупредили в Гидрометцентре.