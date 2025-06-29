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Лето В Ярославле выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

В Ярославле выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

Публикуем прогноз для горожан

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2 комментария
В Ярославле в ближайшие часы начнется гроза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Ярославле в ближайшие часы начнется гроза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославле в ближайшие часы начнется гроза

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды. В воскресенье, 29 июня, в регионе ожидается гроза с ливнем.

«Сильный дождь, в отдельных районах гроза, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду ожидаются местами на территории Ярославской области и города Ярославля», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Экстренное предупреждение будет действовать с 18:00 29 июня до 18:00 1 июля. Ярославцев просят избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций. При усилении ветра это может быть опасно.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, пасмурная погода сохранится до 30 июня.

«Ночью на юге Центрального федерального округа (ЦФО) под влиянием волнового циклона сохранится дождливая погода, на остальной территории лишь местами пройдет небольшой дождь. Днем под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона с центром над северо-западом европейской территории России с северо-западных областей округа пройдут небольшие, местами умеренные дожди», — предупредили в Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +4…+11 °C°, днем +17…+25 °С. Подробный прогноз по дням регулярно публикуется на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Экстренное предупреждение Гроза Прогноз погоды Росгидрометцентр
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Комментарии
2
Гость
39 минут
"Самое жаркое лето за всю историю наблюдений" по прогнозу товарища Вильфанда Гидромедценторовича в действии. Жара и засуха просто невыносимые. Какой же он всё-таки провидец.
Гость
11 минут
Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет: известно это, Хоть мы признаться не хотим...
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