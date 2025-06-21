Никакого алкоголя? В Ярославле предложили временно ограничить продажу горячительных напитков

В мэрии Ярославля рекомендовали ограничить продажу алкоголя в центре города. Соответствующее постановление 20 июня 2025 года подписал мэр города Артем Молчанов.
Продажу предлагается ограничить на время проведения театрального марафона «Ярославль — театральная столица России» с 27 июня по 29 июня.
«Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции организациям розничной торговли, расположенным в границах территорий, прилегающих к местам проведения общегородских праздничных мероприятий: Волжский бульвар — Волжская набережная — Советская площадь — парк „Стрелка“ (нижний партер) — Которосльная набережная — улица Нахимсона — улица Депутатская — улица Трефолева — переулок Первомайский — улица Первомайская».
Напомним, с 23 по 30 июня в Ярославле можно будет посмотреть бесплатные спектакли. Постановки будут показывать на центральных улицах города в рамках Театральной недели, посвященной 275-летию Волковского театра. Афишу на неделю мы публиковали тут.
Что думаете об инициативе?