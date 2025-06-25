В Ярославле на неделю изменят расписание общественного транспорта

В Ярославле изменят расписание общественного транспорта на время проведения Театральной недели с 23 по 30 июня. Нововведения коснулись маршрутов, которые проходят через центр во все районы города.
«В период с 23 по 29 июня все троллейбусные маршруты, следующие в депо с конечного остановочного пункта „Ярославль-Главный“, будут выполнять рейсы с заездом на остановочный пункт „Богоявленская площадь“ и с остановкой для посадки и высадки пассажиров», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Расписание автобусов с 23 по 27 июня
«Изменения расписания общественного транспорта связано с проведением мероприятий в рамках Театральной недели и необходимо для удобства жителей и гостей города. Расписание действует до 30 июня», — уточнили в правительстве Ярославской области.
В расписании указано время отправления транспорта от конечной остановки.
№ 19К «Красная площадь» — 23:10;
№ 21 «Красная площадь» — 23:28;
№ 56 «Поселок Прибрежный» — 22:34.
28 и 29 июня изменения расписания коснутся только автобусного маршрута № 19К «Красная площадь» — 23:15.
Расписание автобусов на 30 июня
№ 50 «15-й Микрорайон» — 23:29;
№ 4 «Ярославль-Главный» — 00:02;
№ 19К «Красная площадь» — 00:15;
№ 21 «Красная площадь» — 00:30;
№ 33 «ПАТП № 1» — 23:52, «Областная больница» — 00:40;
№ 57 «Фабрика „Красный перевал“» — 23:30, «Улица Гудованцева» — 23:54;
№ 8 «15-й Микрорайон» — 23:33; «ТРК „Ярославский Вернисаж“» — 23:48;
№ 42 «15-й Микрорайон» — 23:33, «Поселок Ку1бышева» — 23:44;
№ 49 «15-й Микрорайон» — 23:20, «Улица Ярославская» — 23:42;
№ 56 «Поселок Прибрежный» — 23:39, «Машприбор» — 23:37;
№ 53 «Гипермаркет Глобус» — 23:49», «ТРК „Ярославский Вернисаж“» — 23:50;
№ 1 «Улица Волгоградская» — 23:28, «5-й Микрорайон» — 23:55;
№ 97С «Улица Большие Полянки» — 23:56, «Фабрика „Красный перевал“» — 23:35.
Расписание троллейбусов на 30 июня
С 22:30 до 00:30 будут работать троллейбусные маршруты:
№ 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“»;
№ 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок»;
№ 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ».
При этом троллейбусные маршруты № 4 и 8 будут следовать до Красной площади. А № 9 — до Богоявленской площади.
Напомним, что на неделе с 23 по 30 июня 2025 года в Ярославле празднуется 275-летние Волковского театра. В честь юбилея в городе ежедневно проводятся бесплатные мероприятия. Подробную афишу на неделю — опубликовали по ссылке.