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Дороги и транспорт В Ярославле на неделю изменят расписание общественного транспорта

В Ярославле на неделю изменят расписание общественного транспорта

Это случится из-за Театральной недели

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Расписание автобусов и троллейбусов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРасписание автобусов и троллейбусов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Расписание автобусов и троллейбусов в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменят расписание общественного транспорта на время проведения Театральной недели с 23 по 30 июня. Нововведения коснулись маршрутов, которые проходят через центр во все районы города.

«В период с 23 по 29 июня все троллейбусные маршруты, следующие в депо с конечного остановочного пункта „Ярославль-Главный“, будут выполнять рейсы с заездом на остановочный пункт „Богоявленская площадь“ и с остановкой для посадки и высадки пассажиров», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Расписание автобусов с 23 по 27 июня

«Изменения расписания общественного транспорта связано с проведением мероприятий в рамках Театральной недели и необходимо для удобства жителей и гостей города. Расписание действует до 30 июня», — уточнили в правительстве Ярославской области.

В расписании указано время отправления транспорта от конечной остановки.

  • № 19К «Красная площадь» — 23:10;

  • № 21 «Красная площадь» — 23:28;

  • № 56 «Поселок Прибрежный» — 22:34.

28 и 29 июня изменения расписания коснутся только автобусного маршрута № 19К «Красная площадь» — 23:15.

Расписание автобусов на 30 июня

  • № 50 «15-й Микрорайон» — 23:29;

  • № 4 «Ярославль-Главный» — 00:02;

  • № 19К «Красная площадь» — 00:15;

  • № 21 «Красная площадь» — 00:30;

  • № 33 «ПАТП № 1» — 23:52, «Областная больница» — 00:40;

  • № 57 «Фабрика „Красный перевал“» — 23:30, «Улица Гудованцева» — 23:54;

  • № 8 «15-й Микрорайон» — 23:33; «ТРК „Ярославский Вернисаж“» — 23:48;

  • № 42 «15-й Микрорайон» — 23:33, «Поселок Ку1бышева» — 23:44;

  • № 49 «15-й Микрорайон» — 23:20, «Улица Ярославская» — 23:42;

  • № 56 «Поселок Прибрежный» — 23:39, «Машприбор» — 23:37;

  • № 53 «Гипермаркет Глобус» — 23:49», «ТРК „Ярославский Вернисаж“» — 23:50;

  • № 1 «Улица Волгоградская» — 23:28, «5-й Микрорайон» — 23:55;

  • № 97С «Улица Большие Полянки» — 23:56, «Фабрика „Красный перевал“» — 23:35.

Расписание троллейбусов на 30 июня

С 22:30 до 00:30 будут работать троллейбусные маршруты:

  • № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“»;

  • № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок»;

  • № 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ».

При этом троллейбусные маршруты № 4 и 8 будут следовать до Красной площади. А № 9 — до Богоявленской площади.

Напомним, что на неделе с 23 по 30 июня 2025 года в Ярославле празднуется 275-летние Волковского театра. В честь юбилея в городе ежедневно проводятся бесплатные мероприятия. Подробную афишу на неделю — опубликовали по ссылке.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Автобусы Расписание Троллейбусы
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