В центре Ярославля ограничили движение автомобилей. Схема объезда

С семи часов утра 23 июня в Ярославле ввели ограничения дорожного движения из-за проведения Театральной недели, посвящённой 275-летию Волковского театра. Центр частично будет перекрыт до 30 июня.
«На участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — сообщили в Департаменте городского хозяйства Ярославля.
Где действуют ограничения:
улица Советская;
улица Кирова;
улица Нахимсона;
Советская площадь;
Народный переулок;
Советский переулок;
улица Революционная;
площадь Челюскинцев;
улица Андропова;
Которосльная набережная (верхний и нижний ярус);
Волжская набережная (нижний ярус) вводится временное ограничение движения транспортных средств.
Празднование Театральной недели пройдет с размахом. В Ярославле будет открыто несколько площадок, стала известна полная афиша мероприятия. Одним из главных событий будет концерт (6+) объединенного симфонического оркестра, котором будет дирижировать Валерий Гергиев.
В мэрии Ярославля предложили ограничить продажу алкоголя на время проведения театрального марафона «Ярославль — театральная столица России» с 27 июня по 29 июня.