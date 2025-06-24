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Дороги и транспорт В центре Ярославля ограничили движение автомобилей. Схема объезда

В центре Ярославля ограничили движение автомобилей. Схема объезда

Причина в проведении мероприятия

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1 комментарий
В Ярославле ввели ограничения дорожного движения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ввели ограничения дорожного движения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ввели ограничения дорожного движения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С семи часов утра 23 июня в Ярославле ввели ограничения дорожного движения из-за проведения Театральной недели, посвящённой 275-летию Волковского театра. Центр частично будет перекрыт до 30 июня.

«На участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — сообщили в Департаменте городского хозяйства Ярославля.

Где действуют ограничения:

  • улица Советская;

  • улица Кирова;

  • улица Нахимсона;

  • Советская площадь;

  • Народный переулок;

  • Советский переулок;

  • улица Революционная;

  • площадь Челюскинцев;

  • улица Андропова;

  • Которосльная набережная (верхний и нижний ярус);

  • Волжская набережная (нижний ярус) вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Празднование Театральной недели пройдет с размахом. В Ярославле будет открыто несколько площадок, стала известна полная афиша мероприятия. Одним из главных событий будет концерт (6+) объединенного симфонического оркестра, котором будет дирижировать Валерий Гергиев.

В мэрии Ярославля предложили ограничить продажу алкоголя на время проведения театрального марафона «Ярославль — театральная столица России» с 27 июня по 29 июня.

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корреспондент
Транспорт Ограничения в движении
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Интересно кого сегодня отпевали в Яковлевском храме. Столько машин и народу. Осталось только движение ограничить.
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