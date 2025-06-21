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Развлечения В Ярославле прямо на улицах города бесплатно будут давать спектакли. Афиша на неделю

В Ярославле прямо на улицах города бесплатно будут давать спектакли. Афиша на неделю

Постановки смогут посмотреть все желающие

14 469
9 комментариев
Афиша на Театральную неделю в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАфиша на Театральную неделю в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Афиша на Театральную неделю в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 23 по 30 июня в Ярославле можно будет посмотреть бесплатные спектакли. Постановки будут показывать на центральных улицах города в рамках Театральной недели, посвященной 275-летию Волковского театра.

«Гости ярославской Театральной недели смогут бесплатно посмотреть самые яркие спектакли ярославских театров. Это прекрасная возможность познакомиться с творческим потенциалом наших артистов», — сказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Театральный марафон откроется 23 июня в 19:00 на Советской площади. На сцене выступит труппа Волковского театра с фолк-мюзиклом «От Некрасова до Некрасова» (12+).

Афиша Театральной недели по дням | Источник: Михаил Евраев / T.meАфиша Театральной недели по дням | Источник: Михаил Евраев / T.me
Все мероприятия приурочены к 275-летию театра имени Ф.&nbsp;Г.&nbsp;Волкова | Источник: Михаил Евраев / T.meВсе мероприятия приурочены к 275-летию театра имени Ф.&nbsp;Г.&nbsp;Волкова | Источник: Михаил Евраев / T.me

В Ярославле будет открыто несколько площадок. На Доманском острове откроется сцена для малышей и их родителей. Гостям обещают показать спектакли театров кукол, провести творческие встречи с артистами и игровые программы.

На Стрелке днем будут проходить мастер-классы, квизы и игры, вечером — спектакли, концерты и арт-перформансы от приглашенных театров.

Главные события развернутся на сцене на Советской площади 30 июня. Здесь выступят ведущие коллективы региона, ярославский симфонический оркестр и оркестры Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева. Правда, чтобы посмотреть концерт, заранее надо будет купить билеты на сайте КЗЦ «Миллениум». По данным на 18 июня, билеты в продажу пока не поступили. Как сообщили 76.RU на кассе в КЗЦ, вся информация о стоимости билетов и старте их продажи будет известна позже.

Финал Театральной недели пройдет 30 июня. Тогда состоится ночное шоу на площади Волкова с исторической реконструкцией и 3D-мэппингом на фасаде театра.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
9
Гость
22 июня, 08:05
такого ещё не было, посмотрим что получится.
Гость
22 июня, 12:14
Бесплатные спектакли! Люди, всё для вас - просвещайтесь! 🎟️
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