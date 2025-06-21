В Ярославле прямо на улицах города бесплатно будут давать спектакли. Афиша на неделю

Афиша на Театральную неделю в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 23 по 30 июня в Ярославле можно будет посмотреть бесплатные спектакли. Постановки будут показывать на центральных улицах города в рамках Театральной недели, посвященной 275-летию Волковского театра.

«Гости ярославской Театральной недели смогут бесплатно посмотреть самые яркие спектакли ярославских театров. Это прекрасная возможность познакомиться с творческим потенциалом наших артистов», — сказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Театральный марафон откроется 23 июня в 19:00 на Советской площади. На сцене выступит труппа Волковского театра с фолк-мюзиклом «От Некрасова до Некрасова» (12+).

В Ярославле будет открыто несколько площадок. На Доманском острове откроется сцена для малышей и их родителей. Гостям обещают показать спектакли театров кукол, провести творческие встречи с артистами и игровые программы.

На Стрелке днем будут проходить мастер-классы, квизы и игры, вечером — спектакли, концерты и арт-перформансы от приглашенных театров.

Главные события развернутся на сцене на Советской площади 30 июня. Здесь выступят ведущие коллективы региона, ярославский симфонический оркестр и оркестры Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева. Правда, чтобы посмотреть концерт, заранее надо будет купить билеты на сайте КЗЦ «Миллениум». По данным на 18 июня, билеты в продажу пока не поступили. Как сообщили 76.RU на кассе в КЗЦ, вся информация о стоимости билетов и старте их продажи будет известна позже.