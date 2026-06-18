«Не боюсь смерти, боюсь за тех, кого люблю». История серийного маньяка, который «чистил» мир от геев*

Перестроечный 1988 год. В подмосковных лесах и лесопарках Кунцева, Измайлова, Лосиного острова и Раменского начали находить обезображенные трупы. На первый взгляд это были тела ничем не примечательных пенсионерок, подростков и гомосексуалов*.
Одни были обезглавлены, вторые подорваны изнутри петардами, а на третьих обожжены волосы. Поначалу милиционеры не связывали убийства в серию — уж слишком хаотичные и непоследовательные они были. Да и общего признака, по которому преступник выбирает жертву, найти не могли. И даже не подозревали, что под Москвой начал орудовать маньяк, а дела так и оставались нераскрытыми «висяками».
Пока силовики гадали, кто стоит за зверскими преступлениями, «балашихинский потрошитель», называвший себя «санитаром общества», продолжал «очищать» мир от «грязных элементов» и верить, что избавляет его от «греха». На протяжении пяти лет опытные следователи по какой-то причине не могли поймать жестокого маньяка-великана.
Корреспондент MSK1.RU Вера Борисова рассказывает историю Сергея Ряховского — болезненного мальчика, привязанного к маме, который рыдал из-за смерти попугая, но жестоко расправился с 18 людьми без капли сожаления.
Болезненный мальчик Сережа
Родился маленький Сережа в подмосковной Балашихе (из-за чего и получил свое прозвище в заголовках журналистов) в полной семье рабочих. В детстве он много болел и говорить начал только в три года, поэтому мать сильно опекала мальчика и даже долгое время водила его за руку в школу.
Как позднее стало известно, у ребенка было повреждение мозга, которое он получил во время родов: плод был слишком крупным, но врачи не стали делать кесарево сечение. Сергей вырос замкнутым ребенком, со сверстниками не общался.
В отличие от многих других серийных маньяков, в детстве не отличался особой жестокостью: не топил щенят и не убивал рыбок. Однажды принес домой котенка, который через время заболел и умер. А затем у Сережи умер попугай. Смерть домашних питомцев мальчик долго оплакивал.
С трудом окончив восемь классов, парень поступил в местное ПТУ, после чего год проработал электромонтером в компании «Криогенмаш», специализирующейся на производстве оборудования, с помощью которого можно получать чистые газы. После этого с постоянной работой у него не клеилось, поэтому жил в основном на пенсию родителей. Ряховский был высоким и полным: рост — 195 сантиметров, а вес — 130 килограммов, за что знакомые нередко дразнили его.
Когда парню исполнилось 20, он стал испытывать, как сам говорил, «непреодолимое желание интимной близости», хоть практически и не интересовался противоположным полом. Ряховский попытался ухаживать за понравившейся девушкой, но с ним она избегала безлюдных мест: боялась, потому что он нередко бросался на людей, устраивая скандалы в электричках.
Через время после неудачного любовного опыта Ряховского перемкнуло. Теперь его интересовали не молодые девицы, а старые женщины, доживающие свои годы на пенсии. Но в попытке заполучить их внимание он нашел только один жестокий способ.
С марта по ноябрь 1982 года в Гольяново Ряховский совершил десять нападений на пожилых женщин и попытался их изнасиловать. 24 ноября в процессе «охоты» на очередную жертву милиционеры успели его остановить и поймать. Сергея Ряховского осудили за злостное хулиганство и приговорили к 4 годам лишения свободы.
«Но остановиться уже не мог»
За сексуальные преступления, которые зэки осуждают, в тюрьме его сделали «опущенным» (самая низшая ступень в тюремной иерархии) и склоняли к всевозможным унижениям. Насильник отсидел полный срок, вышел и пришел к выводу, что жертв нельзя оставлять в живых. А в первую очередь надо чистить общество от гомосексуалистов*, которых он считал людьми второго сорта.
«Позднее я понял, что со мной происходит что-то странное, но остановиться уже не мог. Освободился я в ноябре 1986 года, но и после освобождения мне не было покоя», — позднее писал Ряховский генеральному прокурору.
Из материалов дела: «Я считаю гомосексуалистов* и проституток ненормальными людьми, и исправить их можно методом реинкарнации. И это считаю своей высшей миссией», — говорил Ряховский.
Озверев за несколько лет за решеткой, насильник решился на первое убийство. 19 июня 1988 года Ряховский прогуливался по Измайловскому парку. Там он познакомился с 41-летним почтальоном Анатолием Волковым, который предложил заняться сексом* за деньги. Маньяк согласился.
На следующий день Ряховский отправился вместе с новым знакомым к нему на дачу в подмосковный поселок Битца. Идти нужно было через лес. Этим и воспользовался Ряховский. Он достал из кармана отвертку и нанес жертве несколько ударов в спину, а затем принялся душить Волкова.
Чтобы все поняли, что погибший имел нетрадиционную сексуальную ориентацию*, «балашихинский потрошитель» раздел его, положил его на пень поперек лежащей березы. Вечером того дня Волков должен был поехать в роддом, чтобы увидеть своего новорожденного внука.
«Я забрал его „Селгу“ (марка популярных в СССР портативных транзисторных радиоприемников. — Прим. ред.) и до самого дома слушал. Был интересная передача», — вспоминал Ряховский.
Из материалов дела: «С целью лишения жизни ему были причинены… семь колотых ран в области груди; кровоизлияния в правой кивательной мышце, мягких тканях шеи справа, в области языка… в мягких тканях височной области справа, в подключичной области. Смерть Волкова наступила от острой кровопотери, вызванной телесными повреждениями».
«Лучше машина меня собьет, чем он меня замучает»
За несколько дней до первого убийства Ряховский напал на Маргариту Георгиевну, которая ждала автобус на остановке «11-й километр МКАД». Он выхватил у женщины сумку и складным ножом нанес удар в живот. Пострадавшей удалось выжить — спасли несколько слоев одежды. Пытаясь спастись от маньяка, Маргарита выбежала на проезжую часть.
«Вдруг слышу шаги, подходит сзади человек и хватает меня за очки. И говорит: „Бери сумку и иди в лес“. Я повернулась, и он в ту же минуту ударил меня ножом в живот. Я закричала, швырнула ему сумку: „Бери!“ А он стоит в стороне и смотрит. Тогда я выбежала на проезжую часть дороги, думаю: „Пусть лучше машина меня собьет, чем он меня замучает!“» — позднее вспоминала на допросе выжившая.
Через 2 недели после этого маньяк набросился на 20-летнюю Светлану в Кузьминском лесопарке вблизи улицы Головачева. С собой у него был топор, обухом которого он нанес ей несколько ударов по голове. Но убить ее по неизвестной причине так и не смог.
Прошло меньше месяца с первого убийства. 4 июля под Подольском Ряховский со спины напал на 70-летнюю Клавдию Хохлову — добродушную пенсионерку в белой косынке и с сумкой наперевес, из которой торчали рыбьи хвосты. Маньяк накинулся на нее и нанес 14 ударов отверткой в грудь, спину и плечи. Жертву обнаружил случайный прохожий, который и вызвал скорую. Но описать убийцу Клавдия Васильевна не смогла — скончалась на следующий день.
«У нее на глазах косынка, вся в крови. И платье всё было в крови. Я подошел спросил: „Что случилось?“ Она сказала, что на нее сзади напал мужчина. Она не видела его. Я спросил: „Кто?“ Она сказала, что не знает», — говорил мужчина, который нашел Хохлову.
Сентябрь, Кунцево. Очередная жертва «балашихинского потрошителя» — 62-летняя местная жительница, которую Ряховский трижды ударил отверткой в спину.
Январь 1989 года. Сергей Ряховский прогуливался недалеко от автобусной остановки у Лосиного острова под Балашихой. Мимо него на лыжах промчался 16-летний Виталий Зайцев. Задел лыжной палкой и не извинился.
Маньяк взбесился, догнал школьника, повалил на землю и задушил, а после изнасиловал, надругавшись над телом подростка. А после проткнул его той самой лыжной палкой. Лыжи убитого он унес с собой, но затем по какой-то причине выкинул в 500–800 метрах от места преступления. Тело мальчика нашел его отец.
Тогда следователи думали, что за убийством стоит другой серийный маньяк — Сергей Головкин, который тоже орудовал в Московской области и убивал мальчиков. Но «Фишера», как его прозвали журналисты, поймали лишь в 1992 году. И выяснилось, что в день убийства Зайцева у него было железное алиби. Следствие почти на полгода зашло в тупик. В деле появился очередной «висяк».
«Этот ублюдок отнял у меня последнего сына»
Прошло больше двух месяцев, и Ряховский вновь вышел на охоту. 11 марта в Измайловском парке он встретил 42-летнего Геннадия Машковича, который предложил маньяку заняться сексом*. «Балашихинский потрошитель» согласился и заманил жертву в лес, где зарубил Машковича топором.
В мае Ряховский убил 58-летнюю прохожую в Одинцовском районе. На месте преступления он обронил свою расческу. Но даже это не приблизило милиционеров к поимке душегуба. А нападения тем временем продолжались.
9 июня Ряховский расправился с 53-летней женщиной, которая приехала навестить могилу недавно умершего отца. Позднее сам Сергей рассказывал, что они занимались сексом и во время полового акта женщина потребовала от него деньги, вероятно, за предоставленные услуги. Маньяк вспылил и убил ее.
Прошло чуть меньше года, прежде чем «балашихинский потрошитель» убил снова. 13 июля 1990 года. Прогуливаясь по уже излюбленному Измайловскому парку, Ряховский познакомился с некой 45-летней гражданкой Шумаковой. Сначала маньяк задушил ее, затем вспорол ей живот и отрубил голову, оставив рядом с телом. Через месяц Ряховский расправился еще с одной женщиной, которая недавно вышла из колонии. Ее останки нашли лишь в сентябре.
Расстояния между убийствами становились всё больше, а опытные следователи всё так и не вышли на след Ряховского. 22 февраля 1991 года он напал на 48-летнюю Татьяну Ноткину — женщина была из профессорской семьи. В тот день она каталась на лыжах в районе Малаховки. Маньяк сначала задушил женщину, а после дважды изнасиловал ее труп.
В августе Ряховский, жестоко избив, перерезал горло 64-летней пенсионерке. Маньяк искусал тело жертвы после ее смерти. Через какое-то время сын погибшей заявил, что мать не вернулась с дачи. Но было уже поздно.
1992 год. 30 июня около пяти вечера неподалеку от подмосковной деревни Летово Сергей Ряховский приглядел новую жертву — 71-летнюю Екатерину Алексеевну. Женщина шла по лесной тропинке и не заметила, что позади нее крадется здоровый мужчина. Великан схватил ее за шею, швырнул об дерево и начал топтать ноги жертвы. Но на тропинке появился случайный свидетель. И Ряховский быстро сбежал с места преступления.
Прошел год с последнего убийства. Ряховский решил продолжить «охоту» в Измайловском парке. В сентябре недалеко от Оленьего пруда он зарезал и изнасиловал труп гомосексуалиста* Олега Болдина.
Болдин ранее отбывал наказание за растление несовершеннолетних.
В декабре маньяк напал на 61-летнюю пенсионерку Мухину. Но женщина отчаянно хотела жить — ей удалось вырваться. В том же месяце в общественном туалете Измайловского парка Ряховский познакомился с 29-летним Хаметом Мамутовым, который предложил заняться сексом* в лесу. Маньяк расправился с ним, как и с другими своими жертвами.
Из материалов дела: «19 декабря 1992 года около 17 часов в Измайловском парке был умышленно беспричинно лишен жизни гр-н М. Х. путем нанесения ему ударов ножом в область живота и шеи, причинения колото-резаной раны на передней брюшной стенке с повреждением сердечной сумки и сердца, колото-резаного ранения левой боковой поверхности шеи с пересечением левой подчелюстной и левой околопозвоночной артерии, что вызвало шок, кровопотерю и смерть потерпевшего».
«Я перед этим потеряла старшего сына, он попал под поезд. Мне тяжело очень… И вот через два с половиной месяца этот ублюдок отнял у меня последнего сына. Мне жить не хочется», — говорила мать Хамета.
25 декабря Ряховский напал на 57-летнюю Раису Фурманову, которая каталась на лыжах. В прошлом она была мастером спорта. Женщина вцепилась зубами в палец маньяка. Он закричал и оттолкнул жертву.
«Он как из-под земли вырос, я потом ходила, смотрела по следам. Он стоял за деревом и меня выжидал. Такой высокий, здоровый, и что я запомнила: злые, колючие глаза исподлобья. Такое впечатление, что подойдет и задушит. Я поняла, что это охотник, выслеживал. Хотела отвлечь его, спросила: „Чего вы портите лыжню?“ А он обхватил меня, закрыл рукой рот: „Молчи, сука!“» — рассказывала выжившая, благодаря которой и удалось составить первый фоторобот преступника.
Отрезал голову ребенка и сжег вместе с учебниками
Зима 1993 года — маньяк всё не может остановиться. В лесу недалеко от подмосковного города Электроугли «балашихинский потрошитель» убивает 77-летнего Никифора Орлова — ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионер рубил сухостой, когда на него напали.
Ряховский вырвал у него топор, зарубил, а затем оттащил труп, изнасиловал его, отрубил голову и руку. На следующий день он вернулся на место преступления и отпилил ножовкой ногу. К Орлову на Рождество приехал сын, который увидел на столе записку: «Скоро буду». Но прошел день, второй, а отца всё не было.
«На следующий день я вернулся сюда. Обнаружил уже замерзший труп. Не знаю, зачем… но взял ножовку и отпилил ногу», — говорил позднее во время следственных действий Ряховский.
В начале марта под Одинцово маньяк убил и изнасиловал 55-летнюю пенсионерку Ольгу Шпаро, которая занималась творчеством. Затем он поместил в ее тело взрывпакет, поджег волосы, залил фитиль и оставил тело.
Нашли тело только спустя два дня. На очках Шпаро обнаружили четкий отпечаток убийцы. Но результаты экспертизы не вывели на Ряховского, несмотря на то, что данные о нем были в базе милиции после его первой судимости.
8 апреля 14-летний Ринат Хайруллин, который учился в интернате для детей с задержкой умственного развития, ехал в одной электричке вместе с «балашихинским потрошителем». Ряховский якобы случайно уже на выходе из поезда обронил бумажник.
Мальчик побежал за мужчиной, чтобы вернуть ему кошелек — они разговорились. Маньяк предложил ему помочь разобраться в математике. Вместе они шли по лесу, где Ряховский набросился на ребенка, задушил и изнасиловал. А после отрезал голову, отнес к куче валежника, где и сжег вместе с учебниками школьника.
12 апреля Ряховский совершил последнее доказанное убийство. От самой электрички маньяк преследовал 62-летнюю Анну Нарсенян и напал на нее в лесу под Одинцовом. Пенсионерка попыталась отбиться от нападавшего с помощью газового баллончика. Но это ее не спасло.
«Балашихинский потрошитель» жестоко избил женщину буравчиком, который выпал у нее из кармана, задушил и изнасиловал ее труп. На теле помадой он написал: «Привэт из Чечни». Ряховский намеренно сделал ошибку, надеясь, что следователи подумают: убили кавказцы.
На следующий день после жестокой расправы, 13 апреля, Ряховского потянуло на место убийства Ольги Шпаро. Так он и оказался в засаде. Милиционеры поджидали маньяка и узнали великана по фотороботу от одной из выживших. Серийный убийца без колебаний сознался во всех преступлениях. И даже в тех, в которых его не подозревали.
При обыске в его квартире милиционеры обнаружили дневник. В нем маньяк считал количество жертв, помечая их красными и синими гробиками. Также нашли тетрадь, в которой серийный убийца записывал фантастическую повесть «Старфал».
В ней главный герой — Командор — путешествует по галактике и проводит «зачистки» планет и пиратских космических кораблей. Он уничтожает «неполноценных» граждан, сжигая их огнеметом или выбрасывая в открытый космос.
«Я еще вернусь, татарская морда!»
«Балашихинского потрошителя» признали вменяемым, что сильно разозлило его, и через время он отказался от всех своих показаний. Несмотря на это, Сергея Ряховского признали виновным в 18 из 19 предъявленных ему убийствах и в двух покушениях на убийство. 11 июля 1995 года суд приговорил маньяка к смертной казни через расстрел.
На заседании присутствовали лишь потерпевшие и родственники жертв. Тогда же мать убитого Хамета Мамутова прокляла Ряховского. В ответ он ей крикнул: «Я еще вернусь, татарская морда!» Но приговор не привели в исполнение: в 1997 году ввели мораторий на смертную казнь. И наказание заменили на пожизненное лишение свободы.
12 ноября 2007 года Сергей Ряховский умер в колонии «Мордовская зона» из-за запущенного туберкулеза легких. До смерти маньяк написал письмо следователю, который вел его дело:
«Пожалуйста, помогите мне попасть в больницу общего типа. Вы понимаете, в каком положении я сейчас нахожусь? Для меня сейчас важно только одно: быть или не быть. Если Вы не хотите помочь в том, что я прошу, сделайте то, что называется „при попытке к бегству“. Я не боюсь смерти, я боюсь за тех, кого люблю, кто мне дорог».
* Относится к движению ЛГБТ, которое признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории России.