«Не боюсь смерти, боюсь за тех, кого люблю». История серийного маньяка, который «чистил» мир от геев*

Рассказываем историю серийного маньяка Сергея Ряховского из подмосковной Балашихи Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Перестроечный 1988 год. В подмосковных лесах и лесопарках Кунцева, Измайлова, Лосиного острова и Раменского начали находить обезображенные трупы. На первый взгляд это были тела ничем не примечательных пенсионерок, подростков и гомосексуалов*.

Одни были обезглавлены, вторые подорваны изнутри петардами, а на третьих обожжены волосы. Поначалу милиционеры не связывали убийства в серию — уж слишком хаотичные и непоследовательные они были. Да и общего признака, по которому преступник выбирает жертву, найти не могли. И даже не подозревали, что под Москвой начал орудовать маньяк, а дела так и оставались нераскрытыми «висяками».

Пока силовики гадали, кто стоит за зверскими преступлениями, «балашихинский потрошитель», называвший себя «санитаром общества», продолжал «очищать» мир от «грязных элементов» и верить, что избавляет его от «греха». На протяжении пяти лет опытные следователи по какой-то причине не могли поймать жестокого маньяка-великана.

Корреспондент MSK1.RU Вера Борисова рассказывает историю Сергея Ряховского — болезненного мальчика, привязанного к маме, который рыдал из-за смерти попугая, но жестоко расправился с 18 людьми без капли сожаления.

Где находили тела жертв маньяка Источник: Мария Романова / Городские медиа Список жертв Сергея Ряховского Источник: Мария Романова / Городские медиа

Болезненный мальчик Сережа

Родился маленький Сережа в подмосковной Балашихе (из-за чего и получил свое прозвище в заголовках журналистов) в полной семье рабочих. В детстве он много болел и говорить начал только в три года, поэтому мать сильно опекала мальчика и даже долгое время водила его за руку в школу.

Как позднее стало известно, у ребенка было повреждение мозга, которое он получил во время родов: плод был слишком крупным, но врачи не стали делать кесарево сечение. Сергей вырос замкнутым ребенком, со сверстниками не общался.

Сергей Ряховский рос болезненным мальчиком Источник: YouTube.com

В отличие от многих других серийных маньяков, в детстве не отличался особой жестокостью: не топил щенят и не убивал рыбок. Однажды принес домой котенка, который через время заболел и умер. А затем у Сережи умер попугай. Смерть домашних питомцев мальчик долго оплакивал.

С трудом окончив восемь классов, парень поступил в местное ПТУ, после чего год проработал электромонтером в компании «Криогенмаш», специализирующейся на производстве оборудования, с помощью которого можно получать чистые газы. После этого с постоянной работой у него не клеилось, поэтому жил в основном на пенсию родителей. Ряховский был высоким и полным: рост — 195 сантиметров, а вес — 130 килограммов, за что знакомые нередко дразнили его.

Когда парню исполнилось 20, он стал испытывать, как сам говорил, «непреодолимое желание интимной близости», хоть практически и не интересовался противоположным полом. Ряховский попытался ухаживать за понравившейся девушкой, но с ним она избегала безлюдных мест: боялась, потому что он нередко бросался на людей, устраивая скандалы в электричках.

Всё об истории маньяка мы собрали в отдельном видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Через время после неудачного любовного опыта Ряховского перемкнуло. Теперь его интересовали не молодые девицы, а старые женщины, доживающие свои годы на пенсии. Но в попытке заполучить их внимание он нашел только один жестокий способ.

С марта по ноябрь 1982 года в Гольяново Ряховский совершил десять нападений на пожилых женщин и попытался их изнасиловать. 24 ноября в процессе «охоты» на очередную жертву милиционеры успели его остановить и поймать. Сергея Ряховского осудили за злостное хулиганство и приговорили к 4 годам лишения свободы.

Перед серией нападений Ряховский отсидел в колонии Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

«Но остановиться уже не мог»

За сексуальные преступления, которые зэки осуждают, в тюрьме его сделали «опущенным» (самая низшая ступень в тюремной иерархии) и склоняли к всевозможным унижениям. Насильник отсидел полный срок, вышел и пришел к выводу, что жертв нельзя оставлять в живых. А в первую очередь надо чистить общество от гомосексуалистов*, которых он считал людьми второго сорта.

«Позднее я понял, что со мной происходит что-то странное, но остановиться уже не мог. Освободился я в ноябре 1986 года, но и после освобождения мне не было покоя», — позднее писал Ряховский генеральному прокурору.

Из материалов дела: «Я считаю гомосексуалистов* и проституток ненормальными людьми, и исправить их можно методом реинкарнации. И это считаю своей высшей миссией», — говорил Ряховский.

Ряховский понимал, что с ним происходит что-то странное, но остановиться и не убивать не мог Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Озверев за несколько лет за решеткой, насильник решился на первое убийство. 19 июня 1988 года Ряховский прогуливался по Измайловскому парку. Там он познакомился с 41-летним почтальоном Анатолием Волковым, который предложил заняться сексом* за деньги. Маньяк согласился.

Что известно о гибели Анатолия Волкова Источник: Мария Романова / Городские медиа

На следующий день Ряховский отправился вместе с новым знакомым к нему на дачу в подмосковный поселок Битца. Идти нужно было через лес. Этим и воспользовался Ряховский. Он достал из кармана отвертку и нанес жертве несколько ударов в спину, а затем принялся душить Волкова.

Чтобы все поняли, что погибший имел нетрадиционную сексуальную ориентацию*, «балашихинский потрошитель» раздел его, положил его на пень поперек лежащей березы. Вечером того дня Волков должен был поехать в роддом, чтобы увидеть своего новорожденного внука.

Во время допросов Ряховский сам не мог объяснить до конца, зачем он так жестоко расправлялся со своими жертвами Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

«Я забрал его „Селгу“ (марка популярных в СССР портативных транзисторных радиоприемников. — Прим. ред.) и до самого дома слушал. Был интересная передача», — вспоминал Ряховский.

Из материалов дела: «С целью лишения жизни ему были причинены… семь колотых ран в области груди; кровоизлияния в правой кивательной мышце, мягких тканях шеи справа, в области языка… в мягких тканях височной области справа, в подключичной области. Смерть Волкова наступила от острой кровопотери, вызванной телесными повреждениями».

На очках одной из жертв обнаружили отпечатки нападавшего Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

«Лучше машина меня собьет, чем он меня замучает»

За несколько дней до первого убийства Ряховский напал на Маргариту Георгиевну, которая ждала автобус на остановке «11-й километр МКАД». Он выхватил у женщины сумку и складным ножом нанес удар в живот. Пострадавшей удалось выжить — спасли несколько слоев одежды. Пытаясь спастись от маньяка, Маргарита выбежала на проезжую часть.

«Вдруг слышу шаги, подходит сзади человек и хватает меня за очки. И говорит: „Бери сумку и иди в лес“. Я повернулась, и он в ту же минуту ударил меня ножом в живот. Я закричала, швырнула ему сумку: „Бери!“ А он стоит в стороне и смотрит. Тогда я выбежала на проезжую часть дороги, думаю: „Пусть лучше машина меня собьет, чем он меня замучает!“» — позднее вспоминала на допросе выжившая.

Некоторым жертвам серийного маньяка удалось спастись Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Через 2 недели после этого маньяк набросился на 20-летнюю Светлану в Кузьминском лесопарке вблизи улицы Головачева. С собой у него был топор, обухом которого он нанес ей несколько ударов по голове. Но убить ее по неизвестной причине так и не смог.

Прошло меньше месяца с первого убийства. 4 июля под Подольском Ряховский со спины напал на 70-летнюю Клавдию Хохлову — добродушную пенсионерку в белой косынке и с сумкой наперевес, из которой торчали рыбьи хвосты. Маньяк накинулся на нее и нанес 14 ударов отверткой в грудь, спину и плечи. Жертву обнаружил случайный прохожий, который и вызвал скорую. Но описать убийцу Клавдия Васильевна не смогла — скончалась на следующий день.

«У нее на глазах косынка, вся в крови. И платье всё было в крови. Я подошел спросил: „Что случилось?“ Она сказала, что на нее сзади напал мужчина. Она не видела его. Я спросил: „Кто?“ Она сказала, что не знает», — говорил мужчина, который нашел Хохлову.

Сентябрь, Кунцево. Очередная жертва «балашихинского потрошителя» — 62-летняя местная жительница, которую Ряховский трижды ударил отверткой в спину.

Январь 1989 года. Сергей Ряховский прогуливался недалеко от автобусной остановки у Лосиного острова под Балашихой. Мимо него на лыжах промчался 16-летний Виталий Зайцев. Задел лыжной палкой и не извинился.

Пропавшего мальчика искали Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Маньяк взбесился, догнал школьника, повалил на землю и задушил, а после изнасиловал, надругавшись над телом подростка. А после проткнул его той самой лыжной палкой. Лыжи убитого он унес с собой, но затем по какой-то причине выкинул в 500–800 метрах от места преступления. Тело мальчика нашел его отец.

Место, где нашли тело мальчика, который катался на лыжах и столкнулся с Ряховским Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Тогда следователи думали, что за убийством стоит другой серийный маньяк — Сергей Головкин, который тоже орудовал в Московской области и убивал мальчиков. Но «Фишера», как его прозвали журналисты, поймали лишь в 1992 году. И выяснилось, что в день убийства Зайцева у него было железное алиби. Следствие почти на полгода зашло в тупик. В деле появился очередной «висяк».

Что известно о смерти Зайцева Источник: Мария Романова / Городские медиа

«Этот ублюдок отнял у меня последнего сына»

Прошло больше двух месяцев, и Ряховский вновь вышел на охоту. 11 марта в Измайловском парке он встретил 42-летнего Геннадия Машковича, который предложил маньяку заняться сексом*. «Балашихинский потрошитель» согласился и заманил жертву в лес, где зарубил Машковича топором.

В мае Ряховский убил 58-летнюю прохожую в Одинцовском районе. На месте преступления он обронил свою расческу. Но даже это не приблизило милиционеров к поимке душегуба. А нападения тем временем продолжались.

Следствие несколько лет не могло выйти на след маньяка Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

9 июня Ряховский расправился с 53-летней женщиной, которая приехала навестить могилу недавно умершего отца. Позднее сам Сергей рассказывал, что они занимались сексом и во время полового акта женщина потребовала от него деньги, вероятно, за предоставленные услуги. Маньяк вспылил и убил ее.

Прошло чуть меньше года, прежде чем «балашихинский потрошитель» убил снова. 13 июля 1990 года. Прогуливаясь по уже излюбленному Измайловскому парку, Ряховский познакомился с некой 45-летней гражданкой Шумаковой. Сначала маньяк задушил ее, затем вспорол ей живот и отрубил голову, оставив рядом с телом. Через месяц Ряховский расправился еще с одной женщиной, которая недавно вышла из колонии. Ее останки нашли лишь в сентябре.

Расстояния между убийствами становились всё больше, а опытные следователи всё так и не вышли на след Ряховского. 22 февраля 1991 года он напал на 48-летнюю Татьяну Ноткину — женщина была из профессорской семьи. В тот день она каталась на лыжах в районе Малаховки. Маньяк сначала задушил женщину, а после дважды изнасиловал ее труп.

В августе Ряховский, жестоко избив, перерезал горло 64-летней пенсионерке. Маньяк искусал тело жертвы после ее смерти. Через какое-то время сын погибшей заявил, что мать не вернулась с дачи. Но было уже поздно.

Погибшая Татьяна, которая ушла гулять на лыжах и не вернулась Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

1992 год. 30 июня около пяти вечера неподалеку от подмосковной деревни Летово Сергей Ряховский приглядел новую жертву — 71-летнюю Екатерину Алексеевну. Женщина шла по лесной тропинке и не заметила, что позади нее крадется здоровый мужчина. Великан схватил ее за шею, швырнул об дерево и начал топтать ноги жертвы. Но на тропинке появился случайный свидетель. И Ряховский быстро сбежал с места преступления.

Болдина также объявили в розыск, но нашли уже тело Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Прошел год с последнего убийства. Ряховский решил продолжить «охоту» в Измайловском парке. В сентябре недалеко от Оленьего пруда он зарезал и изнасиловал труп гомосексуалиста* Олега Болдина.

Что известно об убийстве Болдина Источник: Мария Романова / Городские медиа

Болдин ранее отбывал наказание за растление несовершеннолетних.

Место, где нашли Болдина Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

В декабре маньяк напал на 61-летнюю пенсионерку Мухину. Но женщина отчаянно хотела жить — ей удалось вырваться. В том же месяце в общественном туалете Измайловского парка Ряховский познакомился с 29-летним Хаметом Мамутовым, который предложил заняться сексом* в лесу. Маньяк расправился с ним, как и с другими своими жертвами.

Из материалов дела: «19 декабря 1992 года около 17 часов в Измайловском парке был умышленно беспричинно лишен жизни гр-н М. Х. путем нанесения ему ударов ножом в область живота и шеи, причинения колото-резаной раны на передней брюшной стенке с повреждением сердечной сумки и сердца, колото-резаного ранения левой боковой поверхности шеи с пересечением левой подчелюстной и левой околопозвоночной артерии, что вызвало шок, кровопотерю и смерть потерпевшего».

«Я перед этим потеряла старшего сына, он попал под поезд. Мне тяжело очень… И вот через два с половиной месяца этот ублюдок отнял у меня последнего сына. Мне жить не хочется», — говорила мать Хамета.

25 декабря Ряховский напал на 57-летнюю Раису Фурманову, которая каталась на лыжах. В прошлом она была мастером спорта. Женщина вцепилась зубами в палец маньяка. Он закричал и оттолкнул жертву.

«Он как из-под земли вырос, я потом ходила, смотрела по следам. Он стоял за деревом и меня выжидал. Такой высокий, здоровый, и что я запомнила: злые, колючие глаза исподлобья. Такое впечатление, что подойдет и задушит. Я поняла, что это охотник, выслеживал. Хотела отвлечь его, спросила: „Чего вы портите лыжню?“ А он обхватил меня, закрыл рукой рот: „Молчи, сука!“» — рассказывала выжившая, благодаря которой и удалось составить первый фоторобот преступника.

Фурманова позднее опознала Ряховского Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Отрезал голову ребенка и сжег вместе с учебниками

Зима 1993 года — маньяк всё не может остановиться. В лесу недалеко от подмосковного города Электроугли «балашихинский потрошитель» убивает 77-летнего Никифора Орлова — ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионер рубил сухостой, когда на него напали.

Ряховский вырвал у него топор, зарубил, а затем оттащил труп, изнасиловал его, отрубил голову и руку. На следующий день он вернулся на место преступления и отпилил ножовкой ногу. К Орлову на Рождество приехал сын, который увидел на столе записку: «Скоро буду». Но прошел день, второй, а отца всё не было.

«На следующий день я вернулся сюда. Обнаружил уже замерзший труп. Не знаю, зачем… но взял ножовку и отпилил ногу», — говорил позднее во время следственных действий Ряховский.

Что известно об убийстве последней жертвы Ряховского Источник: Мария Романова / Городские медиа

В начале марта под Одинцово маньяк убил и изнасиловал 55-летнюю пенсионерку Ольгу Шпаро, которая занималась творчеством. Затем он поместил в ее тело взрывпакет, поджег волосы, залил фитиль и оставил тело.

Ряховский оставил отпечаток на очках своей жертвы Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Нашли тело только спустя два дня. На очках Шпаро обнаружили четкий отпечаток убийцы. Но результаты экспертизы не вывели на Ряховского, несмотря на то, что данные о нем были в базе милиции после его первой судимости.

Место, где нашли тело Ольги Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

8 апреля 14-летний Ринат Хайруллин, который учился в интернате для детей с задержкой умственного развития, ехал в одной электричке вместе с «балашихинским потрошителем». Ряховский якобы случайно уже на выходе из поезда обронил бумажник.

14-летний подросток, который стал жертвой серийного маньяка из Подмосковья Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

Мальчик побежал за мужчиной, чтобы вернуть ему кошелек — они разговорились. Маньяк предложил ему помочь разобраться в математике. Вместе они шли по лесу, где Ряховский набросился на ребенка, задушил и изнасиловал. А после отрезал голову, отнес к куче валежника, где и сжег вместе с учебниками школьника.

Фоторобот маньяка, который составили со слов одной из выживших Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com Маньяк был очень высоким Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

12 апреля Ряховский совершил последнее доказанное убийство. От самой электрички маньяк преследовал 62-летнюю Анну Нарсенян и напал на нее в лесу под Одинцовом. Пенсионерка попыталась отбиться от нападавшего с помощью газового баллончика. Но это ее не спасло.

«Балашихинский потрошитель» жестоко избил женщину буравчиком, который выпал у нее из кармана, задушил и изнасиловал ее труп. На теле помадой он написал: «Привэт из Чечни». Ряховский намеренно сделал ошибку, надеясь, что следователи подумают: убили кавказцы.

На следующий день после жестокой расправы, 13 апреля, Ряховского потянуло на место убийства Ольги Шпаро. Так он и оказался в засаде. Милиционеры поджидали маньяка и узнали великана по фотороботу от одной из выживших. Серийный убийца без колебаний сознался во всех преступлениях. И даже в тех, в которых его не подозревали.

Кадры задержания Ряховского Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

При обыске в его квартире милиционеры обнаружили дневник. В нем маньяк считал количество жертв, помечая их красными и синими гробиками. Также нашли тетрадь, в которой серийный убийца записывал фантастическую повесть «Старфал».

В ней главный герой — Командор — путешествует по галактике и проводит «зачистки» планет и пиратских космических кораблей. Он уничтожает «неполноценных» граждан, сжигая их огнеметом или выбрасывая в открытый космос.

Дневник Сергея Ряховского, который изъяли во время обысков Источник: «Серийные убийцы. Кровавые хроники российских маньяков», Модестов Н. С.

«Я еще вернусь, татарская морда!»

«Балашихинского потрошителя» признали вменяемым, что сильно разозлило его, и через время он отказался от всех своих показаний. Несмотря на это, Сергея Ряховского признали виновным в 18 из 19 предъявленных ему убийствах и в двух покушениях на убийство. 11 июля 1995 года суд приговорил маньяка к смертной казни через расстрел.

Серийный маньяк во время оглашения приговора Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

На заседании присутствовали лишь потерпевшие и родственники жертв. Тогда же мать убитого Хамета Мамутова прокляла Ряховского. В ответ он ей крикнул: «Я еще вернусь, татарская морда!» Но приговор не привели в исполнение: в 1997 году ввели мораторий на смертную казнь. И наказание заменили на пожизненное лишение свободы.

Во время следственных действий Ряховский показал, где убил еще двоих человек Источник: «Криминальная Россия» НТВ / YouTube.com

12 ноября 2007 года Сергей Ряховский умер в колонии «Мордовская зона» из-за запущенного туберкулеза легких. До смерти маньяк написал письмо следователю, который вел его дело:

«Пожалуйста, помогите мне попасть в больницу общего типа. Вы понимаете, в каком положении я сейчас нахожусь? Для меня сейчас важно только одно: быть или не быть. Если Вы не хотите помочь в том, что я прошу, сделайте то, что называется „при попытке к бегству“. Я не боюсь смерти, я боюсь за тех, кого люблю, кто мне дорог».

* Относится к движению ЛГБТ, которое признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории России.