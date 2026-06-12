«Пусть следствие поработает». Экс-замминистра ДНР Пинчук — о покушении, которое было на него совершено в Новой Москве

Экс-замминистра ДНР Андрей Пинчук прокомментировал покушение, которое было на него совершено у его дома в Новой Москве. Как он рассказал нашим коллегам из MSK1.RU, его не было дома в момент взрыва.
«В каком состоянии? Всё слава богу. На меня было совершено покушение, я жив. Два факта, которые я могу подтвердить. По поводу остального — я не хочу мешать следствию, пусть они поработают», — заявил Пинчук.
Сейчас на месте происшествия продолжают работу сотрудники оперативных служб. Напомним, ЧП произошло в районе 17 часов. По данным РЕН.ТВ, курьер передал Пинчуку посылку, после чего та взорвалась.
«Взрыв был, но что конкретно произошло, я не в курсе. Сейчас к этому дому не пускают: территория оцеплена, на месте работают сотрудники оперативных служб: скорая, МЧС, полиция. Видимые повреждения у дома есть: окна, двери», — рассказал MSK1.RU мужчина, живущий по соседству от Пинчука.
Ранее в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный несколько раз выстрелил в генерала Владимира Алексеева и скрылся. Военный был госпитализирован в состоянии искусственной комы и прооперирован. Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Позже ФСБ задержала Любомира Корба (1960 года рождения) и Виктора Васина (1959 года рождения) по делу о покушении.