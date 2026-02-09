Криминал Мошенники оформляют на жертв дорогущие покупки на маркетплейсах: опасная схема

Рассказываем, как обезопасить себя

1 409
Пользоваться маркетплейсами стало небезопасно

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники добрались и до маркетплейсов: аферисты придумали способ оформлять на жертв дорогие покупки. В итоге люди остаются без заказа и с большими долгами. Об опасной схеме рассказали в МВД.

Как работает схема

Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях предложения о «заработке» через участие в партнёрских программах торговых площадок. На деле же их цель — получить доступ к учётным записям пользователей, чтобы оформлять дорогие покупки в рассрочку и сплит.

Сплит — это способ оплаты, при котором стоимость товара делится на несколько частей. В отличие от рассрочки сплит — не кредит, а сервис от маркетплейса или платёжного провайдера. Кредитный договор не заключается, а данные в Бюро кредитных историй не передаются.

Схема работает следующим образом: мошенники уговаривают жертву совершить тестовую покупку, объясняя это необходимостью повысить рейтинг продавца, и обещают за это вознаграждение. Как только пользователь поддаётся на уловки, преступники получают контроль над его аккаунтом. Далее они начинают оформлять заказы на дорогую электронику и гаджеты.

«Их сообщники получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта», — рассказали в МВД.

Для реализации схемы мошенники используют фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.

Как обезопасить себя

От схемы можно защититься, проявив внимательность и бдительность. В МВД дали несколько рекомендаций для снижения рисков:

  1. Установите самозапрет на кредиты. Хотя эта мера не гарантирует полной защиты (так как сплит‑покупки не считаются кредитными продуктами), в большинстве случаев она блокирует оформление займов.

  2. Включите двухфакторную аутентификацию. Это существенно усложнит мошенникам доступ к вашему аккаунту.

  3. Соблюдайте базовые правила кибербезопасности: не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные данные и данные аккаунтов на незнакомых сайтах, проверяйте подлинность страниц авторизации, не делитесь логинами и паролями с посторонними.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали схему с «задержанием» курьера, по которой жертвы сами отдают деньги. Почитайте также, что делать, если назвали мошенникам код из СМС.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Обман Маркетплейс
Комментарии
1
Гость
9 февраля, 10:09
Слабоумие и отвага - вперед за приключениями
