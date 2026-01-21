НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Задержали директора дептранса Экс-глава ярославского дептранса Татьяна Черемных частично признала вину в получении взяток

Экс-глава ярославского дептранса Татьяна Черемных частично признала вину в получении взяток

Уголовное дело расследуется с мая 2023 года

546
Татьяна Черемных частично признала вину в получении взяток | Источник: «Ярославский областной суд» / Vk.comТатьяна Черемных частично признала вину в получении взяток | Источник: «Ярославский областной суд» / Vk.com

Татьяна Черемных частично признала вину в получении взяток

Источник:

«Ярославский областной суд» / Vk.com

Бывшая глава департамента транспорта Ярославской области (сейчас — министерство) Татьяна Черемных в суде частично признала свою вину в получении взяток. Об этом сообщило РИА Новости 20 января.

«Признаю вину частично, более подробно изложу свою позицию позднее», — заявила Татьяна Черемных на заседании Замоскворецкого суда Москвы.

РИА Новости уточняет, что в суде огласили обвинение в систематическом получении взяток за помощь в заключении контрактов в области пассажирских перевозок, создание на аукционе условий под конкретного участника, а также за общее покровительство.

По версии обвинения, бывший директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников организовал фиктивное трудоустройство подставных лиц, зарплата которых перечислялась на карты. К ним был доступ у фигурантов уголовного дела, в том числе у Татьяны Черемных. Сумма взяток составила 1 миллион 680 тысяч рублей.

Кроме того, следствие считает, что Советников также передавал взятки лично или через посредников, общая сумма — 2 миллиона 420 тысяч рублей.

Согласно данным Замоскворецкого суда Москвы, по этому уголовному делу были проведены уже три слушания: 29 и 30 декабря 2025 года, а также 20 января 2026 года. Следующее заседание назначено на 3 февраля.

Расписание судебных заседаний по уголовному делу о взятках | Источник: Суды общей юрисдикции города МосквыРасписание судебных заседаний по уголовному делу о взятках | Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Расписание судебных заседаний по уголовному делу о взятках

Источник:

Суды общей юрисдикции города Москвы

Что известно об уголовном деле

Напомним, 24 мая 2023 года в Ярославле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали главу тогда еще департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных, директора «Организатора перевозок Ярославской области» Илью Прокопьева, его заместителя Олега Ивановского.

Одновременно в Москве по этому же делу задержали гендиректора одного из крупнейших концессионеров по общественному транспорту России «Мовиста Регионы» Александра Советникова. Его обвиняют в передаче взятки в особо крупном размере. Из столицы его доставили в Ярославль 26 мая для вынесения меры пресечения. В тот день все четверо подозреваемых отправились в СИЗО.

Отметим, что в мае 2024 года дело о взятках на транспорте передали в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в Москву.

Ранее мы подробно рассказывали о каждом фигуранте уголовного дела, а также разбирали, как они перекроили транспорт в Ярославле и России. Всё, что известно о громком деле, мы публикуем в специальном сюжете.

Уголовное дело Татьяна Черемных Департамент транспорта Ярославская область
Инженер1
1 час
Глядишь и выйдет из СИЗО по сроку давности.
Гость
1 час
А те кто стоял за этим , конкретные лица у власти( не буду тыкать пальцем) не зотят понести наказание? Скинули все на плечи женщины? Ведь ясно , как белый день, что сама она это провернуть не могла, без разрешит вышестоящих людей)
