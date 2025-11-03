«Я не поняла, что она уже не жива»: убийца надел одежду своей жертвы и пошел к ее матери. Подробности из зала суда

Вугар Алиев в процессе отвернулся на журналистов и не смотрел на мать своей жертвы. Мужчина выглядел спокойным Источник: Анна Скок / NGS.ru

В Новосибирскe областной суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве 25-летней девушки. Ее, по данным следствия, зарезал ее бывший молодой человек Вугар Алиев. Но на одном преступлении останавливаться не стал и начал требовать миллионы у матери своей жертвы, угрожая иначе убить уже мертвую к этому моменту Анну. Наши коллеги из NGS.RU побывали в зале суда и узнала жуткие подробности дела.

Убийство, о котором никто не слышал

12 февраля 2025 года областное следственное управление СК отчиталось о задержании убийцы 25-летней девушки в Новосибирске, и поначалу преступление могло показаться бытовой криминальной историей. По словам старшей по дому, молодая пара вместе снимала жилье в новостройке, вела себя исключительно тихо и пристойно, и даже 11 февраля, когда в квартире произошло убийство, никто из соседей не обратил внимания на шум.

Следователи опубликовали фото с места преступления Источник: СК по Новосибирской области

Но в тот же день стали известны подробности, не характерные для бытовых конфликтов. Как выяснил НГС, предполагаемый убийца, уже после того как совершил преступление, связывался с отцом девушки и требовал крупную сумму денег. Мужчины договорились встретиться в магазине «Лента» для передачи денег — там-то злоумышленника и задержали полицейские.

Предполагаемым убийцей 25-летней Анны Смирновой оказался ее коллега и уже бывший на тот момент молодой человек, 27-летний Вугар Алиев. На преступление, по версии следствия, он пошел не по бытовым причинам, а из корысти.

По данным источника НГС, гражданство России мужчина получил через брак, жил в частном доме в СНТ с женой и двумя маленькими детьми, которым сегодня 3 года и 5 лет, но регулярно бывал и в съемной квартире на Мясниковой.

Мать убитой девушки в квартиру не пустили, пока не вывезли тело Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

По словам допрошенной в суде мамы убитой Анны Смирновой, Галины, об отношениях дочки с Алиевым она не знала. Девушка рассказывала ей, что Вугар — ее друг и заботливый коллега, который всегда может помочь, но также говорила и о том, что у него есть жена и двое детей. Предположить, что дочка с Вугаром не просто дружит, женщина не могла. Как и то, что обаятельный парень, которого она и сама однажды видела, отдыхая в термах (молодые люди там работали), уже несколько месяцев фактически выкачивает из ее дочери деньги.

Долги

В 2023 году Анна, по словам мамы, уволилась из термального комплекса. У девушки были небольшие накопления, позволяющие ей не спешить с поиском новой работы, а спокойно отдыхать и ходить на собеседования. Но уже через пару месяцев Галина заметила, что Аня начала жестко экономить.

«Она сказала, что деньги кончились. Только 10 января [2025 года] я получила от нее сообщение, в котором она написала, что пыталась помочь человеку, который недостоин того, чтобы ему помогать, и у нее теперь очень большие долги, — рассказала Галина Смирнова в судебном заседании. — Вечером она пришла ко мне, [я увидела, что] ей по-настоящему стыдно, что она переживает, что у нее такие огромные долги».

Допрос матери убитой девушки пришлось прерывать, чтобы она могла успокоиться Источник: Анна Скок / NGS.ru

Оказалось, Анна взяла на свое имя кредит на 400 тысяч рублей, чтобы отдать деньги Вугару. Тот якобы сел за руль машины приятеля и разбил дорогую иномарку, а потом попытался перекрыть долги микрозаймами и в итоге оказался в ситуации, когда сумма долга увеличилась, а новые займы Алиеву уже не давали.

Первые пару месяцев, по словам Галины Смирновой, молодой человек платил. Но потом расстался с Анной и тут же перестал перечислять ей деньги на погашение кредита. К этому моменту девушка успела набрать займов на 1,5 миллиона рублей, и ежемесячный платеж составлял 70 тысяч рублей. Финансовой поддержки у мамы девушка не просила, только моральную: Анна решила пройти через процедуру банкротства и забыть о неудавшихся отношениях как о страшном сне.

Галина с готовностью сходила вместе с дочкой к юристам, которые посоветовали взять с Вугара расписку, что должен ей. Тот согласился, но, как оказалось, помогать бывшей возлюбленной не собирался.

«Не позднее 06:40 утра 11 февраля 2025 года у Алиева, имеющего долговые обязательства перед микрофинансовыми организациями не менее 255 тысяч рублей, а перед Смирновой — не менее 400 тысяч рублей <…> возник умысел на убийство потерпевшей, — зачитала обвинительное заключение гособвинитель Мария Шеин. — Он направился на место проживания Смирновой и приискал на кухне нож».

Дело об убийстве Ани Смирновой вызвало большой резонанс в СМИ, но предположить, насколько это было циничное преступление, в тот момент никто не мог Источник: Анна Скок / NGS.ru

Согласно обвинительному заключению, Вугар Алиев нанес девушке три удара ножом, причем прицельно бил в левую сторону груди. Уже смертельно ранив ее, он схватил шнур от зарядки для телефона и принялся душить ее. Окровавленное тело Ани он бросил в ванну. И тут обнаружил, что ее мобильный не заблокирован.

Виртуальные вымогатели и курьер-заложник

В тот день Галина Смирнова работала из дома. По словам женщины, около 11 часов утра она услышала, как кто-то пытается вставить ключ в замочную скважину, и очень сильно удивилась: младшая дочка была в школе, а старшая, Аня, не обещала прийти сегодня.

«Я посмотрела в глазок, увидела Анины шапку и куртку, как она всегда надевала капюшон на шапку. Решила, что это она, и стала помогать ей открыть. Потом спросила: „Аня, это не ты?“ Мне ответили, что-то такое промычали невнятное, — вспомнила Галина Смирнова. — И вот у меня что-то такое внутри сыграло, что я, наоборот, закрыла [второй] замок».

В этот момент в мессенджер женщине пришло сообщение с номера дочки: мол, это я, просто говорить не могу, потому что болит горло. Это смутило Галину еще больше: накануне девушка была совершенно здорова. Открывать она отказалась — и тут ее телефон едва не взорвался от угроз.

От дома, где жила Галина с младшей дочерью, до квартиры, которую снимала Анна, минут 10 пешком. Примерно такое время всякий раз проходило между требованием Галины доказать, что дочь жива, до получения снимка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Неизвестный то писал, что Аня заняла денег не у тех людей, то звонил и утверждал, что Галина должна заплатить 4,5 миллиона, или ее дочь убьют. Якобы за квартирами Галины и Анны следили, и если бы женщина обратилась в полицию, ее дочке пришлось бы плохо.

Галина потребовала доказательств и спустя четверть часа получила снимок. Аня, мокрая, завернутая в плед, лежала на полу, на лице ее был синяк.

«По фото я не поняла, что она уже не жива. Подумала, что ее пытали, может быть, накачали наркотиками, — припомнила женщина. — А он [телефонный собеседник] говорил, что, если я не достану деньги, начнет отстреливать ей пальцы. Кроме того, он сказал, что не хочет, чтобы что-нибудь случилось и с моей младшей дочерью: мол, она и так часто болеет».

Согласно показаниям Галины, злоумышленник присылал ей фото дочери еще несколько раз. Возвращался в квартиру, снимал лицо покрупнее, чтобы мать точно поняла: это ее ребенок.

Женщина начала искать способ получить кредит — нужной суммы на руках у нее на было. Но даже в таком стрессе Галина сообразила сделать скриншоты переписки с неведомым злодеем и сфотографировать приходившего к ней человека на видеодомофон.

«Я стала прокручивать [запись] камеры и увидела, как идет человек, одетый в куртку моей дочери, в шапку, какое-то платье или халатик, потому что из-под куртки что-то торчало. В общем, он был одет в женскую одежду, но было понятно, что это парень», — рассказала потерпевшая в суде.

В феврале предполагаемый убийца и вымогатель не возражал против содержания под стражей. Впрочем, это в любом случае было бы бесполезно Источник: Анна Скок / NGS.RU

Галина продолжила переписываться и созваниваться с вымогателем (точнее, как она полагала, с похитителями дочери) и договорилась на уменьшение суммы выкупа в 10 раз — до 400 тысяч рублей. Их нужно было заплатить в два приема. Параллельно она написала отцу Ани, который и обратился в полицию.

Когда «курьер» пришел за первой частью суммы, 200 тысячами рублей, в магазин «Лента» на Мясниковой, его уже ждали полицейские. Вугар Алиев пытался сбежать от них, но был остановлен. Увидев дочкиного приятеля, Галина не сразу поверила, что никакой банды вымогателей не было.

«Его версия была, что его шантажируют, его семью убьют. Когда он переписывался, выступал от имени организатора: писал, что подойдет парень, не смотрите на него, не разговаривайте — он тоже заложник, — рассказала Галина Смирнова. — Я спросила [полицейских], сколько их [вымогателей] было. Они ответили: он один».

Уже с полицейскими Галина и отец Ани поехали в съемную квартиру, но женщину внутрь не пустили.

Девушка к тому моменту была мертва уже несколько часов.

Мама Вугара Алиева на его аресте в феврале 2025 года вела себя почти агрессивно, а жена, кажется, вообще не понимала, что происходит. Обе прятали лица от камер Источник: Анна Скок / NGS.RU

На следующий день Вугара Алиева взяли под стражу. Он не говорил с журналистами, односложно отвечал на вопросы судьи и даже не возражал против ареста. В суд пришли родители предполагаемого убийцы и его жена. Никто из них не сказал ни слова.