Криминал Задержали полковника полиции Подробности Взятка, наркотики: высокопоставленным братьям-полицейским в Ярославле продлили арест

Взятка, наркотики: высокопоставленным братьям-полицейским в Ярославле продлили арест

В чем обвиняют их и еще одного фигуранта дела

473
В Ярославле продлили арест задержанному полковнику полиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продлили арест задержанному полковнику полиции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили арест задержанному полковнику полиции

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили арест полковнику полиции Александру Репину. Заместителя начальника управления уголовного розыска региона обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Фрунзенский районный суд в Ярославле продлил срок пребывания Репина в СИЗО до 8 ноября 2025 года.

На тот же срок продлили арест еще двоим фигурантам дела: брату Александра — Ивану Репину и Максиму Гагарину.

Известно, что Иван Репин занимает пост начальника отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям ЦПЭ УМВД России по Ярославской области. Максим Гагарин работает оперуполномоченным в том же отделе.

Иван Репин и Максим Гагарин оба обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере.

«Уголовное дело было возбуждено в октябре прошлого года, тогда же фигуранты дела были заключены под стражу. Сложность уголовного дела обусловлена его многоэпизодностью и производством по делу большого объёма следственных действий», — рассказали во Фрунзенском районном суде.

Из органов полковника Александра Репина не уволят до приговора суда. В ярославском управлении МВД объяснили, что такое решение примут, если вина будет доказана. Максимальное наказание по одной из статей, по которой его обвиняют — пожизненное лишение свободы. Однако с учетом того, что он лишь покушался на сбыт наркотиков, а не произвел его, наказание не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. То есть, пожизненное полицейскому не дадут.

Ивану Репину и Максиму Гагарину грозит до 12 лет лишения свободы.

Обо всем, что известно о задержании полковника полиции в Ярославле, мы рассказываем в специальном сюжете.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Арест Полковник полиции Суд СИЗО
Гость
59 минут
Некрасивая история.
Гость
1 час
А наркотики откуда? Вырастили в свободное от работы время?
