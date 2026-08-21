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Развлечения Обзор Девушки, держитесь! Только поглядите, каким красавчиком вырос сын Ильи Авербуха, — фото

Девушки, держитесь! Только поглядите, каким красавчиком вырос сын Ильи Авербуха, — фото

Парень — тот еще скромняга

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У Мартина и Ильи Авербуха отличные отношения | Источник: martin_averbukh / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Мартина и Ильи Авербуха отличные отношения | Источник: martin_averbukh / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Мартина и Ильи Авербуха отличные отношения

Источник:

martin_averbukh / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще недавно Мартина Авербуха знали лишь как сына знаменитых фигуристов. Он не пошел по стопам родителей: отказался от коньков и старался держаться в тени. Тем удивительнее многим поклонникам Авербуха было увидеть летом 2026 года его повзрослевшего старшего сына на необитаемом острове. Парень вырос в атлета с модельной внешностью и точеными скулами — вы только посмотрите.

Мартин Авербух выбрал свой путь по жизни

Источник:

Городские медиа

«Мне некомфортно из-за повышенного внимания»

Илья Авербух и Ирина Лобачева много лет были одной из самых известных пар фигурного катания. Они вместе выступали, выигрывали соревнования и воспитывали сына. Но семейная история закончилась разводом.

В 2007 году, когда Мартину было всего три года, родители расстались. В прессе тогда обсуждали причины развода и возможные измены. Сам Мартин спустя годы рассказывал, что пережил расставание родителей спокойно.

— Никто ничего не объяснял, а я и не спрашивал. Мне было без разницы. Это их жизнь и их выбор. Я не страдал из-за развода — мама с папой отлично общаются, папа спокойно приезжал и проводил со мной время, — рассказывал Мартин.

C 13 лет и до совершеннолетия Мартин жил с отцом | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)C 13 лет и до совершеннолетия Мартин жил с отцом | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

C 13 лет и до совершеннолетия Мартин жил с отцом

Источник:

averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первые годы после развода Мартин жил с матерью. Но когда ему исполнилось 13 лет, ситуация в семье резко изменилась. Поговаривали, что у Ирины Лобачевой начались серьезные проблемы с алкоголем. Позже Мартин признавался, что тот период дался семье очень тяжело, и он до сих пор аукается в его жизни.

— Особо не веду социальные сети, потому что люди пишут гадости. Мне некомфортно из-за повышенного внимания. Это очень такая тяжелая история, — делился старший сын Авербуха.

Спорта в жизни Мартина много, хочет он того или нет | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Спорта в жизни Мартина много, хочет он того или нет | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спорта в жизни Мартина много, хочет он того или нет

Источник:

averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В какой-то момент Илья Авербух решил, что сыну лучше переехать к нему. Он не стал публично разбирать семейные проблемы, а просто взял ответственность за ребенка на себя.

— В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры всё будет хорошо, и она пройдет эти сложные этапы, — с надеждой говорил фигурист.

«Выхожу как кляча на лед»

В детстве родители были уверены: мальчик пойдет по их стопам. Когда Мартину было шесть лет, его привели впервые на лед, но Мартину совсем не понравилось.

— Выхожу как кляча на лед, падаю и понимаю, что нет. Мне не нравится. По родительскому пути я не захотел идти. Решили, что я выберу свой путь, — поделился Мартин в шоу «Выживалити».

Мартин не часто публикует фотографии в Сети | Источник: martin_averbukh / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Мартин не часто публикует фотографии в Сети | Источник: martin_averbukh / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мартин не часто публикует фотографии в Сети

Источник:

martin_averbukh / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Илья Авербух считает, что физически у сына есть все данные, чтобы стать отличным спортсменом. Но характер у него совсем под это не заточен. Он не любит внимание, без которого фигуристы не обходятся.

После неудачи на льду Мартин стал пробовать себя в другом спорте. В подростковом возрасте Мартин увлекся скейтбордингом. Настолько серьезно, что в 17 лет уже работал тренером в скейт-парке. Также пробовал играть в футбол. Но оба занятия так и не вызывали у него искру в сердце, и он со временем их забросил.

Долгое время Мартин катался на скейтборде

Источник:

martin_averbukh / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы Авербух серьезно увлекается киберспортом. Мартин играет в футбольный симулятор FIFA, участвует в крупных турнирах и уже добился немалых успехов. На данный момент он учится в магистратуре гейм-дизайна и возглавляет университетскую сборную по киберфутболу.

Илья Авербух в выбор сына старается не вмешиваться, но признается, что сам киберспорт не понимает.

— Я киберспорт, как человек другого поколения, воспринимаю с большим трудом. Для меня спорт — быстрее, выше, сильнее, а он (Мартин. — Прим. ред.) вообще этого не понимает, — жаловался Авербух.

«У нас с Лизой настоящая идиллия»

В 2020 году Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Далеко не многие сразу приняли эту пару из-за большой разницы в возрасте. Но Мартин в их число не входит. Он быстро нашел общий язык с возлюбленной отца. По его словам, главный секрет в том, что Арзамасова не стала пытаться заменить ему маму, а стала другом.

— Мы с Лизой отлично общаемся, как друзья. У нас настоящая идиллия. Относимся друг к другу с уважением, — признавался Мартин.

Мартин не вмешивается в личную жизнь отца и принимает его выбор | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Мартин не вмешивается в личную жизнь отца и принимает его выбор | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мартин не вмешивается в личную жизнь отца и принимает его выбор

Источник:

averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С 18 лет Мартин живет отдельно от отца. По его словам, он очень любит готовить и практически полностью себя обеспечивает самостоятельно, Авербух-старший помогает только с квартирой.

Пять лет Мартин состоит в серьезных отношениях с девушкой Софией, с которой познакомился в университете. Та, как и отец, тоже не всегда понимает увлечение любимого киберспортом, но старается мириться.

— Я часто провожу время за тренировками. А Соне не нравится мое времяпровождение, но она принимает и понимает, что все-таки для меня это важно. А вообще мы идем нога в ногу, как говорится, — рассказывал Мартин.

Больше 5 лет Мартин состоит в серьезных отношениях | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Больше 5 лет Мартин состоит в серьезных отношениях | Источник: averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Больше 5 лет Мартин состоит в серьезных отношениях

Источник:

averbukhofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Летом 2026 года Мартин отправился в Таиланд, чтобы стать участником шоу «Выживалити. Наследники 2» и доказать отцу, что он может справляться с трудностями и доводить дело до конца.

— Папа сказал: «Будет тяжело. Ты никогда в лагеря не ездил, и опыта экстремального выживания у тебя нет». Но мне важно самому принимать решения и отвечать за них, — объяснял свое участие Мартин.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Илья Авербух Наследник Фигурное катание Киберспорт
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