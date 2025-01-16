Обвиняют в покушении на сбыт наркотиков: что сейчас с делом задержанного в Ярославле полковника полиции

Статья 228.1 УК РФ — незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. По этой статье предполагается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет или без такового и со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Но при этом, если человек осужден не за совершенное деяние, а за покушение, о чём говорит ст. 30 ч. 3, то срок или размер наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются. То есть в этом случае, даже если вина Репина будет доказана, его не смогут отправить в колонию на пожизненное.