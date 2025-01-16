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Происшествия Задержали полковника полиции Обвиняют в покушении на сбыт наркотиков: что сейчас с делом задержанного в Ярославле полковника полиции

Обвиняют в покушении на сбыт наркотиков: что сейчас с делом задержанного в Ярославле полковника полиции

Ранее Александру Репину продлили заключение под стражей

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В Ярославле продлили арест задержанного полковника полиции

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В Ярославле продолжается расследование дела задержанного полковника полиции Александра Репина. В декабре 2024 года ему продлили меру пресечения. Он пробудет в СИЗО до весны.

— Постановлением Кировского районного суда города Ярославля от 11 декабря 2024 года срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года, — уточнили 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, замначальника управления уголовного розыска по Ярославской области Александра Репина задержали в октябре 2024 года. Тогда статья не называлась. Обвинение было предъявлено в ноябре. Как указывалось в карточке суда, он проходит по статье 30 части 3 и 228.1 части 5 УК РФ.

Что может грозить по этим статьям

Статья 228.1 УК РФ — незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. По этой статье предполагается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет или без такового и со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Но при этом, если человек осужден не за совершенное деяние, а за покушение, о чём говорит ст. 30 ч. 3, то срок или размер наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются. То есть в этом случае, даже если вина Репина будет доказана, его не смогут отправить в колонию на пожизненное.

Из органов полковника не уволят до приговора суда. В ярославском управлении МВД объяснили, что такое решение примут, если вина будет доказана.

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Полиция Задержан Полковник полиции Покушение на сбыт
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