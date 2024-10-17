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Происшествия подробности «Будет уволен»: в полиции впервые сделали заявление после задержания полковника в Ярославле

«Будет уволен»: в полиции впервые сделали заявление после задержания полковника в Ярославле

Александра Репина ловила ФСБ совместно с оперативниками

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В полиции впервые прокомментировали задержание полковника

Полковника МВД Александра Репина из Ярославля, которого подозревают в получении взятки, задерживали полицейские совместно с ФСБ. Об этом сообщили 76.RU в самом управлении по региону вечером 17 октября.

— Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Ярославской
области совместно с региональным УФСБ России пресечена противоправная
деятельность сотрудника управления уголовного розыска, — рассказали 76.RU в областном управлении полиции.

Дата и детали задержания на данный момент не раскрываются.

Расследование ведет Следственный комитет. Напомним, подозреваемый во взяточничестве занимает пост замначальника управления уголовного розыска по Ярославской области.

— При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. В отношении его непосредственного руководителя назначено проведение служебной проверки, — добавили в полиции.

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Полиция Взятка УМВД по Ярославской области ФСБ Задержание Полковник полиции
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Заместитель главного редактора
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