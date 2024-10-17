«Будет уволен»: в полиции впервые сделали заявление после задержания полковника в Ярославле

В полиции впервые прокомментировали задержание полковника Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Полковника МВД Александра Репина из Ярославля, которого подозревают в получении взятки, задерживали полицейские совместно с ФСБ. Об этом сообщили 76.RU в самом управлении по региону вечером 17 октября.

— Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Ярославской

области совместно с региональным УФСБ России пресечена противоправная

деятельность сотрудника управления уголовного розыска, — рассказали 76.RU в областном управлении полиции.

Дата и детали задержания на данный момент не раскрываются.

Расследование ведет Следственный комитет. Напомним, подозреваемый во взяточничестве занимает пост замначальника управления уголовного розыска по Ярославской области.