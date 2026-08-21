Куда сходить и что поесть: полная программа «Пира на Волге-2026» в Ярославле по часам

22 и 23 августа в Ярославле пройдет крупнейший гастрофестиваль лета «Пир на Волге» (6+). Обратите внимание: в этом году мероприятие проходит на территории парка Тысячелетия на Которосльной набережной и на парковке у КЗЦ «Миллениум».
Гостей ждет насыщенная спортивная, детская, культурная и гастрономическая программа. Музыкальные хэдлайнеры — петербургский проект «Хор на весь Двор», ярославская кавер-группа «Волков Бэнд» и ярославская группа «longlong».
Публикуем большую программу фестиваля по часам, меню и торговые точки, которые будут представлены.
- Музыкальная сцена
- Кулинарная сцена
- Зона 18+
- Спортплощадка
- Детская площадка
- Семейная площадка
- Арт-площадка «Яро.Славно.Молодежно»
- Усадьба банка
- Зоны на «Пире»
- Площадка «Добро»
- Крафт-Маркет
- КУХНЯ
Музыкальная сцена
На «Пире на Волге» пройдет квартирник, во время которого музыканты будут собирать средства для благотворительных фондов.
22 августа
12:10 — танцевальные мастер-классы от педагогов Студии Синерджи;
13:20 — танцевальные мастер-классы по бачате от Антона Лужняка;
15:00 — группа HEAVENHILL из Иванова;
16:00 — группа
«Пододеялом»;
17:00 — кавер-проект «Сделай громче»;
18:30 — группа «E2 Знакомы» из Москвы;
20:00 — группа «longlong»;
21:00 — хэдлайнер вечера — проект «Хор на весь Двор» из Санкт-Петербурга (12+).
23 августа
12:00 — инклюзивный рок-фестиваль при поддержке организации инвалидов «Поверь в себя»;
13:00 — группа «The bist»;
13:50 — «ТАКОЙ МАКАР» из Рыбинска;
14:50 — группа «Санчо Панчо» из Костромы;
15:30 — группа «Mouse In Da Chaos» из Донецка, которая сочетает элементы инди-рока, синти-попа, ню-метала, стоунера, брит-попа и альтернативы;
16:30 - инди-рок-группа Black Lama;
17:30 — городская хоровая вечеринка с проектом «Люди поют»;
18:30 — хэдлайнер вечера, ярославская кавер-группа «Волков Бэнд» (12+), который устроят музыкальный перфоманс «Рок-валенок».
Кулинарная сцена
На кулинарной сцене пройдет стендап, открытая готовка и «прожарка» от участника Высшей Лиги КВН, проекта «Импровизация. Команды» полуфиналиста Comedy Баттл на ТНТ, Сергея Сырчина.
22 августа
12:00 — официальное открытие;
12:00 — Алексей Мартынов, шеф-повар кафе «Марфа едет в город» (Ярославль) и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);
13:00 — команда Студвесны Ярославского университета им. Демидова;
14:00 — презентация Туристического путеводителя по Ярославской области от проекта «География вкусов»;
Николай Кузнецов, бренд-шеф ресторанной группы «Бульвар групп» (Ярославль) и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);
15:00 — группа поддержки ХК «Локомотив» шоу-группы «Грация» и группа поддержки волейбольного клуба «Ярославич» «Lucky Star» (Ярославль);
16:00 - Александр Марцынюк, шеф-повар ХК «Локомотив» и проекта «Кухня „Открытого огня“ (Ярославль) и Марина Ефремова, руководитель направления по развитию локальных брендов пивоваренной компании „Балтика“, пивной эксперт, создатель бренда „Ярославское пиво“ (Санкт-Петербург);
17:00 — Ксения Дрозд, фуд- и тревел блогер (Ярославль), Александр Давидик, ярославский блогер и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);
18:00 — смузи-квиз: еда и напитки;
18:45 — презентация спортивной драмы «Малыш-каратист»;
19:00 — показ фильма о купце и лучшем градоначальнике в истории Ярославля Иване Вахромееве «Забытый отец Ярославля» (16+) с участием краеведа Артура Стажкова;
20:00 — показ мультипликационный фильм «Рататуй».
23 августа
23 августа пройдет федеральный проект «Битва на кухне», на сцене сразятся шефы и блогеры. Особенность поединка в том, что шеф лишен возможности готовить, а может только руководить процессом. Победители ярославского этапа отправятся в Москву на полуфинал.
12:00 — 1 раунд: Егор Каунихин, шеф-повар ресторана «Роща», (г. Рыбинск) и Валентина Журавлева, блогер (Ярославль) против Андрея Любимцева, бренд-шефа сети ресторанов Orlov hotels, (Ярославль) и Бориса Никонорова, спортивного блогера (Ярославль)
13:00 — 2 раунд: Павел Тищенко, шеф-повар гастропаба «Хопмалтпаб» (Ярославль) и блогер Артем Ушков (Ярославль) против Игоря Вавилина, шеф-повара ресторана «Буратино» (Ярославль) и Романа Даняева, барбера и блогера;
14:00 - финал.
15:00 — Егор Кириллов, создатель «Лаборатории вкуса» — первого в России кастом-ателье крафтового алкоголя (Ярославль) и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);
16:00 — Лига КВН (Ярославль) и проект «Импровизация. Команды» (Ярославль)
17:00 — Алексей Капустин, создатель Чайной UNDER CHAI представит «Отчаянную битву вкусов» 19 век против 21;
18:00 — Юрий Воронов, абсолютный чемпион Мира по пара-армрестлингу, инструктор школы ходьбы центра протезирования и реабилитации «Стойко» и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва).
19:00 — премьера документального фильма «Контуры» от центра протезирования и реабилитации «Стойко» (Ярославль).
Зона 18+
В зоне 18+ будет оборудована бильярдная под открытым небом от проекта «На пальцах», также запланированы квизы от «Вау Квиз» и выступление диджеев.
Возрастное ограничение мероприятий — 18+.
22 августа
11:00 — открытие зоны 18+;
12:00 — «Вау квиз»;
13:00 — «Вау музлото»;
15:00 — пивное лимбо
15:30 — «Раскрытие секретов Ярославского пива»: презентация и дегустация;
16:00 — DJ`S и чилл вайб.
23 августа
11:00 — открытие зоны 18+;
12:00 — «Вау угадай мелодию»;
13:00 — «Вау музлото»;
15:00 — «Раскрытие секретов Ярославского пива»: презентация и дегустация;
15:30 — танцевальные баттлы при поддержке YarosDance;
19:00 — закрытие фестиваля.
В «Зоне 18+» будут представлены ресторан «Дежавю» и точка с винами Краснодарского края от винных домов «Абрау- Дюрсо» и «Кубань-вино», а также мидии в сырном соусе, говяжьи щечки в пите и бифштекс на гриле, а также «Пивной фудкорт» с пивоварнями «Ярпиво», «Хопмалт», «Магнум», «Хеймбрау», стритфуд от #BUSTORANY.
Спортплощадка
На спортивной площадке можно будет заняться йогой или зумбой, поиграть в шахматы, попробовать свои силы в джампинге и не только.
Оба дня на площадке будет доступна чилл-зона от термального комплекса Termoland, пройдут показательные выступления и мастер-классы от академии «Вертикаль».
Оба дня, с 12:00 до 18:00, на площадке пройдут тренировки по волейболу и футболу, показательные выступления и мастер-классы от академии «Вертикаль», турниры по шахматам от «Rep chess», турниры по настольному теннису и по паделу.
22 августа
11:00 — Йога без сахара от академии Воздушной гимнастики и пилонный спорт «Вертикаль»;
12:00 — Pump, или силовое занятие с лёгкой штангой под музыку, от студии «Best Fitness»;
13:00 — STEP, степ-аэробику, от «Best Fitness»;
14:00 — сайкл от «Best Fitness»;
14:00 — 15:00 — мастер-классы по коротким нардам;
15:00 — джампинг от фитнес-студии «Крисфит»;
15:00 — 18:00 — турнир по нардам;
16:00 — общая физическая подготовка на мышцы кора от академии Воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вертикаль»;
17:00 — зумба от термального комплекса «Termoland»;
18:00 — практика гвоздестояния с бубном от Ангелины Киселевой.
23 августа
12:00 — Табата, или высокоинтенсивная интервальная тренировка, от студии «Best Fitness»;
12:00 — мастер-класс от волейбольного клуба «Ярославич»;
12:00 — 18:00 на площадке можно будет сдать нормы ГТО от спортивной школы «Медведь»;
13:00 — Body Combat, или тренировка, сочетающая элементы аэробики и различных единоборств от студии «Best Fitness»;
14:00 — Pump, или силовое занятие с лёгкой штангой под музыку, от студии «Best Fitness»;
14:00 — 15:00 — мастер-классы по коротким нардам;
15:00 — 18:00 — турнир по нардам.
Детская площадка
На детской площадке маленькие гости смогут принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, потанцевать на дискотеке, оставить свой след на гигантской раскраске, получить аквагрим, а также раскрасить Картонный городок.
Также организована ярмарка, где дети будут продают свои работы. Там же будет бродить кукла Дино для фотографий.
22 августа
с 11:00 до 18:30 — каждый полтора часа будут проходить мастер-классы от Мастерской «Пряничный домик» (всего пять МК);
11:00, 13:00, 15:00 — мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов и бумажная флотидия в арт-ванных;
с 11:00 до 15:00 — мастер-класс по оригами и подвижные игры (бильбоке, городки, кегли) от библиотека #2;
с 12:00 до 17:00 — столярная мастерская от Центра развития детей «Вверх».
23 августа
11:00-12:30, 12:30–14:00, 14:00–15:30, 15:30–17:00, 17:00–18:30 — Школа юных пиццайоло известный ярославский мастер-пиццайоло Сергея Кошлакова;
11:00, 13:00, 15:00 — мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов и бумажная флотилия в арт-ванных;
11:00-15:00
Оба дня
11:00 — 18:00 — детская ярмарка, где дети будут продавать свои работы;
11:00 — 19:00 — театральный мастер-класс и домашний театр со спектаклями для родителей от мастерской «Братец Яков»;
11:00 — 18:00 — мастер-классы по запуску воздушных змеев или по изготовлению деревянных волчков;
11:15 — 15:00 — интерактивные игры для детей с аниматорами от центра развлечений «Пакабата»;
12:00 — 16:00 — спортивно-игровое пространство от веревочного городка «Лапки»: трасса с RC-машинками с преодолением препятствий для всей семьи, а еще сельский боулинг, вернисаж больших раскрасок, арт-интерактив «Картонный городок»;
12:00 — 16:00 — архитектурно-ландшафтный мастер-класс: сборка 3D моделей от мастерской «Эксклюзив»;
12:00, 14:00, 16:00 — экскурс в театр кукол для детей и взрослых от актрисы Ярославского театра кукол Екатерины Овчинниковой;
12:00 — 17:00 — мастер-классы, лекции от «Фабрики предпринимательства: бизнес для детей»;
15:00 — 17:00 — мастер–классы для детей «Маска сна» и «Мандрагора» от центра «Пакабата»;
17:00 — 18:00 — интерактивные игры для детей с аниматорами, мини диско, флешмоб от центра «Пакабата».
Зона от «ПиццаФабрика»
12:00-17:00 — аквагрим при покупке любой продукции по чеку из фудтрака;
11:30, 13:30, 16:00 — творческие мастер-классы;
13:00, 15:00 — розыгрыш призов и подарков;
в течение дня — большая раскраска стикерами, встреча с ростовым талисманом Фабрюшей и игры с аниматором.
В зоне музея Гарри Поттера удастся узнать свой факультет распределяющей шляпой, также будут доступны фотозона с атрибутами, ограбление банка «Гринготс», беспроигрышная лотерея, лавка волшебника.
11:00 — 13:00 — мастер-класс гипс или роспись;
13:00 — 14:00, 17:00 — 18:00 — анимация с персонажами, викторина;
14:00 — 14:30, 18:00 — 18:30 — шоу-урок «Зельеварения»;
15:00 — 17:00 — мастер-класс гипс или роспись, магические паззлы;
18:30 — 19:00 — дискотека с мыльными пузырями.
Семейная площадка
Семейная площадка будет оборудована у Колеса обозрения. На сцене ожидается выступление танцевальных детских коллективов, также пройдут розыгрыши подарков от партнеров праздника, викторины, мастер-классы.
22 августа
11:00 — выступления танцевальных детских коллективов и вокальной студии «Академии Игоря Крутого»;
12:30 — цирковая программа: жонглер, эквилибрист, клоун Чудик.
13:20 — шоу каскадеров,
14:30 — выступления финалистов программы «Честный звук»;
16:00 — Всероссийской акции «Цвета Родины», приуроченной к празднованию Дня Государственного флага РФ, выступления творческих коллективов;
17:00 — русские танцевальные баттлы.
Там же будет оборудован просветительский шатер о государственных символах, в нем пройдет исторический квиз, интерактивы (русские паззлы, стикер-арт), мастер-классы (изготовление куклы-оберега, деревянных значков), настольные игры и игра «Открой для себя Россию».
Арт-площадка «Яро.Славно.Молодежно»
Интерактивную арт-площадку украсит вернисаж работ «Наличники и резное наследие» молодых художников Золотого кольца. Куратор — ярославский художник и каллиграф Александр Абросимов. Оба дня гости смогут поиграть в напольную игру, пройти квест по площадке, принять участие в розыгрышах.
Там же будет находиться изюминка фестиваля — инсталляция «Открытая гостиная города». Во время праздника петербургский художник Алексей Ган создаст из личных вещей ярославце арт-объект.
С 11:00 до 20:00 в зоне активностей будут доступны настольные игры, настольный теннис и бадминтон.
22 августа
Сцена
11:00 — 13:00 - розыгрыши, интерактивы;
13:00 — 14:00, 16:00 — 17:00 — квиз на траве;
14:00 — 15:00 — выступление молодой группы «NEXT»;
15:00 — 16:00 — награждение участников креативной лаборатории «Яро.Славно.Молодежно» и творческих деятелей Ярославской области;
17:00 — 18:00 — творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида» и караоке батл;
18:00 — 20:00 — диджеинг, творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида»;
20:00 — 21:00 — джазовая программа;
21:00 — 22:00 - гитарный вечер.
«Открытая гостиная города»
11:00 — 22:00 — аудиоистории;
12:00-13:00, 14:00–15:00, 18:00–19:00 — создание инсталляции и кураторские экскурсии от художника Алексея Гана, выступления перформеров Валентины Луценко и Камиля Мустафаева (Санкт-Петербург);
14:00, 16:00 — хореографические зарисовки;
Маркет «Любо.Яро.Славно»
11:00 — 22:00 — продажа изделий молодых мастеров, розыгрыши, квест;
11:00 — 12:00 — декорирование автомобиля;
12:00 — 21:00 - коллажная мастерская;
14:00 — 16:00 - большая чайная дегустация.
Шатер «Студия»
10:30 — 12:00 — художественный пленэр;
10:30 — 11:30 — латтер-арт (рисунки на кофе);
12:30 — 13:20 — мастер-класс по росписи расчески;
13:30 — 15:30 — фотопленэр;
Пленэр художественный
16:00 — 16:50 — интерактивный лекторий с художником Алексеем Ганом;
17:00 — 18:00 — лекторий «Образ Ярославля в кино»;
18:30 — 20:00 — мастер-класс по изготовлению венков из цветов.
23 августа
Сцена
11:00 — 12:00 — розыгрыши, интерактивы;
12:00 — 13:00 — творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида»;
13:00 — 15:00 — интерактивная программа Good Night Show;
15:00 — 16:00 — буги-вуги;
16:00 — 17:00 — творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида», караоке-батл;
17:00 — 18:00 — квиз на траве;
18:00 — 20:00 — диджеинг.
Инсталляция «Открытая гостиная города»
11:00 — 20:00 — аудиоистории;
12:00 — 13:00, 15:00 — 16:00, 17:00 — 18:00 — создание инсталляции и кураторские экскурсии от художника Алексея Гана, выступления перформеров Валентины Луценко и Камиля Мустафаева (Санкт-Петербург);
16:00 — 16:30 — хореографические зарисовки;
17:00 — 18:00 — гитарный вечер бард-клуба «Акварель»;
Маркет «Любо.Яро.Славно»
11:00 — 20:00 — продажа изделий молодых мастеров, розыгрыши, квест;
11:00 — 17:00 — сборка конструкторов «Артформерс»;
17:00 — 20:00 — коллажная мастерская.
Шатер «Студия»
11:00 — 12:30 — художественный пленэр;
13:00 — 14:00 — мастер-класс по ковровой вышивке;
13:00 — 14:30 — художественный пленер (пространство у шатра);
14:30 — 15:30 — мастер-класс по изготовлению диффузора;
16:00 — 16:50 — мастер-класс от музея Льна по ткачеству и изготовлению браслетов-оберегов;
17:00 — 19:00 — искусствоведческий лекторий и интерактивная сессия с организаторами инсталляции «Гостиная города»;
19:20 — 20:00 — чайная церемония.
Усадьба банка
Генеральный партнер фестиваля оборудует в парке собственную площадку «Усадьба ПСБ», которая будет делиться на тематические зоны.
К примеру, в «Библиотеке» пройдет открытый лекторий, модератором которого станет телеведущая и журналист Тутта Ларсен, а также оба дня для всех гостей фестиваля будет работать выездной книгообмен от Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова.
22 августа
Библиотека
12:00 — 13:00 — лекция «Ярославль как территория спорта и активного образа жизни» с участием лидеров ЗОЖ-движения Ярославля Сергея Грибушкова и Наталии Копыловой;
13:00 — 14:00 — лекция «Ярославская область — регион для сыроделия» от гендиректора сыроварни «Филимоново раздолье» Константина Рогачкова.
14:00 — 16:00 — презентация гастрономического путеводителя «Ярославль. География на вкус»;
«Ярославль. География на вкус» — это книга о гастрономической культуре и историческом наследии Ярославской области с практическими рекомендациями для туристов и путешественников, издана при поддержке Банка ПСБ и Правительства Ярославской области.
16:00 — 17:00 — лекция »Агроусадьба — вкусно, красиво, разнообразно и интересно» от начальника отдела развития сельского туризма Министерства сельского хозяйства России Андрея Тутарикова;
17:00 — 18:00 — диджей-сет.
23 августа
Библиотека
12:00 — 13:30 — лекция и викторина на тему: «Ярославль как съемочная площадка» Алексей Махов и Елена Савинова, представители Ярославской областной библиотеки имени Н. А. Некрасова.
13:30 — 14:30 — лекция
«Ярославльглазами местного жителя: от привычного к уникальному» от автора экскурсий по Ярославлю Ксении Кочетковой;
14:30 — 15:30 — лекция «Из Швейцарии в Россию: путь к своему делу» от Беньямина Форстера, швейцарского пчеловода, основателя фермерского хозяйства «Пчеловодство Форстер»;
15:30 — 16:30 — лекция »Изображение трапез и пиров в ярославской иконописи» от заслуженного работника культуры РФ, старшего научного сотрудника Ярославского художественного музея Виктории Горшковой;
16:30 — 18:00 — диджей-сет.
Оба дня
Гостиная
12:00 — 12:40 и 12:40 — 14:00 — мастер-класс (МК) по росписи матрёшки;
14:00 — 14:50 и 14:50 — 15:40 — МК по лепке именного изразца;
17:10–18:00 22 августа и 15:40–17:00, 23 августа — МК по изготовлению фигурной мозаики;
17:00–18:30, 23 августа — МК по валянию из шерсти.
Сад Усадьбы
22 августа, 13:00–14:00 и 14:00–15:00 и 23 августа, 15:00–16:00, 16:00–17:00 и 17:00–18:00 — МК «Букет из сухоцветов»;
22 августа, 15:00–16:00, 16:00–17:00 и 17:00–18:00 и 23 августа, 13:00–14:00 и 14:00–15:00 — МК «Посади своё растение».
Спортивное утро
22-23 августа, 11:00 — 12:00 — утренняя разминка и пробежка с тренером по бегу и ОФП, капитаном SPINE Running Team, опытным бегуном Сергеем Грибушковым;
22 августа, 11:00 — 12:00 — пилатес с Юлией Артеменко;
23 августа, 11:00 — 12:00 — йога с Анной Аюповой.
22-23 августа, 12:00–18:00 — городки, корнхол, садовый бадминтон, усадебный кегельбан, кольцеброс и весёлые скачки на деревянных лошадках;
22-23 августа, 12:00–18:00 — силомер.
Кузница
22-23 августа, 13:00–17:00 — изготовление сувенира под руководством мастера-кузнеца.
Буфет
22-23 августа, 11:00–18:00 гости смогут попробовать блины, ярославскую уху с зеленью, карамелизированное яблоко с бисквитом и сливочным кремом, а также квас. Угощения отдают за золотники ПСБ. Заработать их можно в мастер-классах и спортивных играх и в викторинах.
Зоны на «Пире»
На территории Парк Тысячелетия и парковки рядом с КЗЦ «Миллениум» также появятся стенды от партнеров фестиваля:
столярная мастерская «Панихин»;
выпускные альбомы «Перемена»;
Центр развития туризма и международного сотрудничества» города Ярославля;
Водные маршруты Золотого кольца;
Театр-фест «Волков. Подмостки»;
РетроВояж и Шоколадный дом Осиповых-Славинских;
HAVAL Pro КорсГрупп;
Додо Пицца;
6 соток: фотозона летних впечатлений, уличные игры;
GELTEK: 12:00, 15:00, 18:00 Заглядывайте на стенд, участвуйте в розыгрышах и получайте миниатюры косметики и наборы;
Бренд Qegg от Угличской птицефабрики;
ВкусВилл;
Городской квартал «Тверицы»: нейроигры, рукоделье, танграммы, творческие мастер-классы, чайная церемония, покерный турнир с призами;
девелопер «Железно»;
«Лемана ПРО»: с 12:00 до 17:00 — проектный шоурум: ванная, кухня, гардеробная система, творческие мастер-классы, квиз с подарками, фотозона;
в зоне «Магнит Доставки» можно отдохнуть от фестивальной суеты и провести время в чилл-зоне;
лаунж-и фотозона от «МебельМаркта»;
интерактивная площадка МТС;
зона комфорта «НОНТОН» с бассейном с шариками;
«Помидорка»: художественные мастер-классы для взрослых и детей и не только;
историческое общество «N»: 12:00 — 19:00 — интерактивная площадка «Вкусы дореволюционного Ярославля, гастрономические традиции XIX века»;
клуб «Couture de Paris»: 12:00 — 19:00 — реконструкция кухни позднего средневековья и столярная мастерская «Панихин».
Площадка «Добро»
Российский Красный Крест
Российский Красный Крест готовит на фестивале интерактивы, конкурсы, игры по донорству, призы. 23 августа с 13:00 до 18:00 будет работать Аллея первой помощи (сердечно-легочная реанимация, непроходимость дыхательных путей, кровотечение, ожоги).
22-23 августа
11:00 — 18:00 — вступление в регистр потенциальных доноров костного мозга (при себе иметь паспорт и СНИЛС);
12:00 — 12:30 — обучение первой помощи для детей «Коленька научит»;
12:45 — 13:30 — МК по навыкам оказания первой помощи для взрослых;
14:00 — 15:00 — лекция о донорстве крови и костного мозга.
Кроме того, развлекательную программу подготовил Благотворительный Фонд социальной помощи тяжелобольным детям, инвалидам и семьям «Дети Ярославии», они проведут мастер-классы для детей и взрослых, благотворительную ярмарку и модный проект «ДоброСтиль».
На фестивале можно будет встретить представителей акции «Прямой диалог» и узнать как благотворительная организация «Детские деревни SOS» помогает детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также о том, как каждый может стать частью этой помощи.
Крафт-Маркет
«Сделано руками!» — входная зона
Мастерская Нисанова. Изделия из ценных и благородных сортов дерева. Легендарные «доски-кошки». (Балашиха)
Творческая мастерская Вязаное чудо. (Суздаль)
Льняная палитра. Авторские аксессуары из льна, платки палантины, сумочки, игрушки из льна. (Санкт-Петербург)
Семейная мастерская Клюква. Керамические украшения и авторские открытки. (Ярославль)
Лапин Сыр. Фермерский сыр и мясные изделия. (Ногинск)
Честный мед. Мед и продукты пчеловодства. (Муром)
Браслеты из кожи и камня. (Мичуринск)
Nati_jewels. Украшения из натуральных камней и жемчуга ручной работы. (Вологда)
Bergamo. Сумки из натуральной замши. (Ярославль)
Лаборатория уюта и тепла. Украшения из натурального дерева с использованием ювелирной смолы, декор для дома. (Ярославль)
Магия в камне. Украшения из натуральных камней ручной работы. Детская бижутерия ручной работы. (Вологда)
Scarabei. Семейная мастерская изделий из кожи с тиснением в античном стиле. (Село Семибратово)
Ryabastitch. Заколки для волос, воротнички, бантики. (Ярославль)
Сумки и аксессуары в технике макраме. (Ярославль)
Югова и Бис_сер. Семейная мастерская украшений. Для взрослых и детей. (Новоуральск)
Авторские платки MAR. (Ярославль)
Congo.jwl. Бренд украшений ручной работы. (Ярославль)
Olive. Украшения в технике гальванопластика. (Гаврилов-Ям)
Сувениры из бронзы. (Москва)
Fragmentaria. Украшения из осколков старинной посуды. (Ярославль)
Напилено. Изделия из дерева в русском стиле, зеркала наличники. (Ярославль)
Праздничная АЗБУКА. Деревянный декор ручной работы. (Москва)
Уютная керамика Расцветай. (Ярославль)
A Soul. Бижутерия ручной работы. (Иваново)
Гончарная студия Фактура. Посуда и декор для дома ручной работы с орнаментами Русского Севера и сказочными иллюстрациями. (Вологда)
Секрет Эмили. Новый вид универсального аксессуара, который можно носить на любой одежде. (Москва)
Свечи от Ароматной светлицы. (Ярославль)
Творческая мастерская Steampunk. Часы, украшения, сувениры в стиле Стимпанк (Ярославль)
Fleurette. Украшения из цветов. (Рыбинск)
Glebus Decor. Часы и панно из виниловых пластинок. (Суздаль)
LOVESMORE. Парфюмерный бренд (Санкт-Петербург)
Русь-изначайная. Иван-чай, веники, травы для бани. (Грязовец)
Творческая мастерская СЕБЕ. Деревянные аксессуары: значки, браслеты и серьги из натурального дерева. (Кострома).
Дары Севера. Ягоды в йогурте, варенье из северных ягод, сыр. (Вологда)
Дары Мацесты. Крема-масла, оливково-лавровое мыло, спа-продукция. (Сергиев Посад)
Богатство Сибири. Сыры, колбасы, ягоды. (Омск)
Крафт-Маркет — Кладовая от Ярославская гильдия ремесленников
Шоколадный дом Осиповых-Славинских — шоколадные десерты, авторские конфеты, семейные снадобья.
Творческая мастерская Юлии Смирновой — украшения из эпоксидной смолы с настоящими цветами.
Семейная мастерская «Счастье есть» — пастила, мармелад, зефир.
Ремесленка. Домашние колбасы и деликатесы.
«Сырная слобода» — козьи сыры.
«Клевер» — одежда из натуральных тканей.
Мастерская диковинок Ирины Чуриловой — украшения в смешанных техниках.
Дом стильных украшения из натуральных камней.
Украшения Ом_элемент.
Светлый уголок. Вязаные игрушки.
Хватаня. Авторские куклы, ватные игрушки, флористика из текстиля.
Хамон и дичь Якутии.
О! Бусики — семейная мастерская украшений из натуральных камней и полимерной глины.
Крафтовые колбасы Пискунов.
Крафт-Маркет — Гардеробная
Мастерская АртУзор. Авторские сумки и аксессуары из натуральных тканей. (Кострома)
Мастерская Ульяны Воскресенсковой. (Вологда)
Кокон — одежда для женщин. (Санкт-Петербург)
Двойной эффект. Дизайнерский бренд одежды и аксессуаров. (Санкт-Петербург)
PTICHKA — одежда из натуральных тканей. (Кострома)
Мир украшений Мари — бижутерия из натуральных камней, дерева и турецкого камня. Игрушки ватные и тканевые, мыло. (Видное)
Лён Ольги Цветковой — семейная мастерская. Авторские вещи из 100% натурального льна в стиле бохо. (Иваново)
Sweet Grape. Бренд авторских безворсовых ковров из натуральных материалов. (Москва)
GRAPE DREAMS. Бренд детского текстиля и одежды (Ярославль)
АНТУРАЖ — платки, шарфы, палантины из шелка. Мастер-класс по завязыванию. (Москва)
Студия Тани Копейкиной — товары ручной работы изо льна и хлопка: текстиль для дома, игрушки, аксессуары. (Кострома)
VETRALEN — бренд дизайнерской одежды из гобелена и льна. (Кострома)
КУХНЯ
Большой фудкорт разместится на парковке рядом с КЗЦ «Миллениум».
Большой фудкорт
Что будет представлено:
большие блины от ресторана «Собрание»;
«Кларий. Рыба дивная» — шашлык из сома;
«Казанский гриль» - азу по-татарски, конина и баранина на гриле, манты всех видов;
«Здрасьте! Нам по пасте!» — пенне с вялеными томатами и песто, спагетти с креветками, томатный суп с моцареллой и соусом песто;
«Про Плов» — казаны с узбекским пловом трех видов;
«Сайгон» + «KOI.CAFE» - вьетнамский фо-бо, немы, булочки бао бань, спринг роллы и бабл ти;
Бургеры от «Честного стейка»;
«Хот-доги регионов России»: московский, карельский, новгородский, ростовский и, конечно, ярославский с начинками из лисичек, острого перца, брусничного соуса и других;
«Черноморская кухня» - барабулька и мидии;
«Ким Паб»: сырный рамен, токпокки бекон и терияки, корейский чикен и моти;
«Много рыбы»: поке конструкторы, морепродукты и овощи на гриле, и хит лета — роллы в тубусе;
«Шашлык-Машлык»: хачапури на углях, кебаб ролл, шаверма и все виды мяса на углях.
Уличная еда
«Раковаръ»: вареные раки, клешня краба, тигровые креветки на шпажках, осьминог на гриле, рыба, курица и картофель на углях;
«Картофельные пышки» из Калининграда с копченой уткой, с курицей и грибами, с сырным соусом;
«Татарский уголок» из Ульяновска, где будут готовить кыстыбый с картофелем, с ягненком и кинзой, с жареным луком, с сыром и зеленью, с цыпленком и грибами;
«Чуррос Бум / Го» с испанскими чурросами и корейскими хот-догами;
Surf Coffeе с кофейным спешелти-меню и авторскими хот-догами;
«Проспект Гриль» — мясо на гриле от ярославских фермеров, хот-доги, лимонады;
«Хинкали Хаус» будут подавать хинкали с разными соусами и лимонады логидзе;
«Удмуртские перепечи» — национальная удмуртская выпечка с разными начинками из настоящей дровяной печи;
«Манго Бананго» — экзотические манго, питахайя, маракуйя;
Coffee Like — кофе, лимонады и десерты;
«Испанские пончики!» — испанские чурросы с посыпками и соусами на любой вкус;
«Пипяо» — корн доги, бао булочки и онигири;
Magnum — лимонады от ярославской крафтовой пивоварни;
Аллея фудтраков
Фудтрак Николо-Сольбинского монастыря: салат с Сольбинским сыром, сырные палочки из монастырской сыроварни, шницель по-Сольбински, овощи с монастырской грядки на гриле;
«Старорусские балыки»: копченое мясо, колбасы, рыба;
«ВкусВилл» — авторские лимонады и натуральное мороженое, бургеры и хот-доги;
«Пицца Фабрика» — пицца с разными начинками;
фудтрак «Зерно». Для тех, кто в пути. Неповторимый вкус путешествий: хот-доги разных стран мира;
Coffee Like — кофейное меню и горячий шоколад;
«ФрикенПель» — жареные пельмени в стакане из Нижнего Новгорода;
Scoby Dog — крафтовые хот-доги и домашний лимонады;
«Греки ели» — гирос и сувлаки с курицей и говядиной;
Beetle Chef — бургеры и хот-доги, кофе и лимонад;
White star — шаурма с сочным куриным филе;
UFO Burgers - корейские бургеры в виде летающей тарелки: бургеры с говядиной, колбасками, семгой, грибами и даже с бананом и нутеллой.
Город за столом
Все гастрономические специалитеты фудкорта можно будет попробовать за одним огромным обеденным столом в центре фестиваля (парковка КЗЦ).
Детский фудкорт
OldBusCoffee — кофе на любой вкус и вафли с мороженым;
«Бульбачка» — картошка-вертушка из Беларуси;
«Тамле Тамак» — крендели с душой из Татарстана;
Boss Berry — ягоды и орехи в шоколаде и йогурте, цукаты, чурчхела, мармелад, зефир;
мороженое всех видов;
кукуруза и сладкая вата.
Достижения
Первая сотка
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На полпути к тысяче
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Словесный поток
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