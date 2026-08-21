Куда сходить и что поесть: полная программа «Пира на Волге-2026» в Ярославле по часам

На спортивной площадке можно будет заняться йогой или зумбой, поиграть в шахматы, попробовать свои силы в джампинге и не только.

Оба дня на площадке будет доступна чилл-зона от термального комплекса Termoland, пройдут показательные выступления и мастер-классы от академии «Вертикаль».

Оба дня, с 12:00 до 18:00, на площадке пройдут тренировки по волейболу и футболу, показательные выступления и мастер-классы от академии «Вертикаль», турниры по шахматам от «Rep chess», турниры по настольному теннису и по паделу.

22 августа

11:00 — Йога без сахара от академии Воздушной гимнастики и пилонный спорт «Вертикаль»;

12:00 — Pump, или силовое занятие с лёгкой штангой под музыку, от студии «Best Fitness»;

13:00 — STEP, степ-аэробику , от «Best Fitness»;

14:00 — сайкл от «Best Fitness»;

14:00 — 15:00 — мастер-классы по коротким нардам ;

15:00 — джампинг от фитнес-студии «Крисфит»;

15:00 — 18:00 — турнир по нардам;

16:00 — общая физическая подготовка на мышцы кора от академии Воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вертикаль»;

17:00 — зумба от термального комплекса «Termoland»;

18:00 — практика гвоздестояния с бубном от Ангелины Киселевой.

23 августа