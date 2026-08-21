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Город Пир на Волге Обзор Куда сходить и что поесть: полная программа «Пира на Волге-2026» в Ярославле по часам

Куда сходить и что поесть: полная программа «Пира на Волге-2026» в Ярославле по часам

Фестиваль пройдет в парке Тысячелетия 22 и 23 августа

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Стала известна программа «Пира на Волге» на 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтала известна программа «Пира на Волге» на 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стала известна программа «Пира на Волге» на 2026 год

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 и 23 августа в Ярославле пройдет крупнейший гастрофестиваль лета «Пир на Волге» (6+). Обратите внимание: в этом году мероприятие проходит на территории парка Тысячелетия на Которосльной набережной и на парковке у КЗЦ «Миллениум».

Гостей ждет насыщенная спортивная, детская, культурная и гастрономическая программа. Музыкальные хэдлайнеры — петербургский проект «Хор на весь Двор», ярославская кавер-группа «Волков Бэнд» и ярославская группа «longlong».

Публикуем большую программу фестиваля по часам, меню и торговые точки, которые будут представлены.

  1. Музыкальная сцена
  2. Кулинарная сцена
  3. Зона 18+
  4. Спортплощадка
  5. Детская площадка
  6. Семейная площадка
  7. Арт-площадка «Яро.Славно.Молодежно»
  8. Усадьба банка
  9. Зоны на «Пире»
  10. Площадка «Добро»
  11. Крафт-Маркет
  12. КУХНЯ
1

Музыкальная сцена

На «Пире на Волге» пройдет квартирник, во время которого музыканты будут собирать средства для благотворительных фондов.

22 августа

  • 12:10 — танцевальные мастер-классы от педагогов Студии Синерджи;

  • 13:20 — танцевальные мастер-классы по бачате от Антона Лужняка;

  • 15:00 — группа HEAVENHILL из Иванова;

  • 16:00 — группа «Под одеялом»;

  • 17:00 — кавер-проект «Сделай громче»;

  • 18:30 — группа «E2 Знакомы» из Москвы;

  • 20:00 — группа «longlong»;

  • 21:00 — хэдлайнер вечера — проект «Хор на весь Двор» из Санкт-Петербурга (12+).

23 августа

  • 12:00 — инклюзивный рок-фестиваль при поддержке организации инвалидов «Поверь в себя»;

  • 13:00 — группа «The bist»;

  • 13:50 — «ТАКОЙ МАКАР» из Рыбинска;

  • 14:50 — группа «Санчо Панчо» из Костромы;

  • 15:30 — группа «Mouse In Da Chaos» из Донецка, которая сочетает элементы инди-рока, синти-попа, ню-метала, стоунера, брит-попа и альтернативы;

  • 16:30 - инди-рок-группа Black Lama;

  • 17:30 — городская хоровая вечеринка с проектом «Люди поют»;

  • 18:30 — хэдлайнер вечера, ярославская кавер-группа «Волков Бэнд» (12+), который устроят музыкальный перфоманс «Рок-валенок».

2

Кулинарная сцена

На кулинарной сцене пройдет стендап, открытая готовка и «прожарка» от участника Высшей Лиги КВН, проекта «Импровизация. Команды» полуфиналиста Comedy Баттл на ТНТ, Сергея Сырчина.

22 августа

  • 12:00 — официальное открытие;

  • 12:00 — Алексей Мартынов, шеф-повар кафе «Марфа едет в город» (Ярославль) и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);

  • 13:00 — команда Студвесны Ярославского университета им. Демидова;

  • 14:00 — презентация Туристического путеводителя по Ярославской области от проекта «География вкусов»;

  • Николай Кузнецов, бренд-шеф ресторанной группы «Бульвар групп» (Ярославль) и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);

  • 15:00 — группа поддержки ХК «Локомотив» шоу-группы «Грация» и группа поддержки волейбольного клуба «Ярославич» «Lucky Star» (Ярославль);

  • 16:00 - Александр Марцынюк, шеф-повар ХК «Локомотив» и проекта «Кухня „Открытого огня“ (Ярославль) и Марина Ефремова, руководитель направления по развитию локальных брендов пивоваренной компании „Балтика“, пивной эксперт, создатель бренда „Ярославское пиво“ (Санкт-Петербург);

  • 17:00 — Ксения Дрозд, фуд- и тревел блогер (Ярославль), Александр Давидик, ярославский блогер и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);

  • 18:00 — смузи-квиз: еда и напитки;

  • 18:45 — презентация спортивной драмы «Малыш-каратист»;

  • 19:00 — показ фильма о купце и лучшем градоначальнике в истории Ярославля Иване Вахромееве «Забытый отец Ярославля» (16+) с участием краеведа Артура Стажкова;

  • 20:00 — показ мультипликационный фильм «Рататуй».

23 августа

23 августа пройдет федеральный проект «Битва на кухне», на сцене сразятся шефы и блогеры. Особенность поединка в том, что шеф лишен возможности готовить, а может только руководить процессом. Победители ярославского этапа отправятся в Москву на полуфинал.

  • 12:00 — 1 раунд: Егор Каунихин, шеф-повар ресторана «Роща», (г. Рыбинск) и Валентина Журавлева, блогер (Ярославль) против Андрея Любимцева, бренд-шефа сети ресторанов Orlov hotels, (Ярославль) и Бориса Никонорова, спортивного блогера (Ярославль)

  • 13:00 — 2 раунд: Павел Тищенко, шеф-повар гастропаба «Хопмалтпаб» (Ярославль) и блогер Артем Ушков (Ярославль) против Игоря Вавилина, шеф-повара ресторана «Буратино» (Ярославль) и Романа Даняева, барбера и блогера;

  • 14:00 - финал.

  • 15:00 — Егор Кириллов, создатель «Лаборатории вкуса» — первого в России кастом-ателье крафтового алкоголя (Ярославль) и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва);

  • 16:00 — Лига КВН (Ярославль) и проект «Импровизация. Команды» (Ярославль)

  • 17:00 — Алексей Капустин, создатель Чайной UNDER CHAI представит «Отчаянную битву вкусов» 19 век против 21;

  • 18:00 — Юрий Воронов, абсолютный чемпион Мира по пара-армрестлингу, инструктор школы ходьбы центра протезирования и реабилитации «Стойко» и Григорий Мосин, бренд-шеф фестиваля, гастроблоггер и телеведущий (Москва).

  • 19:00 — премьера документального фильма «Контуры» от центра протезирования и реабилитации «Стойко» (Ярославль).

3

Зона 18+

В зоне 18+ будет оборудована бильярдная под открытым небом от проекта «На пальцах», также запланированы квизы от «Вау Квиз» и выступление диджеев.

Возрастное ограничение мероприятий — 18+.

22 августа

  • 11:00 — открытие зоны 18+;

  • 12:00 — «Вау квиз»;

  • 13:00 — «Вау музлото»;

  • 15:00 — пивное лимбо

  • 15:30 — «Раскрытие секретов Ярославского пива»: презентация и дегустация;

  • 16:00 — DJ`S и чилл вайб.

23 августа

  • 11:00 — открытие зоны 18+;

  • 12:00 — «Вау угадай мелодию»;

  • 13:00 — «Вау музлото»;

  • 15:00 — «Раскрытие секретов Ярославского пива»: презентация и дегустация;

  • 15:30 — танцевальные баттлы при поддержке YarosDance;

  • 19:00 — закрытие фестиваля.

В «Зоне 18+» будут представлены ресторан «Дежавю» и точка с винами Краснодарского края от винных домов «Абрау- Дюрсо» и «Кубань-вино», а также мидии в сырном соусе, говяжьи щечки в пите и бифштекс на гриле, а также «Пивной фудкорт» с пивоварнями «Ярпиво», «Хопмалт», «Магнум», «Хеймбрау», стритфуд от #BUSTORANY.

4

Спортплощадка

На спортивной площадке можно будет заняться йогой или зумбой, поиграть в шахматы, попробовать свои силы в джампинге и не только.

Оба дня на площадке будет доступна чилл-зона от термального комплекса Termoland, пройдут показательные выступления и мастер-классы от академии «Вертикаль».

Оба дня, с 12:00 до 18:00, на площадке пройдут тренировки по волейболу и футболу, показательные выступления и мастер-классы от академии «Вертикаль», турниры по шахматам от «Rep chess», турниры по настольному теннису и по паделу.

22 августа

  • 11:00  Йога без сахара от академии Воздушной гимнастики и пилонный спорт «Вертикаль»;

  • 12:00  Pump, или силовое занятие с лёгкой штангой под музыку, от студии «Best Fitness»;

  • 13:00  STEP, степ-аэробику, от «Best Fitness»;

  • 14:00  сайкл от «Best Fitness»;

  • 14:00 — 15:00 — мастер-классы по коротким нардам;

  • 15:00 — джампинг от фитнес-студии «Крисфит»;

  • 15:00 — 18:00  турнир по нардам;

  • 16:00 — общая физическая подготовка на мышцы кора от академии Воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вертикаль»;

  • 17:00 зумба от термального комплекса «Termoland»;

  • 18:00 — практика гвоздестояния с бубном от Ангелины Киселевой.

23 августа

  • 12:00 — Табата, или высокоинтенсивная интервальная тренировка, от студии «Best Fitness»;

  • 12:00 — мастер-класс от волейбольного клуба «Ярославич»;

  • 12:00 — 18:00 на площадке можно будет сдать нормы ГТО от спортивной школы «Медведь»;

  • 13:00 — Body Combat, или тренировка, сочетающая элементы аэробики и различных единоборств от студии «Best Fitness»;

  • 14:00  Pump, или силовое занятие с лёгкой штангой под музыку, от студии «Best Fitness»;

  • 14:00 — 15:00 — мастер-классы по коротким нардам;

  • 15:00 — 18:00  турнир по нардам.

5

Детская площадка

На детской площадке маленькие гости смогут принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, потанцевать на дискотеке, оставить свой след на гигантской раскраске, получить аквагрим, а также раскрасить Картонный городок.

Также организована ярмарка, где дети будут продают свои работы. Там же будет бродить кукла Дино для фотографий.

22 августа

  • с 11:00 до 18:30 — каждый полтора часа будут проходить мастер-классы от Мастерской «Пряничный домик» (всего пять МК);

  • 11:00, 13:00, 15:00 — мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов и бумажная флотидия в арт-ванных;

  • с 11:00 до 15:00 — мастер-класс по оригами и подвижные игры (бильбоке, городки, кегли) от библиотека #2;

  • с 12:00 до 17:00 — столярная мастерская от Центра развития детей «Вверх».

23 августа

  • 11:00-12:30, 12:30–14:00, 14:00–15:30, 15:30–17:00, 17:00–18:30 — Школа юных пиццайоло известный ярославский мастер-пиццайоло Сергея Кошлакова;

  • 11:00, 13:00, 15:00 — мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов и бумажная флотилия в арт-ванных;

  • 11:00-15:00

Оба дня

  • 11:00 — 18:00 — детская ярмарка, где дети будут продавать свои работы;

  • 11:00 — 19:00 — театральный мастер-класс и домашний театр со спектаклями для родителей от мастерской «Братец Яков»;

  • 11:00 — 18:00 — мастер-классы по запуску воздушных змеев или по изготовлению деревянных волчков;

  • 11:15 — 15:00 — интерактивные игры для детей с аниматорами от центра развлечений «Пакабата»;

  • 12:00 — 16:00 — спортивно-игровое пространство от веревочного городка «Лапки»: трасса с RC-машинками с преодолением препятствий для всей семьи, а еще сельский боулинг, вернисаж больших раскрасок, арт-интерактив «Картонный городок»;

  • 12:00 — 16:00 — архитектурно-ландшафтный мастер-класс: сборка 3D моделей от мастерской «Эксклюзив»;

  • 12:00, 14:00, 16:00 — экскурс в театр кукол для детей и взрослых от актрисы Ярославского театра кукол Екатерины Овчинниковой;

  • 12:00 — 17:00 — мастер-классы, лекции от «Фабрики предпринимательства: бизнес для детей»;

  • 15:00 — 17:00 — мастер–классы для детей «Маска сна» и «Мандрагора» от центра «Пакабата»;

  • 17:00 — 18:00 — интерактивные игры для детей с аниматорами, мини диско, флешмоб от центра «Пакабата».

Зона от «ПиццаФабрика»

  • 12:00-17:00 — аквагрим при покупке любой продукции по чеку из фудтрака;

  • 11:30, 13:30, 16:00 — творческие мастер-классы;

  • 13:00, 15:00 — розыгрыш призов и подарков;

  • в течение дня — большая раскраска стикерами, встреча с ростовым талисманом Фабрюшей и игры с аниматором.

В зоне музея Гарри Поттера удастся узнать свой факультет распределяющей шляпой, также будут доступны фотозона с атрибутами, ограбление банка «Гринготс», беспроигрышная лотерея, лавка волшебника.

  • 11:00 — 13:00 — мастер-класс гипс или роспись;

  • 13:00 — 14:00, 17:00 — 18:00 — анимация с персонажами, викторина;

  • 14:00 — 14:30, 18:00 — 18:30 — шоу-урок «Зельеварения»;

  • 15:00 — 17:00 — мастер-класс гипс или роспись, магические паззлы;

  • 18:30 — 19:00 — дискотека с мыльными пузырями.

6

Семейная площадка

Семейная площадка будет оборудована у Колеса обозрения. На сцене ожидается выступление танцевальных детских коллективов, также пройдут розыгрыши подарков от партнеров праздника, викторины, мастер-классы.

22 августа

  • 11:00 — выступления танцевальных детских коллективов и вокальной студии «Академии Игоря Крутого»;

  • 12:30 — цирковая программа: жонглер, эквилибрист, клоун Чудик.

  • 13:20 — шоу каскадеров,

  • 14:30 — выступления финалистов программы «Честный звук»;

  • 16:00 — Всероссийской акции «Цвета Родины», приуроченной к празднованию Дня Государственного флага РФ, выступления творческих коллективов;

  • 17:00 — русские танцевальные баттлы.

Там же будет оборудован просветительский шатер о государственных символах, в нем пройдет исторический квиз, интерактивы (русские паззлы, стикер-арт), мастер-классы (изготовление куклы-оберега, деревянных значков), настольные игры и игра «Открой для себя Россию».

7

Арт-площадка «Яро.Славно.Молодежно»

Интерактивную арт-площадку украсит вернисаж работ «Наличники и резное наследие» молодых художников Золотого кольца. Куратор — ярославский художник и каллиграф Александр Абросимов. Оба дня гости смогут поиграть в напольную игру, пройти квест по площадке, принять участие в розыгрышах.

Там же будет находиться изюминка фестиваля — инсталляция «Открытая гостиная города». Во время праздника петербургский художник Алексей Ган создаст из личных вещей ярославце арт-объект.

С 11:00 до 20:00 в зоне активностей будут доступны настольные игры, настольный теннис и бадминтон.

22 августа

Сцена

  • 11:00 — 13:00 - розыгрыши, интерактивы;

  • 13:00 — 14:00, 16:00 — 17:00 — квиз на траве;

  • 14:00 — 15:00 — выступление молодой группы «NEXT»;

  • 15:00 — 16:00 — награждение участников креативной лаборатории «Яро.Славно.Молодежно» и творческих деятелей Ярославской области;

  • 17:00 — 18:00 — творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида» и караоке батл;

  • 18:00 — 20:00 — диджеинг, творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида»;

  • 20:00 — 21:00 — джазовая программа;

  • 21:00 — 22:00 - гитарный вечер.

«Открытая гостиная города»

  • 11:00 — 22:00 — аудиоистории;

  • 12:00-13:00, 14:00–15:00, 18:00–19:00 — создание инсталляции и кураторские экскурсии от художника Алексея Гана, выступления перформеров Валентины Луценко и Камиля Мустафаева (Санкт-Петербург);

  • 14:00, 16:00 — хореографические зарисовки;

Маркет «Любо.Яро.Славно»

  • 11:00 — 22:00 — продажа изделий молодых мастеров, розыгрыши, квест;

  • 11:00 — 12:00 — декорирование автомобиля;

  • 12:00 — 21:00 - коллажная мастерская;

  • 14:00 — 16:00 - большая чайная дегустация.

Шатер «Студия»

  • 10:30 — 12:00 — художественный пленэр;

  • 10:30 — 11:30 — латтер-арт (рисунки на кофе);

  • 12:30 — 13:20 — мастер-класс по росписи расчески;

  • 13:30 — 15:30 — фотопленэр;

Пленэр художественный

  • 16:00 — 16:50 — интерактивный лекторий с художником Алексеем Ганом;

  • 17:00 — 18:00 — лекторий «Образ Ярославля в кино»;

  • 18:30 — 20:00 — мастер-класс по изготовлению венков из цветов.

23 августа

Сцена

  • 11:00 — 12:00 — розыгрыши, интерактивы;

  • 12:00 — 13:00 — творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида»;

  • 13:00 — 15:00 — интерактивная программа Good Night Show;

  • 15:00 — 16:00 — буги-вуги;

  • 16:00 — 17:00 — творческие выступления резидентов арт-кластера «Таврида», караоке-батл;

  • 17:00 — 18:00 — квиз на траве;

  • 18:00 — 20:00 — диджеинг.

Инсталляция «Открытая гостиная города»

  • 11:00 — 20:00 — аудиоистории;

  • 12:00 — 13:00, 15:00 — 16:00, 17:00 — 18:00 — создание инсталляции и кураторские экскурсии от художника Алексея Гана, выступления перформеров Валентины Луценко и Камиля Мустафаева (Санкт-Петербург);

  • 16:00 — 16:30 — хореографические зарисовки;

  • 17:00 — 18:00 — гитарный вечер бард-клуба «Акварель»;

Маркет «Любо.Яро.Славно»

  • 11:00 — 20:00 — продажа изделий молодых мастеров, розыгрыши, квест;

  • 11:00 — 17:00 — сборка конструкторов «Артформерс»;

  • 17:00 — 20:00 — коллажная мастерская.

Шатер «Студия»

  • 11:00 — 12:30 — художественный пленэр;

  • 13:00 — 14:00 — мастер-класс по ковровой вышивке;

  • 13:00 — 14:30 — художественный пленер (пространство у шатра);

  • 14:30 — 15:30 — мастер-класс по изготовлению диффузора;

  • 16:00 — 16:50 — мастер-класс от музея Льна по ткачеству и изготовлению браслетов-оберегов;

  • 17:00 — 19:00 — искусствоведческий лекторий и интерактивная сессия с организаторами инсталляции «Гостиная города»;

  • 19:20 — 20:00 — чайная церемония.

8

Усадьба банка

Генеральный партнер фестиваля оборудует в парке собственную площадку «Усадьба ПСБ», которая будет делиться на тематические зоны.

К примеру, в «Библиотеке» пройдет открытый лекторий, модератором которого станет телеведущая и журналист Тутта Ларсен, а также оба дня для всех гостей фестиваля будет работать выездной книгообмен от Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова.

22 августа

Библиотека

  • 12:00 — 13:00 — лекция «Ярославль как территория спорта и активного образа жизни» с участием лидеров ЗОЖ-движения Ярославля Сергея Грибушкова и Наталии Копыловой;

  • 13:00 — 14:00 — лекция «Ярославская область — регион для сыроделия» от гендиректора сыроварни «Филимоново раздолье» Константина Рогачкова.

  • 14:00 — 16:00 — презентация гастрономического путеводителя «Ярославль. География на вкус»;

«Ярославль. География на вкус» — это книга о гастрономической культуре и историческом наследии Ярославской области с практическими рекомендациями для туристов и путешественников, издана при поддержке Банка ПСБ и Правительства Ярославской области.

  • 16:00 — 17:00 — лекция »Агроусадьба — вкусно, красиво, разнообразно и интересно» от начальника отдела развития сельского туризма Министерства сельского хозяйства России Андрея Тутарикова;

  • 17:00 — 18:00 — диджей-сет.

23 августа

Библиотека

  • 12:00 — 13:30  лекция и викторина на тему: «Ярославль как съемочная площадка» Алексей Махов и Елена Савинова, представители Ярославской областной библиотеки имени Н. А. Некрасова.

  • 13:30 — 14:30  лекция «Ярославль глазами местного жителя: от привычного к уникальному» от автора экскурсий по Ярославлю Ксении Кочетковой;

  • 14:30 — 15:30 — лекция «Из Швейцарии в Россию: путь к своему делу» от Беньямина Форстера, швейцарского пчеловода, основателя фермерского хозяйства «Пчеловодство Форстер»;

  • 15:30 — 16:30 — лекция »Изображение трапез и пиров в ярославской иконописи» от заслуженного работника культуры РФ, старшего научного сотрудника Ярославского художественного музея Виктории Горшковой;

  • 16:30 — 18:00 — диджей-сет.

Оба дня

Гостиная

  • 12:00 — 12:40 и 12:40 — 14:00 — мастер-класс (МК) по росписи матрёшки;

  • 14:00 — 14:50 и 14:50 — 15:40 — МК по лепке именного изразца;

  • 17:10–18:00 22 августа и 15:40–17:00, 23 августа — МК по изготовлению фигурной мозаики;

  • 17:00–18:30, 23 августа — МК по валянию из шерсти.

Сад Усадьбы

  • 22 августа, 13:00–14:00 и 14:00–15:00 и 23 августа, 15:00–16:00, 16:00–17:00 и 17:00–18:00 — МК «Букет из сухоцветов»;

  • 22 августа, 15:00–16:00, 16:00–17:00 и 17:00–18:00 и 23 августа, 13:00–14:00 и 14:00–15:00 — МК «Посади своё растение».

Спортивное утро

  • 22-23 августа, 11:00 — 12:00 — утренняя разминка и пробежка с тренером по бегу и ОФП, капитаном SPINE Running Team, опытным бегуном Сергеем Грибушковым;

  • 22 августа, 11:00 — 12:00 — пилатес с Юлией Артеменко;

  • 23 августа, 11:00 — 12:00 — йога с Анной Аюповой.

  • 22-23 августа, 12:00–18:00 — городки, корнхол, садовый бадминтон, усадебный кегельбан, кольцеброс и весёлые скачки на деревянных лошадках;

  • 22-23 августа, 12:00–18:00 — силомер.

Кузница

22-23 августа, 13:00–17:00 — изготовление сувенира под руководством мастера-кузнеца.

Буфет

22-23 августа, 11:00–18:00 гости смогут попробовать блины, ярославскую уху с зеленью, карамелизированное яблоко с бисквитом и сливочным кремом, а также квас. Угощения отдают за золотники ПСБ. Заработать их можно в мастер-классах и спортивных играх и в викторинах.

9

Зоны на «Пире»

На территории Парк Тысячелетия и парковки рядом с КЗЦ «Миллениум» также появятся стенды от партнеров фестиваля:

  • столярная мастерская «Панихин»;

  • выпускные альбомы «Перемена»;

  • Центр развития туризма и международного сотрудничества» города Ярославля;

  • Водные маршруты Золотого кольца;

  • Театр-фест «Волков. Подмостки»;

  • РетроВояж и Шоколадный дом Осиповых-Славинских;

  • HAVAL Pro КорсГрупп;

  • Додо Пицца;

  • 6 соток: фотозона летних впечатлений, уличные игры;

  • GELTEK: 12:00, 15:00, 18:00 Заглядывайте на стенд, участвуйте в розыгрышах и получайте миниатюры косметики и наборы;

  • Бренд Qegg от Угличской птицефабрики;

  • ВкусВилл;

  • Городской квартал «Тверицы»: нейроигры, рукоделье, танграммы, творческие мастер-классы, чайная церемония, покерный турнир с призами;

  • девелопер «Железно»;

  • «Лемана ПРО»: с 12:00 до 17:00 — проектный шоурум: ванная, кухня, гардеробная система, творческие мастер-классы, квиз с подарками, фотозона;

  • в зоне «Магнит Доставки» можно отдохнуть от фестивальной суеты и провести время в чилл-зоне;

  • лаунж-и фотозона от «МебельМаркта»;

  • интерактивная площадка МТС;

  • зона комфорта «НОНТОН» с бассейном с шариками;

  • «Помидорка»: художественные мастер-классы для взрослых и детей и не только;

  • историческое общество «N»: 12:00 — 19:00 — интерактивная площадка «Вкусы дореволюционного Ярославля, гастрономические традиции XIX века»;

  • клуб «Couture de Paris»: 12:00 — 19:00 — реконструкция кухни позднего средневековья и столярная мастерская «Панихин».

10

Площадка «Добро»

Российский Красный Крест

Российский Красный Крест готовит на фестивале интерактивы, конкурсы, игры по донорству, призы. 23 августа с 13:00 до 18:00 будет работать Аллея первой помощи (сердечно-легочная реанимация, непроходимость дыхательных путей, кровотечение, ожоги).

22-23 августа

  • 11:00 — 18:00 — вступление в регистр потенциальных доноров костного мозга (при себе иметь паспорт и СНИЛС);

  • 12:00 — 12:30 — обучение первой помощи для детей «Коленька научит»;

  • 12:45 — 13:30 — МК по навыкам оказания первой помощи для взрослых;

  • 14:00 — 15:00 — лекция о донорстве крови и костного мозга.

Кроме того, развлекательную программу подготовил Благотворительный Фонд социальной помощи тяжелобольным детям, инвалидам и семьям «Дети Ярославии», они проведут мастер-классы для детей и взрослых, благотворительную ярмарку и модный проект «ДоброСтиль».

На фестивале можно будет встретить представителей акции «Прямой диалог» и узнать как благотворительная организация «Детские деревни SOS» помогает детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также о том, как каждый может стать частью этой помощи.

11

Крафт-Маркет

«Сделано руками!» — входная зона

  • Мастерская Нисанова. Изделия из ценных и благородных сортов дерева. Легендарные «доски-кошки». (Балашиха)

  • Творческая мастерская Вязаное чудо. (Суздаль)

  • Льняная палитра. Авторские аксессуары из льна, платки палантины, сумочки, игрушки из льна. (Санкт-Петербург)

  • Семейная мастерская Клюква. Керамические украшения и авторские открытки. (Ярославль)

  • Лапин Сыр. Фермерский сыр и мясные изделия. (Ногинск)

  • Честный мед. Мед и продукты пчеловодства. (Муром)

  • Браслеты из кожи и камня. (Мичуринск)

  • Nati_jewels. Украшения из натуральных камней и жемчуга ручной работы. (Вологда)

  • Bergamo. Сумки из натуральной замши. (Ярославль)

  • Лаборатория уюта и тепла. Украшения из натурального дерева с использованием ювелирной смолы, декор для дома. (Ярославль)

  • Магия в камне. Украшения из натуральных камней ручной работы. Детская бижутерия ручной работы. (Вологда)

  • Scarabei. Семейная мастерская изделий из кожи с тиснением в античном стиле. (Село Семибратово)

  • Ryabastitch. Заколки для волос, воротнички, бантики. (Ярославль)

  • Сумки и аксессуары в технике макраме. (Ярославль)

  • Югова и Бис_сер. Семейная мастерская украшений. Для взрослых и детей. (Новоуральск)

  • Авторские платки MAR. (Ярославль)

  • Congo.jwl. Бренд украшений ручной работы. (Ярославль)

  • Olive. Украшения в технике гальванопластика. (Гаврилов-Ям)

  • Сувениры из бронзы. (Москва)

  • Fragmentaria. Украшения из осколков старинной посуды. (Ярославль)

  • Напилено. Изделия из дерева в русском стиле, зеркала наличники. (Ярославль)

  • Праздничная АЗБУКА. Деревянный декор ручной работы. (Москва)

  • Уютная керамика Расцветай. (Ярославль)

  • A Soul. Бижутерия ручной работы. (Иваново)

  • Гончарная студия Фактура. Посуда и декор для дома ручной работы с орнаментами Русского Севера и сказочными иллюстрациями. (Вологда)

  • Секрет Эмили. Новый вид универсального аксессуара, который можно носить на любой одежде. (Москва)

  • Свечи от Ароматной светлицы. (Ярославль)

  • Творческая мастерская Steampunk. Часы, украшения, сувениры в стиле Стимпанк (Ярославль)

  • Fleurette. Украшения из цветов. (Рыбинск)

  • Glebus Decor. Часы и панно из виниловых пластинок. (Суздаль)

  • LOVESMORE. Парфюмерный бренд (Санкт-Петербург)

  • Русь-изначайная. Иван-чай, веники, травы для бани. (Грязовец)

  • Творческая мастерская СЕБЕ. Деревянные аксессуары: значки, браслеты и серьги из натурального дерева. (Кострома).

  • Дары Севера. Ягоды в йогурте, варенье из северных ягод, сыр. (Вологда)

  • Дары Мацесты. Крема-масла, оливково-лавровое мыло, спа-продукция. (Сергиев Посад)

  • Богатство Сибири. Сыры, колбасы, ягоды. (Омск)

Крафт-Маркет — Кладовая от Ярославская гильдия ремесленников

  • Шоколадный дом Осиповых-Славинских — шоколадные десерты, авторские конфеты, семейные снадобья.

  • Творческая мастерская Юлии Смирновой — украшения из эпоксидной смолы с настоящими цветами.

  • Семейная мастерская «Счастье есть» — пастила, мармелад, зефир.

  • Ремесленка. Домашние колбасы и деликатесы.

  • «Сырная слобода» — козьи сыры.

  • «Клевер» — одежда из натуральных тканей.

  • Мастерская диковинок Ирины Чуриловой — украшения в смешанных техниках.

  • Дом стильных украшения из натуральных камней.

  • Украшения Ом_элемент.

  • Светлый уголок. Вязаные игрушки.

  • Хватаня. Авторские куклы, ватные игрушки, флористика из текстиля.

  • Хамон и дичь Якутии.

  • О! Бусики — семейная мастерская украшений из натуральных камней и полимерной глины.

  • Крафтовые колбасы Пискунов.

Крафт-Маркет — Гардеробная

  • Мастерская АртУзор. Авторские сумки и аксессуары из натуральных тканей. (Кострома)

  • Мастерская Ульяны Воскресенсковой. (Вологда)

  • Кокон — одежда для женщин. (Санкт-Петербург)

  • Двойной эффект. Дизайнерский бренд одежды и аксессуаров. (Санкт-Петербург)

  • PTICHKA — одежда из натуральных тканей. (Кострома)

  • Мир украшений Мари — бижутерия из натуральных камней, дерева и турецкого камня. Игрушки ватные и тканевые, мыло. (Видное)

  • Лён Ольги Цветковой — семейная мастерская. Авторские вещи из 100% натурального льна в стиле бохо. (Иваново)

  • Sweet Grape. Бренд авторских безворсовых ковров из натуральных материалов. (Москва)

  • GRAPE DREAMS. Бренд детского текстиля и одежды (Ярославль)

  • АНТУРАЖ — платки, шарфы, палантины из шелка. Мастер-класс по завязыванию. (Москва)

  • Студия Тани Копейкиной — товары ручной работы изо льна и хлопка: текстиль для дома, игрушки, аксессуары. (Кострома)

  • VETRALEN — бренд дизайнерской одежды из гобелена и льна. (Кострома)

12

КУХНЯ

Большой фудкорт разместится на парковке рядом с КЗЦ «Миллениум».

Большой фудкорт

Что будет представлено:

  • большие блины от ресторана «Собрание»;

  • «Кларий. Рыба дивная» — шашлык из сома;

  • «Казанский гриль» - азу по-татарски, конина и баранина на гриле, манты всех видов;

  • «Здрасьте! Нам по пасте!» — пенне с вялеными томатами и песто, спагетти с креветками, томатный суп с моцареллой и соусом песто;

  • «Про Плов» — казаны с узбекским пловом трех видов;

  • «Сайгон» + «KOI.CAFE» - вьетнамский фо-бо, немы, булочки бао бань, спринг роллы и бабл ти;

  • Бургеры от «Честного стейка»;

  • «Хот-доги регионов России»: московский, карельский, новгородский, ростовский и, конечно, ярославский с начинками из лисичек, острого перца, брусничного соуса и других;

  • «Черноморская кухня» - барабулька и мидии;

  • «Ким Паб»: сырный рамен, токпокки бекон и терияки, корейский чикен и моти;

  • «Много рыбы»: поке конструкторы, морепродукты и овощи на гриле, и хит лета — роллы в тубусе;

  • «Шашлык-Машлык»: хачапури на углях, кебаб ролл, шаверма и все виды мяса на углях.

Уличная еда

  • «Раковаръ»: вареные раки, клешня краба, тигровые креветки на шпажках, осьминог на гриле, рыба, курица и картофель на углях;

  • «Картофельные пышки» из Калининграда с копченой уткой, с курицей и грибами, с сырным соусом;

  • «Татарский уголок» из Ульяновска, где будут готовить кыстыбый с картофелем, с ягненком и кинзой, с жареным луком, с сыром и зеленью, с цыпленком и грибами;

  • «Чуррос Бум / Го» с испанскими чурросами и корейскими хот-догами;

  • Surf Coffeе с кофейным спешелти-меню и авторскими хот-догами;

  • «Проспект Гриль» — мясо на гриле от ярославских фермеров, хот-доги, лимонады;

  • «Хинкали Хаус» будут подавать хинкали с разными соусами и лимонады логидзе;

  • «Удмуртские перепечи» — национальная удмуртская выпечка с разными начинками из настоящей дровяной печи;

  • «Манго Бананго» — экзотические манго, питахайя, маракуйя;

  • Coffee Like — кофе, лимонады и десерты;

  • «Испанские пончики!» — испанские чурросы с посыпками и соусами на любой вкус;

  • «Пипяо» — корн доги, бао булочки и онигири;

  • Magnum — лимонады от ярославской крафтовой пивоварни;

Аллея фудтраков

  • Фудтрак Николо-Сольбинского монастыря: салат с Сольбинским сыром, сырные палочки из монастырской сыроварни, шницель по-Сольбински, овощи с монастырской грядки на гриле;

  • «Старорусские балыки»: копченое мясо, колбасы, рыба;

  • «ВкусВилл» — авторские лимонады и натуральное мороженое, бургеры и хот-доги;

  • «Пицца Фабрика» — пицца с разными начинками;

  • фудтрак «Зерно». Для тех, кто в пути. Неповторимый вкус путешествий: хот-доги разных стран мира;

  • Coffee Like — кофейное меню и горячий шоколад;

  • «ФрикенПель» — жареные пельмени в стакане из Нижнего Новгорода;

  • Scoby Dog — крафтовые хот-доги и домашний лимонады;

  • «Греки ели» — гирос и сувлаки с курицей и говядиной;

  • Beetle Chef — бургеры и хот-доги, кофе и лимонад;

  • White star — шаурма с сочным куриным филе;

  • UFO Burgers - корейские бургеры в виде летающей тарелки: бургеры с говядиной, колбасками, семгой, грибами и даже с бананом и нутеллой.

Город за столом

Все гастрономические специалитеты фудкорта можно будет попробовать за одним огромным обеденным столом в центре фестиваля (парковка КЗЦ).

Детский фудкорт

  • OldBusCoffee — кофе на любой вкус и вафли с мороженым;

  • «Бульбачка» — картошка-вертушка из Беларуси;

  • «Тамле Тамак» — крендели с душой из Татарстана;

  • Boss Berry — ягоды и орехи в шоколаде и йогурте, цукаты, чурчхела, мармелад, зефир;

  • мороженое всех видов;

  • кукуруза и сладкая вата.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
11
Гость
17 минут
Радует участие местных производителей и ремесленников. Есть шанс попробовать и купить что-то действительно наше, ярославское!
Смирняга

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