Певцу Эдуарду Шарлоту ужесточили наказание. Что он сделал

В ближайшее время музыканту Эдуарду Шарлоту предстоит сменить колонию. Такое решение принял Центральный районный суд Тольятти.
В конце декабря 2024 года артиста приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих после публикации 5 роликов в соцсетях.
Через несколько месяцев руководство колонии пожаловалось на осужденного
«За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности», — заявили представители надзорного ведомства.
Центральный районный суд Тольятти согласился с доводами администрации колонии, пишут наши коллеги из 63.RU. Теперь остаток срока Эдуарду Шарлоту придется провести в колонии общего режима.
В начале 2025 года прокуратура Самарской области планировала обжаловать приговор первой инстанции. Они посчитали его слишком мягким.
В апреле 2025 года Четвертый апелляционный суд рассмотрел сразу два ходатайства. Первое подала защита Эдуарда Шарлота. Его адвокат просил смягчить наказание и освободить артиста. А вот гособвинение, в свою очередь, уже тогда настаивало на ужесточении и переводе музыканта из колонии-поселения в колонию общего режима. Тогда апелляционная инстанция оставила приговор без изменений и отказала в удовлетворении ходатайств.