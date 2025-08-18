Певцу Эдуарду Шарлоту ужесточили наказание. Что он сделал

Эпатажный исполнитель просил смягчить приговор Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ближайшее время музыканту Эдуарду Шарлоту предстоит сменить колонию. Такое решение принял Центральный районный суд Тольятти.

В конце декабря 2024 года артиста приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих после публикации 5 роликов в соцсетях.

Через несколько месяцев руководство колонии пожаловалось на осужденного

«За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности», — заявили представители надзорного ведомства.

Центральный районный суд Тольятти согласился с доводами администрации колонии, пишут наши коллеги из 63.RU. Теперь остаток срока Эдуарду Шарлоту придется провести в колонии общего режима.

В начале 2025 года прокуратура Самарской области планировала обжаловать приговор первой инстанции. Они посчитали его слишком мягким.