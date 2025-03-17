Рухнул после удара: в Ярославле в драке погиб врач из Петербурга. Что известно о трагедии — коротко

Потасовка произошла вечером 10 марта на Первомайской улице в Ярославле, неподалеку от Знаменской башни. Между водителем проезжавшего мимо автомобиля и Дмитрием, произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство.

Потасовка попала на видео. На записи водитель выходит из автомобиля и наносит удар сопернику. Тот не ответил — рухнул на асфальт, ударившись головой. Прохожие бросились на помощь, пытались откачать пострадавшего.

Одной из тех, кто пытался спасти Дмитрию Карпову жизнь, стала студентка шестого курса лечебного факультета Ярославского государственного медицинского университета Сельби Гурбанова. Она проезжала мимо и увидела лежащего на асфальте мужчину. Сразу же бросилась на помощь, в это время очевидцы вызвали скорую помощь. Устав, Сельби попросила своего молодого человека подменить ее и руководила его действиями до приезда бригады медиков. Об этом она рассказала нашим коллегам из «Фонтанки.ру».

Дмитрия увезли в Соловьевскую больницу, где за его жизнь боролись врачи. Но спасти пострадавшего медикам не удалось.

Спустя два дня после потасовки, 12 марта, следователи задержали второго участника драки. 30-летнему мужчине предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании.

Официально нигде не сообщалось, почему возник конфликт между Дмитрием и его оппонентом. В соцсетях писали, мол, врач по какой-то причине пнул автомобиль оппонента. А тот решил ответить кулаками.