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Криминал подробности Рухнул после удара: в Ярославле в драке погиб врач из Петербурга. Что известно о трагедии — коротко

Рухнул после удара: в Ярославле в драке погиб врач из Петербурга. Что известно о трагедии — коротко

Дмитрий Карпов приехал из Северной столицы России в отпуск

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29 комментариев
Врач из Петербурга погиб после драки в Ярославле | Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com, Жесть Ярославль / TelegramВрач из Петербурга погиб после драки в Ярославле | Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com, Жесть Ярославль / Telegram

Врач из Петербурга погиб после драки в Ярославле

Источник:

В Ярославле во время драки погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов. Потасовка в центре города стала фатальной — медика пытались спасти прохожие, но сделать это не удалось. Сейчас второй участник конфликта задержан.

В этом тексте коротко рассказываем, что известно о трагическом инциденте.

  • Потасовка произошла вечером 10 марта на Первомайской улице в Ярославле, неподалеку от Знаменской башни. Между водителем проезжавшего мимо автомобиля и Дмитрием, произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство.

  • Потасовка попала на видео. На записи водитель выходит из автомобиля и наносит удар сопернику. Тот не ответил — рухнул на асфальт, ударившись головой. Прохожие бросились на помощь, пытались откачать пострадавшего.

  • Одной из тех, кто пытался спасти Дмитрию Карпову жизнь, стала студентка шестого курса лечебного факультета Ярославского государственного медицинского университета Сельби Гурбанова. Она проезжала мимо и увидела лежащего на асфальте мужчину. Сразу же бросилась на помощь, в это время очевидцы вызвали скорую помощь. Устав, Сельби попросила своего молодого человека подменить ее и руководила его действиями до приезда бригады медиков. Об этом она рассказала нашим коллегам из «Фонтанки.ру».

  • Дмитрия увезли в Соловьевскую больницу, где за его жизнь боролись врачи. Но спасти пострадавшего медикам не удалось.

  • Спустя два дня после потасовки, 12 марта, следователи задержали второго участника драки. 30-летнему мужчине предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

  • Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании.

  • Официально нигде не сообщалось, почему возник конфликт между Дмитрием и его оппонентом. В соцсетях писали, мол, врач по какой-то причине пнул автомобиль оппонента. А тот решил ответить кулаками.

  • В медицинском центре «Балтмед» рассказали, что Дмитрий Карпов работал там 12 лет врачом ультразвуковой диагностики. Пациенты высказывались о погибшем, как о внимательном профессионале.

Врач погиб в драке в Ярославле

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Комментарии
29
281832383
17 марта, 20:33
" "...В Ярославле во время драки.."" , а была -ли драка ? даже не замахнулся ни разу наш брат , православный.
Гость
17 марта, 23:49
Почему имя и фамилия только убитого , у убийцы есть имя и фамилия?
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